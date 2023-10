EA Sports FC 24: veja as maiores novidades do Modo Carreira do 'novo FIFA'

EA Sports FC 24 é o novo game de futebol da Electronic Arts que substitui a antiga série FIFA . O jogo conta com melhorias na gameplay e nos visuais, mas também conta com novidades em alguns modos, entre eles o Carreira. Como já acontecia antes, os usuários podem controlar um treinador de um clube da sua escolha e formar elencos com atletas consagrados ou jovens promessas da base. Além disso, também é possível criar seu próprio avatar e treinar para ser uma futura estrela do esporte.

Dentre as mudanças, agora é possível definir melhor uma visão tática, mais personalização, entre outros elementos que promovem uma maior imersão no game. Saiba, a seguir, as 6 maiores novidades do Modo Carreira e o que esperar dessa experiência no EA Sports FC 24.

Veja novidades do Modo Carreira de EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

1. Sistema de administração total

Em EA Sports FC 24, os jogadores podem escolher como seu time vai se comportar em campo. É possível, por exemplo, modificar a visão tática da equipe, escolhendo estratégias como Tiki-Taka, Contra-Ataque, Padrão, entre outros. Cada uma das opções pode ser refinada, mas não modificada totalmente, dependendo do estilo de jogo do técnico. O objetivo é dar muitas opções para que o usuário se sinta realmente no comando.

Escolha o modo da equipe em EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

2. Comissão técnica mais robusta

Agora é possível contratar treinadores adicionais para ajudar a gerenciar o time. Cada coach fica responsável por uma função específica, como melhorar os atacantes ou defensores. Os conselhos dados aos jogadores em campo serão automáticos, de acordo com suas próprias decisões, e vão influenciar na performance. Essa é uma forma de tentar reduzir as tarefas do próprio usuário ao administrar o time. Além disso, os coaches vão ganhar experiência e evoluir, desenvolvendo também sua técnica e forma de aconselhar. Esses treinadores podem ser Novatos, Completos ou Experientes.

É possível contratar uma comissão técnica para o Modo Carreira do EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/YouTube (EA Sports FC)

3. PlayStyles para o seu jogador

Os PlayStyles são uma das grandes adições do EA Sports FC 24, servindo como habilidades especiais para os atletas de acordo com o seus estilos de jogo - de uma forma bem mais impactante do que no FIFA 23. As novas ferramentas também podem ser utilizadas na carreira de jogador, e são adquiridas de acordo com a sua personalidade dentro e fora dos campos. Assim, os usuários podem criar um avatar com as qualidades da sua preferência, como o "Superchute", "Firula", "Xerife" e afins.

PlayStyles estão inclusos no modo carreira jogador do EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

4. Matchday

O Matchday no EA Sports FC 24 está presente tanto no Modo Carreira de jogador quanto na opção de treinador. A novidade é uma espécie de preparação para as partidas, que podem ser decisivas para o resultado da sua equipe. No comando do seu atleta, você pode realizar sessões de treinamento específicas, importantes para adquirir pontos de experiência e prestígio para se tornar titular no seu time. Já como um treinador, o Matchday serve para conceder PlayStyles temporários para os seus jogadores ou estudar as principais qualidades do clube adversário.

EA Sports FC 24 conta com poucas mudanças no modo carreira treinador; uma delas é o matchday — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

5. Modo Espectador

Com o Modo Espectador, o jogador pode microgerenciar sua equipe nos mínimos detalhes durante a partida. Você pode mover a câmera para ver lances de perto, modificar posicionamento da visão, focar apenas na bola ou até mesmo no pé dos personagens. Essa é uma ferramenta poderosa para a Carreira, pois te dá um controle muito amplo e que não existia ainda no antigo FIFA. É fácil se confundir nos primeiros momentos de comando, mas, com o tempo, os usuários se acostuma sem grandes problemas.

EA Sports FC 24 permite que os usuários acompanhem os jogos de diferentes ângulos — Foto: Reprodução/YouTube (EA Sports FC)

6. Escolha o seu time dos sonhos

Na carreira de jogador do EA Sports FC 24 é possível escolher para qual time você quer ser transferido. Isso representa uma grande mudança, já que no FIFA 23 os usuários precisavam entregar um pedido de transferência e contar com a sorte para ir ao clube dos sonhos. Agora, caso você queira ir para o Manchester United, por exemplo, você deve definir a equipe como sua meta de carreira e realizar diversas tarefas, como marcar mais gols, reforçar o número de assistências ou ter uma sequência de partidas como titular. O valor do seu salário impactará nos requisitos e a transferência ocorrerá no final da temporada, caso tudo dê certo.

Agora os jogadores podem escolher qual clube se transferir em EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/YouTube (EA Sports FC)

Com informações de Videogamer, Dexerto

🎥 EA Sports FC 24: 10 novidades do novo FIFA que você precisa conhecer