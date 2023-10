EA Sports FC 24: veja 9 dicas essenciais para mandar bem no Ultimate Team

O EA Sports FC 24 foi lançado no último dia 29 de setembro e, com ele, uma nova campanha do modo Ultimate Team. Nessa modalidade, gamers do mundo todo podem construir suas próprias equipes ideais, compostas por jogadores (e jogadoras) de diferentes clubes, ligas e países. Apesar de a franquia ter mudado de nome, a jogabilidade e as diferentes opções de gameplay do Ultimate Team 24 permanecem os mesmos dos tempos do FIFA. Contudo, algumas dicas podem ser necessárias a novos jogadores para driblar as dificuldades iniciais do modo.

No Ultimate Team 24, os atletas são adquiridos por meio de pacotes que podem ser comprados com moeda virtual do jogo ou mesmo dinheiro real. Cada jogador tem um valor de mercado que pode variar com base em seu desempenho na vida real, popularidade e outros fatores. Além disso, o modo envolve muitas vezes desafios e competições especiais, onde os jogadores podem ganhar recompensas únicas. Pensando nisso, o TechTudo separou 9 dicas para você mandar bem no Ultimate Team do EA Sports FC 24.

O EA Sports FC 24 foi lançado no último dia 29 de setembro e com ele uma nova campanha do modo Ultimate Team — Foto: Reprodução/Games Arena

👉 Quais os 10 melhores jogos de esportes? Opine no Fórum do TechTudo

1. Use o Web App e Companion App

O Web App e o Companion App são extensões online e gratuitas do modo Ultimate Team. Por meio delas, os jogadores podem gerenciar suas equipes, fazer substituições, alterar táticas e mexer em suas formações; tudo a partir de um computador, celular ou tablet. Ou seja: utilizar esses recursos garante ao usuário acesso remoto à sua equipe a qualquer momento.

Tradicionalmente, tanto o aplicativo quanto o site são lançados antes do jogo, para que jogadores possam construir as equipes antes mesmo de adquirir o game. O Web App pode ser acessado tanto no celular quanto no computador via navegado, enquanto o Companion App é um aplicativo disponível para smartphones Android ou iPhone (iOS).

Web App de EA Sports FC 24 está online — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

2. Cumpra os Desafios de Elenco e Objetivos

Tanto os Desafios de Elenco como os objetivos são formas gratuitas de jogadores adquirirem recompensas que incluem moedas virtuais, pacotes de jogadores e itens especiais. Os Desafios de Elenco, também conhecidos por SBC (Squad Building Challenges), são desafios em que os jogadores precisam construir times que atendam a critérios específicos. Ao completá-los, o jogador é recompensado com um ou mais itens.

Já os Objetivos são tarefas específicas e que podem ser simples, como ganhar partidas, marcar gols com um determinado jogadores, completar desafios em partidas, entre outros. Esses desafios podem ser diários, semanais ou de longo prazo, proporcionando aos gamers recompensas proporcionais às metas que variam em termos de tempo e dificuldade.

Tanto os Desafios de Elenco como os objetivos são formas gratuitas de jogadores adquirirem recompensas — Foto: Divulgação/EA Sports

3. Aproveite os jogadores iniciais do time

Aproveitar os jogadores iniciais é uma estratégia importante para melhorar recursos e construir uma equipe sólida no modo Ultimate Team. Esses jogadores são adquiridos nos primeiros pacotes disponíveis no jogo. Portanto, não se tratam de grandes craques, sendo a maior parte dos atletas de categorias bronze e prata.

Mesmo assim, em formações iniciais eles podem ser úteis para turbinar a sua escalação, principalmente se nela existir algum outro jogador de mesma nacionalidade ou liga. Isso acontece porque a química é fator determinante no Ultimate Team. Além disso, eles podem ser bem úteis para cumprir desafios e objetivos, uma vez que essas tarefas podem requisitar atletas não-utilizados de diversas nacionalidades e ligas.

É importante valorizar mesmo jogadores mais simples que chegam no início do Ultimate Team — Foto: Divulgação/EA

4. Encontre seu estilo e use Evoluções

O Estilos de Jogo (PlayStyles) e Evoluções (Evolutions) são duas novidades trazidas pela EA Sports para o “novo FIFA”. A primeira se refere a uma nova dinâmica que vai além das classificações gerais de cada jogador. Agora, os gamers devem perceber se um determinado jogador possui um atributo especial, ou PlayStyle. Por exemplo: Haland possui a habilidade Acrobatic, permitindo executar movimentos plásticos ao arrematar uma bola aérea em direção ao gol.

Já o Evoluções é um novo sistema poderoso que permite aos gamers melhorarem e personalizarem jogadores de seus times. É possível adicionar movimentos de habilidade e alterar taxas de trabalhos, entre outras funções. Essas evoluções acontecem por meio da conclusão de desafios específicos moldados para o jogador que deseja evoluir.

O Estilos de Jogo (PlayStyles) e Evoluções (Evolutions) são duas novidades trazidas pela EA Sports para o “novo FIFA” — Foto: Divulgação/EA Sports

5. Evite gastar moedas em pacotes

A decisão de gastar moedas em pacotes no Ultimate Team pode ser uma decisão arriscada, principalmente ao levar em consideração a missão de juntá-las, que não é nada fácil. Pacotes geralmente são aleatórios e não há garantia de que você vai receber jogadores ou itens de alto valor.

Muitas vezes os itens recebidos podem ter um valor de mercado muito menor do que o custo do pacote. Ao invés disso, sempre considere investir diretamente em jogadores específicos, que podem permanecer em sua equipe por mais tempo e possuem potencial de valorização.

6. Foque em jogadores de uma liga ou país

Focar em jogadores de uma liga ou país no Ultimate Team é uma estratégia que pode auxiliar a turbinar o seu time. Como já dito anteriormente, a química da equipe é um fator importante no desempenho dos jogadores em campo. Ter jogadores que atuam em clubes do mesmo país ou têm a mesma nacionalidade aumenta a química da equipe, o que pode resultar em melhor desempenho, movimentação e entrosamento entre os jogadores. Além disso, esses atletas muitas vezes compartilham estilos de jogo semelhantes devido à sua formação e ao contexto em que jogam.

Focar em jogadores de uma liga ou país no Ultimate Team (FUT) é uma estratégia que pode auxiliar a turbinar o seu time. — Foto: Reprodução/Steam

7. Lembre de usar jogadores emprestados

No início do Ultimate Team é comum ter recursos limitados, tanto cartas quanto moedas virtuais. Principalmente nesse cenário, jogadores emprestados oferecem uma oportunidade de adicionar qualidade à sua equipe sem gastar suas economias. Por terem uma classificação acima da média e serem mais importantes que a maioria dos seus atletas no início, essas cartas mudam rapidamente a sua equipe de patamar. Vale lembrar que jogadores emprestados têm um número limitado de partidas antes de serem devolvidos.

Jogadores emprestados oferecem uma oportunidade de adicionar qualidade à sua equipe sem gastar moedas valiosas — Foto: Reprodução/Steam

8. Evite usar a venda rápida para seus jogadores

A “venda rápida” é uma opção no Ultimate Team (FUT) que permite ao usuário se desfazer rapidamente de um jogador, geralmente recebendo o preço mais baixo possível pelo mesmo. Isso significa que você pode deixar de ganhar moedas virtuais em relação a uma venda convencional.

Os valores dos jogadores no mercado de transferências podem variar ao longo do tempo, e o preço de venda rápida pode não refletir o valor atual da carta, especialmente se ele for um item raro ou altamente exigido. Optar pela venda rápida também significa deixar de aproveitar a valorização temporária que um jogador pode obter através dos Desafios de Elenco, por exemplo.

A “venda rápida” é uma opção no Ultimate Team (FUT) que permite vender rapidamente um jogador geralmente pelo preço mais baixo possível — Foto: Reprodução/Electronic Arts

9. Fique de olho nas variações do mercado

Ficar de olho nas variações do mercado no Ultimate Team é crucial para montar suas estratégias esportivas e financeiras. Observá-las permite identificar oportunidades de compra e venda. Por exemplo: através de uma análise correta de mercado, você pode adquirir jogadores quando os preços estão baixos e vendê-los quando os preços sobem, maximizando seus ganhos de moedas virtuais.