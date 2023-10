Empréstimo na conta de luz pelo WhatsApp: o que é e como funciona

O empréstimo na conta de luz é um modalidade de crédito de até R$ 2.500 cujo pagamento de parcelas é distribuído na conta mensal de energia elétrica. Diversas empresas usam o WhatsApp como um canal de atendimento para que os clientes possam realizar a simulação de valores, taxas e demais aspectos do financiamento. Esse tipo de empréstimo foi desenvolvido a partir da parceria entre credores e empresas de eletricidade após perceberem que os brasileiros priorizam o pagamento da conta de luz, o que seria uma oportunidade de evitar a inadimplência. A seguir, esclareça as principais dúvidas sobre o empréstimo na conta de luz pelo WhatsApp.

É possível solicitar um empréstimo com as parcelas acrescidas na conta de luz — Foto: Divulgação/Pexels (Polina Tankilevitch)

O que é o empréstimo na conta de luz pelo WhatsApp?

O empréstimo na conta de luz é uma modalidade de crédito oferecida por financeiras conveniadas e pode ser contratada por negativados e pessoas com baixa pontuação (Score). Este tipo de empréstimo tem menos burocracia na análise de crédito, se comparado a outras modalidades, e pode ser feito por meio do WhatsApp, enviando uma mensagem para a instituição financeira.

Disponível desde 2019, este empréstimo alternativo é descontado na conta de luz, com um valor adicional atribuído à fatura todos os meses, até que o contratante finalize o pagamento do valor adiantado. Desse modo, ele pode quitar dívidas e recuperar o seu poder de compra, se programando para gerenciar melhor o dinheiro no futuro.

Empréstimo na conta de luz é uma opção para sair do aperto — Foto: Reprodução/Freepik

Como funciona o empréstimo na conta de luz?

Disponível apenas para algumas regiões, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul, o empréstimo na conta de luz varia entre R$ 500 e R$ 2.500. Já o prazo de pagamento, vai de três a 18 meses e é embutido nas contas de luz. A parceria entre as financeiras e as empresas de energia pretende diminuir a inadimplência, visto que os brasileiros priorizam o pagamento das contas de luz.

Para que esta seja uma contratação ainda mais oportuna, as financiadoras contam com números de WhatsApp, permitindo que a contratação seja feita de forma rápida e prática, sem que o contratante precise sair de sua casa.

Quem pode pedir o empréstimo na conta de luz?

Podem solicitar o empréstimo na conta de Luz pessoas com mais de 21 anos e menos de 79, que apresentem contas de eletricidade em dia. Além disso, o requerente precisa ter uma conta bancária em seu nome, na qual o dinheiro será depositado. Portanto, aqueles que possuem contas atrasadas precisam regularizar a sua situação antes de solicitar o crédito.

Quais são os riscos do empréstimo na conta de luz?

O empréstimo na conta de luz é confiável, desde que seja realizado por empresas credenciadas. Por isso, antes da contratação é fundamental pesquisar sobre a reputação da financeira, identificando seu cadastro no Banco Central do Brasil (BC) para fornecimento de empréstimos, consultando o ranking de reclamações no BC e no Reclame Aqui.

O principal risco da operação é cair em um golpe por uma falsa financeira, por isso fique atento. — Foto: Divulgação/Noverde

Nesse sentido, o maior risco envolvido na contratação do empréstimo na conta de luz pelo WhatsApp é o golpe de uma empresa falsa, que muitas vezes pede o adiantamento de algum valor (empresas sérias não fazem essa exigência) e usam os dados pessoais do requerente de forma indevida. Por isso, fique atento!

Como pedir empréstimo na conta de luz pelo WhatsApp?

Primeiramente, você deve optar por uma instituição financeira credenciada que ofereça o serviço. Ao acessar o site oficial de cada uma delas, o cliente poderá fazer uma simulação dos valores disponíveis e taxa de juros. Após se cadastrar na empresa escolhida, o contratante irá solicitar o empréstimo que mais gostou e a empresa entrará em contato com ele por meio do WhatsApp.

Em alguns casos, o número é disponibilizado já na página inicial, o que permite ao cliente mandar uma mensagem para o atendimento e tirar suas dúvidas. Os documentos necessários para a contratação incluem Identidade (RG), CPF, comprovante de residência e bancário. Caso seja aprovado, o valor do empréstimo será creditado na conta em no máximo 24 horas, a depender da empresa.

Você pode pedir o seu empréstimo da conta de luz diretamente no WhatsApp — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

Com informações de Serasa (1 e 2), Creditas e iDinheiro.

