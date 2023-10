Filmes com Beyoncé: veja a lista de produções da diva pop

A cantora Beyoncé anunciou, nesta segunda-feira (2), o lançamento de seu próximo documentário, "Renaissance: A Film by Beyoncé". O filme estreia nos cinemas do EUA em 1º de dezembro, mas, além dele, a diva pop já deixa sua marca nas telonas desde 2002. Queen Bey protagonizou sucessos como Dreamgirls: Em Busca de Um Sonho (2006), Cadillac Records (2008) e na nova versão de O Rei Leão (2019). A dona dos hits "Single Ladies" e "Formation" é multitalentosa e provou isso também na sétima arte.

Para quem ainda não conhece o lado atriz de Beyoncé, confira a seguir onde maratonar os principais filmes da diva pop no streaming. Sua filmografia consiste em produções dos mais variados gêneros, disponíveis em plataformas como Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max, entre outras.

Cena de Black is King, projeto audiovisual da cantora Beyoncé — Foto: Reprodução/IMDb

Austin Powers e o Homem do Membro de Ouro (2002)

Um ano após estrelar o filme televisivo Carmen: A Hip Hopera, produção da MTV baseada no musical Carmen, Beyoncé entrou no elenco principal da comédia Austin Powers e o Homem do Membro de Ouro. O terceiro filme da franquia capitaneada pelo humorista Mike Myers (dublador do Shrek) está disponível no HBO Max. Com direção de Jay Roach (O Escândalo), o filme ainda conta com Seth Green (Uma Saída de Mestre), Michael Caine (Batman Begins) e Verne Troyer (O Guru do Amor) no elenco.

Após ser derrotado pelo agente Austin Powers no filme anterior, Dr. Evil viaja para o ano de 1975 junto com o vilão Goldmember (todos os três citados interpretados por Myers) e o auxiliar Mini Mim (Verne Troyer). O novo plano do trio é sequestrar Nigel Powers (Caine), pai do protagonista. Para detê-los, Austin contará com uma ajuda amorosa: sua ex-namorada e também agente Foxxy Cleopatra (Beyoncé). O longa angariou aprovações de 53% (crítica) e 44% (público) no Rotten Tomatoes. No IMDb, a avaliação é de 6,2.

Austin Powers e o Homem do Membro Dourado é o primeiro filme de Beyoncé no cinema — Foto: Reprodução/JustWatch

Resistindo às Tentações (2003)

Mais uma comédia na filmografia de Beyoncé, agora romântica. Em Resistindo às Tentações, a diva é protagonista ao lado de Cuba Gooding Jr. (o OJ Simpson em American Crime Story). O filme do diretor Jonathan Lynn (Freiras em Fuga) está disponível para aluguel na Microsoft (R$ 5,90), Amazon Prime Video e Google Play Filmes por R$ 6,90 e na Apple TV+ por R$ 11,90. Estão no elenco Mike Epps (Se Beber, Não Case!), Chloe Bailey (Enxame) e Faith Evans (Viagem das Garotas).

O publicitário Darrin Hill (Cuba Gooding Jr.) fica solteiro e desempregado quando a namorada e seu chefe descobrem que ele mentiu sobre sua formação. Sua sorte muda quando ele se torna herdeiro de uma fortuna deixada por sua tia Sally (Ann Nesby). Mas Darrin só poderá usufruir do dinheiro se levar o coral da igreja da tia à vitória em uma disputa religiosa. Para realizar o plano, ele conta com a ajuda da cantora e amiga de infância Lilly (Beyoncé). Na avaliação da crítica, o longa tem aprovação de 42% no Rotten Tomatoes; entre o público, o filme possui índice positivo de 66% e nota 5,6 no IMDb.

Cuba Gooding Jr. e Beyoncé protagonizam a comédia romântica Resistindo às Tentações — Foto: Reprodução/JustWatch

Dreamgirls: Em Busca de Um Sonho (2006)

Depois de estrelar uma série de filmes considerados medianos entre a crítica, a chance de Beyoncé brilhar nas telonas veio com Dreamgirls: Em Busca de Um Sonho (disponível no Globoplay). A obra do diretor Bill Condon (A Bela e a Fera) conquistou dois Oscar em 2007, sendo de Melhor Atriz para Jennifer Hudson e Melhor Mixagem de Som. A produção tem no elenco Anika Noni Rose (A Princesa e o Sapo), Jamie Foxx (Ray) e Eddie Murphy (Certas Pessoas).

Durante a década de 1960, o trio feminino Dreamettes tenta emplacar nas paradas. As integrantes Deena (Beyoncé), Effie (Hudson) e Lorrell (Rose) conhecem o empresário Curtis Taylor Jr. (Foxx), que faz a ponte do trio com o famoso cantor de soul music James "Thunder" Early (Murphy). Mesmo com o sucesso, as cantoras sofrem dilemas pessoais que abalam a amizade entre elas. No IMDb, Dreamgirls tem nota 6,6, enquanto a aprovação da crítica no Rotten Tomatoes é de 79% (selo "Fresco"), junto com 71% na visão do público.

O drama musical Dreamgirls: Em Busca de um Sonho foi primeiro filme de Beyoncé aclamado pela crítica — Foto: Reprodução/JustWatch

A Pantera Cor-de-Rosa (2006)

Famosa entre as décadas de 1960 e 1970, a franquia cinematográfica A Pantera Cor-de-Rosa ressurgiu nos cinemas em fevereiro de 2006 com a cantora Beyoncé no elenco principal. O ator e comediante Steve Martin (Doze é Demais) interpreta o excêntrico Inspetor Jacques Clouseau - papel imortalizado por Peter Sellers. O remake do diretor Shawn Levy (Uma Noite no Museu) pode ser visto no canal MGM (via Prime Video). No elenco, estão presentes Kevin Kline (Um Peixe Chamado Wanda), Jean Reno (O Profissional) e Emily Mortimer (lha do Medo).

Durante uma partida de futebol entre França e China, o treinador francês Yves Gluant (Jason Statham) é assassinado e tem seu diamante conhecido como "Pantera Cor-de-Rosa" roubado. O crime cai nas mãos de Jacques Clouseau, um inspetor francês nada competente. Decidido a solucionar o crime, Clouseau decide investigar a vida de todas as pessoas envolvidas com Yves, incluindo sua ex-namorada Xania (Beyoncé). Entre o público e a crítica, as avaliações ficaram abaixo da média, com nota 5,6 no IMDb e 21% de aprovação da imprensa no Rotten Tomatoes.

Outra comédia estrelada por Beyoncé é A Pantera Cor-de-Rosa — Foto: Reprodução/JustWatch

Cadillac Records (2008)

Após o sucesso em Dreamgirls, a Queen Bey voltou a estrelar (e também produzir) outro drama musical. Em Cadillac Records, a diva do pop interpreta a diva do R&B Etta James (1938 - 2012). O filme pode ser alugado nas plataformas Google Play Filmes e YouTube (R$ 5,90), Prime Video (R$ 6,90) e Apple TV+ por R$ 11,90. Com direção de Darnell Martin (Aos Olhos de Deus), o filme conta com Adrien Brody (O Pianista), Jeffrey Wright (Batman) e Columbus Short (O Poder do Ritmo) no elenco.

A trama narra o surgimento da Chess Records, uma das gravadoras voltadas à música negra americana. Em 1947, o imigrante polonês Leonard Chess (Brody) chega aos EUA e descobre toda uma cena musical fascinante composta por artistas negros. Ele começa então a assinar contratos com nomes como Muddy Waters (Wright), Little Walter (Short) e sua paixão, Etta James. Com nota 7 no IMDb e aprovação técnica de 66% no Rotten Tomatoes, Cadillac Records foi outro filme da cantora pop sucesso de público e crítica.

Beyoncé interpreta a diva do R&B Etta James — Foto: Reprodução/JustWatch

Obsessiva (2009)

Nem só de vitórias vive Beyoncé. A artista amargou seu primeiro fracasso nas telonas com Obsessiva, primeiro filme que lhe rendeu uma indicação ao prêmio de Pior Atriz no Framboesa de Ouro, em 2010. O longa do diretor Steve Shill (Super Máquina) tem no elenco Idris Elba (Luther: O Cair da Noite), Ali Larter (Heroes), Bruce McGill (Ali) e Jerry O'Connell (Conta Comigo). Para quem não se importa com as críticas e quer dar uma conferida, o filme está disponível na Netflix.

O consultor financeiro Derek Charles (Elba) se muda para Los Angeles com a esposa Sharon (Beyoncé) em uma fase bem-sucedida do seu trabalho. A tranquilidade do casal é aos poucos arruinada quando Lisa (Larter), uma colega de trabalho de Derek, se interessa pelo consultor e faz de tudo para separá-lo de sua família. Entre os usuários no IMDb, o título obteve nota 5. Já nos critérios do Rotten Tomatoes, o longa tem aprovações de 19% da crítica (selo "Podre") e 46% entre o público.

idris Elba e Beyoncé interpretam um casal vítima da perseguição de uma mulher obsessiva — Foto: Reprodução/JustWatch

Reino Escondido (2013)

Neste filme de animação, a cantora empresta sua voz junto com um grande elenco: Colin Farrell (Batman), Josh Hutcherson (franquia Jogos Vorazes), Christoph Waltz (Django Livre), Amanda Seyfried (Mamma Mia), Jason Sudeikis (Ted Lasso) e os cantores Pitbull e Steve Tyler. O filme do diretor Chris Wedge (A Era do Gelo) pode ser visto no Disney+.

Mary "M.K." Katherine (Seyfried) é uma adolescente cansada de ouvir as histórias do pai, Bomba (Jason Sudeikis), sobre um reino mágico escondido entre as árvores. Até que um dia, ela é transportada para um mundo mágico que, embora fascinante, é marcado por uma guerra catastrófica tanto para seus habitantes quanto para a realidade de M.K. A animação possui nota 6,6 no IMDb e aprovações de 64% (crítica) e 65% (público) no Rotten Tomatoes.

Beyoncé e um time de astros estão na dublagem de Reino Escondido — Foto: Reprodução/JustWatch

Homecoming (2019)

Depois de anos estrelando filmes, Beyoncé decidiu dirigir sua própria produção. O filme-concerto Homecoming: A Film by Beyoncé mostra os bastidores da apresentação da cantora no Festival de Coachella de 2018. O título foi realizado em parceria com a Netflix e teve lançamento na plataforma no dia 17 de abril de 2019.

Além dos bastidores, o filme conta com a presença de pessoas importantes na carreira da diva pop, como o marido e rapper Jay-Z, a irmã e cantora Solange Knowles e suas ex-parceiras de Destiny's Child, Kelly Rowland e Michelle Williams. Homecoming: A Film by Beyoncé tem nota 7,5 no IMDb e aprovações de 95% (crítica, selo "Fresco") e 87% (público) no Rotten Tomatoes.

Homecoming é o primeiro projeto de Beyoncé com a Netflix — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

O Rei Leão (2019)

Na onda dos remakes live-action da Disney, a musa pop esteve no elenco do novo Rei Leão. Junto da artista também dublaram a animação realista Donald Glover (Atlanta), Chiwetel Ejiofor (Doutor Estranho), James Earl Jones (Star Wars), Keegan-Michael Key (Super Mario Bros. - O Filme), Florence Kasumba (Pantera Negra), entre outros. Dirigido por Jon Favreau (O Mandaloriano), filme está disponível no Disney+.

Simba (Glover) é um leão que foge do seu passado. Na infância, ele viu o pai, o rei Mufasa (Jones), ser morto por Scar (Ejiofor), seu tio invejoso que queria dominar a savana. Mas quando Simba reencontra sua antiga paixão Nala (Beyoncé), o príncipe destituído quer enfrentar Scar para reaver seu trono por direito. Apesar do grande elenco, o filme não conseguiu obter a mesma aclamação do longa original, e teve nota 6,8 no IMDb e aprovação da crítica de 52% no Rotten Tomatoes.

Live-action de O rei leão conta com imagens fotorrealistas de animais — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Black is King (2020)

O último projeto cinematográfico lançado por Beyoncé até o momento é Black is King, exibido exclusivamente para o Disney+. Assim como fez em Lemonade (2016), Bey está no comando do álbum visual, que serve de complemento ao disco The Lion King: The Gift, trilha sonora do filme O Rei Leão (2019).

A cantora dirigiu o filme, que é repleto de imagens conceituais que misturam arte, moda, música e empoderamento negro. O projeto tem nota 5,9 no IMDb, além da aprovação de 95% (selo "Fresco") entre a crítica do Rotten Tomatoes.

Black is King serve de complemento visual para a trilha sonora de O Rei Leão (2019) — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Renaissance: A Film by Beyoncé (2023)

Com produção executiva da própria cantora, Renaissance: A Film by Beyoncé promete compartilhar momentos da Renaissance World Tour 2023, a gravação do último álbum, a concepção da turnê ambiciosa - que estava sendo planejada desde a pandemia de Covid-19 - e momentos com a família. Com duas horas e meia de duração, o longa chega aos cinemas dos Estados Unidos, Canadá e México no dia 1º de dezembro deste ano. No Brasil, o filme ainda não ganhou previsão de lançamento.

A data da estreia não foi escolhida por acaso, já que a OMS (Organização Mundia da Saúde) decretou, em 1987, a celebração do Dia Mundial do Combate a Aids em 1° de dezembro. A doença tirou a vida do famoso "Uncle Johnny", tio da cantora que é citado na música Heated, uma das canções do último álbum da diva pop.

Beyoncé vai lançar o documentário sobre a Renaissance World Tour 2023 nos cinemas — Foto: Divulgação/Parkwood

