Elite: veja personagens e elenco da 7ª temporada da série

A série teen Elite está de volta à Netflix com o lançamento da sétima temporada. Aguardada entre os fãs, a produção promete incluir novos dramas adolescentes em seu enredo, além do retorno do ator Omar Ayuso (On The Go). Já para o público brasileiro, a principal novidade é a inclusão da cantora Anitta no elenco. Elite é uma criação dos showrunners Carlos Montero (A Desordem que Ficou) e Jamie Vaca (As Telefonistas).

Dos principais nomes do cast, estão presentes Mina El Hammani (O Internato), Miguel Herrán (La Casa de Papel), Itzan Escamilla (Planeta 5000), Jaime Lorente (Tin & Tina), e mais. Para ficar por dentro do universo de Elite, confira a seguir uma lista com os personagens de destaque e seus intérpretes na trama.

Elite terá um novo grupo de alunos protagonistas na sétima temporada — Foto: Divulgação/Netflix

Omar Ayuso é Omar Shanaa

O jovem é irmão de Nadia, uma das estudantes transferidas para Las Encinas. Assim como a irmã, Omar tem ascendência palestina e seus pais são mulçumanos conservadores, o que dificulta a realização do jovem como um homem gay. O personagem está de volta à sétima temporada e é um dos principais protagonistas.

Nova temporada marca o retorno do ator Omar Ayuso no seriado — Foto: Divulgação/Netflix

Itzan Escamilla é Samuel

O adolescente vem de uma família humilde e trabalha como garçom para sustentar seus parentes. Samule é um dos estudantes que consegue uma bolsa para estudar em Las Encinas. Porém, sua integração na nova escola não é nada fácil, devido à discriminação que sofre por conta de suas origens. Para piorar, Nano, seu irmão mais velho, saiu da prisão e quer sua ajuda para conseguir uma bolada em dinheiro.

Samuel é um dos novos alunos transferidos para Las Encinas — Foto: Divulgação/Netflix

Mina El Hammani é Nadia Shanaa

Nadia é uma jovem que vive com seu irmão Omar e seus pais palestinos. A personagem está entre os três alunos transferidos de San Esteban, uma escola pública que desmoronou, para Las Encinas. Apesar da origem humilde, Nadia não se deixa abater pelas adversidades e é extremamente decidida no que quer.

Nadia é uma estudante de ascendência palestina que estuda como bolsista em Las Encinas — Foto: Divulgação/Netflix

Miguel Herrán é Christian

Christian é integrante do trio de alunos da escola pública San Esteban transferidos para Las Encinas. Diferente de seus colegas Samuel e Nadia, o jovem é pouco apegado aos estudos e mais ligado em festas e mulheres. Além disso, seu excesso de autoestima por muitas vezes beira a arrogância. Na série La Casa de Papel, exclusiva da Netflix, Miguel Herrán é conhecido pelo personagem Rio.

Christian é mais interessado em festa e garotas do que os estudos — Foto: Reprodução/IMDb

María Pedraza é Marina

Marina é uma adolescente rica cujo pai é dono da construtora responsável pela matrícula de Nadia, Samuel e Christian em Las Encinas — uma forma de encobrir o desastre causado pela demolição da escola pública San Estevan. Ela tem como irmão adotivo Guzmán. Apesar de possuir muitas posses, Marina sofre com problemas familiares e pessoais. María Pedraza é outra atriz vinda de La Casa de Papel, conhecida dos fãs pela personagem Alison Parker.

Marina se envolve em um triângulo amoroso com potencial de gerar problemas — Foto: Reprodução/IMDb

Arón Piper é Ander Muñoz

Ander é um rapaz tímido e disposto a ajudar seus colegas. Ao contrário de outros estudantes de Las Encinas, não é rico, mas conseguiu uma vaga na escola por ser filho da diretora. É amigo de Gúzman e Polo desde a infância. Arón Piper é conhecido pela minissérie de suspense Silêncio, exclusiva da Netflix.

Ander Muñoz (centro) é filho da diretora de Las Encinas — Foto: Divulgaçação/Netflix

Jaime Lorente é Nano García

O irmão mais velho de Samuel é um dos principais antagonistas de Elite. Ele passou um período preso por roubo. Agora livre da prisão e nem um pouco reabilitado, pretende usar Samuel em um plano ousado para roubar a família de Marina e saldar dívidas que contraiu na prisão. Mas um romance inesperado promete mudar os rumos desse crime. Jaime Lorente é um dos protagonistas do filme de suspense Tin & Tina, disponível na Netflix.

Nano é irmão mais velho de Samuel e um dos antagonistas da série — Foto: Divulgação/Neflix

Álvaro Rico é Polo Benavent

Polo é um rico e popular estudante de Las Encinas, amigo de Ander e Guzman, além de ser namorado de Carla desde a infância. Usa de sua influência para adentrar nos círculos mais íntimos da escola onde estuda. Mesmo comprometido com Carla, Polo ainda está em processo de descobrimento de sua sexualidade. Além de Elite, Álvaro Rico está no elenco da série Sagrada Família, disponível na Netflix.

Polo é um dos estudantes de Las Encinas mais ricos de Las Encinas — Foto: Reprodução/IMDb

Ester Expósito é Carla Rosón

Carla é um exemplo de como são os alunos de Las Encinas. Sua família pertence a uma casa nobre da Espanha, a família Caleruega, e seu pai é um empresário milionário. Bonita e confiante, a jovem usa de sua beleza para manipular os demais como forma de conseguir o que deseja. É namorada de Polo desde que tinha 12 anos. Ester Expósito está no elenco da minissérie Alguém Tem Que Morrer, original da Netflix.

Carla é uma das principais antagonistas no começo da série — Foto: Reprodução/IMDb

Danna Paola é Lucrecia "Lu" Montesinos

Lucrecia, mais conhecida como Lu, é uma mexicana que veio para a Espanha para acompanhar seu pai, que é embaixador do país latino-americano. Extremamente competitiva, ela não aceita a integração dos alunos ricos de Las Encinas com os bolsistas Samuel, Christian e Nadia - esta última vista por Lu como uma rival no ambiente escolar. Além de atriz, Danna Paola é uma cantora popular no México.

Lucrecia, mais conhecida como Lu, é uma estudante vinda do México que estuda em Las Encinas — Foto: Divulgação/Netflix

Claudia Salas é Rebeka "Rebe" Parrilla

Rebeka, ou "Rebe" para os íntimos, é uma estudante rica de Las Encinas, embora não se dê bem com o público elitista do colégio, apenas com Nadia, Christian e Samuel. No passado, a jovem teve uma infância muito humilde e perdeu o pai muito cedo. Mas quando a mãe de Rebe decidiu seguir por uma carreira profissional bastante lucrativa, mas não menos questionável, sua família teve uma rápida ascensão social. Claudia Salas está no elenco do filme de terror Piggy, exclusivo do Paramount+.

Conhecida como "Rebe", Rebeka age de forma independente aos outros garotos ricos da sua escola — Foto: Divulgação/Netflix

Georgina Amorós é Cayetana "Caye" Grajera

Cayetana, também conhecida como Caye, faz parte do grupo de estudantes de Las Encinas que não tem pais ricos. No entanto, ela esconde esse fato por vergonha de admitir que é filha de uma empregada doméstica. Para se disfarçar entre os demais colegas de classe, ela usa as redes sociais para criar uma outra identidade para si. Georgina Amorós está no elenco de Vis a vis, série exclusiva da Netflix.

Caye é mais uma estudante transferida de Las Encinas com uma trajetória humilde — Foto: Divulgação/Netflix

Com informações de IMDb, Netflix, PopBuzz, Screenrant.

