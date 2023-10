Dia dos Professores 2023: 5 sites para fazer presentes para os tutores

É possível criar um cartão para o Dia dos Professores, comemorado neste domingo (15), de maneira simples e gratuita na Internet. Diversos editores de imagem online, como o Canva , disponibilizam templates de cartões com mensagens para os tutores. As plataformas permitem que o usuário personalize os modelos prontos ou crie uma homenagem do zero. Na customização, é possível adicionar elementos gráficos, como imagens e ícones, estilizar fontes e mudar cores. Apesar de serem gratuitos, alguns dos sites contam com planos pagos que oferecem mais possibilidades de personalização. A seguir, confira cinco sites para criar um cartão com mensagem para o Dia dos Professores para imprimir ou enviar online.

Crie cartões comemorativos online e grátis para dar de presente no Dia dos Professores — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo

1. Canva

O Canva (canva.com/cards/templates/teachers-day/) é um dos sites mais populares para buscar templates prontos. O editor disponibiliza diversos modelos de cartões para o Dia do Professor que vão desde os mais simples até os mais criativos e coloridos. Em seu catálogo, há dezenas de opções gratuitas e em português para serem personalizadas. O usuário pode escolher entre os modelos que mais lhe agradam e editar o texto, trocar as cores e redimensionar elementos.

Também é possível optar por criar um design do zero. Ao clicar no botão, o usuário será direcionado a uma tela em branco com a dimensão padrão de um cartão de mensagem. Finalizado, o cartão para o Dia do Professor pode ser impresso ou baixado no computador para ser enviado online. Além do modo gratuito, o Canva ainda conta com um plano Pro, que oferece mais opções de ícones e imagens e outras ferramentas de edição. A assinatura mensal custa a partir de R$ 34,90 ao mês.

Canva disponibiliza templates para criar mensagens para o Dia do Professor 2023 — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

2. Adobe Express

O Adobe Express (adobe.com/express/templates/card/teachers) é uma ferramenta online e gratuita que pode quebrar o galho daqueles que não tem os programas da fabricante, como o Photoshop, por exemplo. O site oferece mais de 50 templates gratuitos para o Dia dos Professores 2023, e seu funcionamento é bem semelhante ao Canva. Com a ferramenta, os usuários podem editar os modelos prontos, inserindo fotos e símbolos, alterando cores e fontes, e até redimensionando os elementos já existentes. Depois de finalizar o desgin, é possível baixar a mensagem para os professores e imprimir o cartão.

A plataforma conta com versão em português, mas os modelos com frases prontas estão disponíveis apenas em inglês. Neste caso, será necessário realizar a tradução. Para utilizar a ferramenta, não é preciso ser assinante da Adobe.

Adobe Express oferece mais de 50 modelos de cartões para o Dia dos Professores 2023 — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

O Greetings Island (greetingsisland.com/cards/thank-you/teacher-appreciation) é um editor de imagens voltado especificamente para cartões e convites. A plataforma oferece mais de 100 opções de cartões comemorativos com frases de agradecimento ao Dia dos Professores, entre versões gratuitas e pagas. O editor é bem simples e intuitivo de se utilizar e também permite a personalização dos templates, mas não é possível criar um design do zero. Diferente dos programas anteriores, o Greetings Island tem modelos com formato bastante similar ao dos cartões comemorativos encontrados em papelarias, com capa, contracapa e uma mensagem no interior. A ferramenta permite imprimir a produção ou mesmo enviar um cartão virtual, que ainda vai acompanhado de um envelope.

Um ponto negativo é que a ferramenta e os modelos de mensagem para os professores estão disponíveis apenas em inglês, então será preciso traduzir as mensagens. Além das funções gratuitas, a plataforma oferece benefícios para assinantes, como a possibilidade de enviar os presentes por e-mail direto pelo site e uma maior variedade de templates e personalizações. Os planos custam a partir de US$ 1,95 (cerca de R$ 10, em conversão direta) ao mês no plano anual.

Crie um cartão virtual com mensagem para o Dia dos Professores no site Greetings Island — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

4. Punchbowl

O Punchbowl (punchbowl.com/ecards/teacher-appreciation) também é um site específico para convites e cartões virtuais. A plataforma disponibiliza modelos prontos, mas suas opções de personalização são mais limitadas. É possível apenas alterar os elementos de texto e escrever a mensagem no interior do cartão, inserir uma mensagem de vídeo e incluir um cartão presente. O usuário também pode editar o envelope virtual, mas a capa não é editável.

O diferencial da plataforma está na possibilidade de enviar o cartão diretamente pelo site, inserindo o e-mail ou número de telefone do destinatário. A plataforma permite ainda que o usuário programe a data do envio. Por outro lado, não é possível imprimir a mensagem. O site está disponível somente em inglês e conta com planos pagos a partir de US$ 2,99 (cerca de R$ 15, em conversão direta) ao mês.

Envie um cartão virtual com mensagem para o Dia dos Professores gratuitamente com o Punchbowl — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

5. Poster My Wall

O Poster My Wall é um editor de imagem online com foco empresarial que oferece diversos tipos de templates, desde posts para as redes sociais até cartões comemorativos. Para o Dia dos Professores, é possível selecionar um dos mais de 130 modelos prontos de cartão e personalizar conforme as preferências do usuário, adicionando mensagens de texto, formas, fotos e stickers. O site ainda permite inserir vídeos e áudios às mensagens, para deixar o presente ainda mais intimista. Caso preferir, também é possível criar um design do zero.

Depois de feito o cartão, os usuários podem fazer o download do layout para imprimir ou enviar online, ou ainda publicar o resultado direto nas redes sociais. O site é todo em inglês, inclusive as frases dos cartões, portanto, será preciso traduzir as mensagens dos tutores para o português. Os planos pagos da plataforma incluem vantagens como acesso ilimitado à galeria do site Getty Imagens e custam a partir de US$ 9,95 (cerca de R$ 50, na conversão direta) por mês.

Poster My Wall disponibiliza mais de 130 templates para homenagear o Dia dos Professores — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

