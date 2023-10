Filmes de Martin Scorsese: relembre 10 produções do cineasta

O nova-iorquino Martin Scorsese fez a sua estreia na direção em 1968, com o filme Quem Bate à Minha Porta?. Desde então, o artista já trabalhou em mais de 25 longas, ganhando alguns dos prêmios mais importantes do cinema, como o Oscar de Melhor Direção por Os Infiltrados. O mais novo trabalho de Scorsese, Assassinos da Lua das Flores , também promete ser um sucesso, estrelado por Leonardo DiCaprio ( Era Uma Vez em Hollywood ) e Robert De Niro (Um Senhor Estagiário) — dois atores que já atuaram em diversos filmes do diretor.

O longa chegou aos cinemas na última quinta-feira (19) e de acordo com a crítica internacional, Assassinos da Lua das Flores tem tudo para dominar as premiações do cinema em 2024. Para relembrar os maiores filmes da carreira do diretor, o TechTudo listou 10 títulos de sucesso de Scorsese, que estão disponíveis em streamings como Netflix, HBO Max, entre outros. Confira!

1. Os Bons Companheiros (1990)

Um dos filmes mais populares da carreira de Scorsese, Os Bons Companheiros conta a história da máfia italiana nos Estados Unidos. O enredo é baseado em um livro de não-ficção de Nicholas Pileggi, que assina o roteiro ao lado do diretor. Ray Liotta (Black Bird), Robert De Niro e Joe Pesci (Esqueceram de Mim) estrelam a produção como Henry, Jimmy e Tommy.

Disponível no HBO Max e Amazon Prime Video, Os Bons Companheiros tem 8,7 pontos no IMDb e 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. O longa foi indicado a seis categorias no Oscar, além de cinco prêmios no Globo de Ouro. Pesci levou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

2. Touro Indomável (1980)

Apesar do sucesso de Os Bons Companheiros, Martin Scorsese já havia trabalhado com Robert De Niro e Joe Pesci, no longa Touro Indomável. A dupla faz Jake LaMotta e Joey, respectivamente, no filme que conta a história real do lutador ítalo-americano, LaMotta. Enquanto Joe faz o irmão do protagonista, a atriz Cathy Moriarty (Segredos de Uma Novela) é responsável por dar vida à Vikki, esposa do atleta.

Disponível no catálogo do Amazon Prime Video e Telecine (via Globoplay), o longa foi responsável por dar o Oscar de Melhor Ator para De Niro. No IMDb, Touro Indomável é avaliado em 8,1 pontos, enquanto 92% da crítica do Rotten Tomatoes aprova o filme de Scorsese, escrito por Paul Schrader e Mardik Martin.

3. Os Infiltrados (2006)

Com um elenco de peso, Os Infiltrados tem Leonardo DiCaprio, Matt Damon (Gênio Indomável) e Jack Nicholson (O Iluminado) como Billy, Colin e Frank. Escrito por William Monahan, o filme é um remake de produção chinesa do início dos anos 2000. No enredo, o chefe da máfia irlandesa e a polícia colocam infiltrados no grupo dos “inimigos” ao mesmo tempo. Assim, ambos devem lutar para que seu disfarce não seja revelado.

O filme foi indicado a cinco estatuetas no Oscar, levando quatro prêmios — incluindo de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado —, além de ser premiado no Globo de Ouro. É possível assisti-lo no HBO Max e Amazon Prime Video. Os Infiltrados possui nota alta em sites agregadores de crítica, com 8,5 pontos no IMDb e 91% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

4. Taxi Driver (1976)

Estrelado por Robert de Niro e Jodie Foster (O Silêncio dos Inocentes), o filme fala sobre Travis, um jovem taxista cheio de dúvidas sobre o mundo e que foi dispensado do exército norte-americano. Sua vida muda quando ele conhece Iris, uma prostituta de 12 anos que entra em seu táxi para fugir do cafetão.

O longa foi indicado a quatro prêmios no Oscar e ganhou a Palma de Ouro, no Festival de Cannes, em 1976. Escrito por Paul Schrader, Taxi Driver está no catálogo do HBO Max e Amazon Prime Video, acumulando 8,2 pontos no IMDb e 89% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

5. O Lobo de Wall Street (2013)

Baseado na autobiografia de Jordan Belfort, O Lobo de Wall Street conta a história de um homem que veio de origem simples e se tornou um dos maiores corretores da bolsa de valores dos EUA, mas era cercado por corrupção e crimes. Com roteiro de Terence Winter, o longa tem DiCaprio no papel principal, além de Jonah Hill (Anjos da Lei) e Margot Robbie (Barbie), que fazem Donnie e Naomi.

O título tem 8,2 pontos no IMDb, além de 80% de avaliação positiva da crítica no Rotten Tomatoes. Disponível no HBO Max e Amazon Prime Video, O Lobo de Wall Street concorreu a cinco categorias no Oscar, incluindo Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção para Scorsese e Melhor Ator para Leonardo DiCaprio.

6. Cassino (1995)

O filme é baseado na história real registrada no livro homônimo de Nicholas Pileggi, que co-escreveu o roteiro ao lado de Martin Scorsese. Na trama, o apostador Ace Rothstein, de Robert De Niro, é recrutado para fiscalizar um dos cassinos dominados pela máfia. Além de De Niro e Joe Pesci, que faz papel de Nicky, Sharon Stone (Instinto Selvagem) também integra o elenco como Ginger, esposa de Ace.

Atualmente, Cassino faz parte do catálogo do Amazon Prime Video e Telecine (via Globoplay), com 8,2 pontos no IMDb e 79% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes. O longa dirigido por Scorsese levou indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Stone, em 1996.

7. O Aviador (2004)

O Aviador conta a história real de Howard Hughes (Leonardo DiCaprio), um rapaz que recebe a herança milionária do pai e vai atrás dos seus sonhos: patrocinar grandes filmes e pilotar aviões. Ao longo da carreira, ele cruza caminhos com alguns dos maiores nomes do cinema, como Katherine Hepburn, interpretada por Cate Blanchett (Tár).

O longa, disponível para aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV+ e Google Play Filmes, concorreu a 11 prêmios no Oscar, levando categorias importantes, como Atriz Coadjuvante para Blanchett. Com roteiro de John Logan, O Aviador acumula 7,5 pontos no IMDb, além de 86% de aprovação no Rotten Tomatoes.

8. O Irlandês (2019)

O Irlandês é produção original da Netflix, dirigida por Scorsese, com roteiro de Steven Zaillian. O enredo se baseia no livro do investigador Charles Brandt e fala sobre Frank (Robert De Niro), um caminhoneiro que se envolve com a família Bufalino, conhecida por seus crimes e influência política. Al Pacino (O Poderoso Chefão) e Joe Pesci integram o elenco como Jimmy Hoffa e Russell Bufalino.

Com 7,8 pontos no IMDb e 95% de críticas positivas no Rotten Tomatoes, o longa foi indicado a nove categorias no Oscar de 2020, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante para o antigo companheiro de cena de De Niro, Joe Pesci.

9. O Rei da Comédia (1983)

Rupert (Robert De Niro) é um comediante amador que decide sequestrar o famoso apresentador Jerry Langford, interpretado por Jerry Lewis (O Professor Aloprado). Para escapar do sequestrador e sua cúmplice, Masha (Sandra Bernhard), Jerry decide doar tempo de TV para o comediante, que sonha em conquistar o público da televisão.

O roteiro é assinado por Paul D. Zimmerman e o filme está disponível nos catálogos do HBO Max, Amazon Prime Video e Star+. No BAFTA de 1983, O Rei da Comédia ganhou por Roteiro Original e Martin Scorsese recebeu indicação pela sua direção. No IMDb e no Rotten Tomatoes, o título apresenta números acima da média, com 7,8 pontos e 89% de aprovação dos críticos, respectivamente.

10. Assassinos da Lua das Flores (2023)

Assassinos da Lua das Flores, produção da Apple TV que chegou aos cinemas na última quinta-feira (19), é um marco na carreira de Scorsese. O longa é o 11º filme em conjunto com Robert De Niro, além de ser o sétimo trabalho ao lado de Leonardo DiCaprio. Os atores interpretam Ernest Burkhart e William King Hale, respectivamente.

O enredo, baseado na história real registrada no livro-reportagem homônimo de David Grann, acompanha a investigação do massacre à população indígena Osage, que aconteceu nos Estados Unidos na década de 1920. O roteiro é assinado por Eric Roth, que trabalhou ao lado do diretor na escrita. No IMDb, o filme já aparece com 8,4 pontos e acumula 93% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

