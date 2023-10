Fones de ouvido Bluetooth brancos podem ser ideais para quem procura um item sonoro estiloso e sem fio. Na lista, os compradores podem encontrar opções à venda no Brasil por preços que partem de R$ 229 , como é o caso do JBL Tune 520BT, que traz tecnologia Bluetooth 5.3 e autonomia de até 57 horas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já para quem procura modelos com carregamento rápido, o Philips TAT2206WT/00 pode ser uma opção interessante. O item oferece conexão Bluetooth e o carregamento é em até duas horas e a duração da bateria é de seis horas de reprodução com uma única carga e 12 horas extras com a case de carregamento por cerca de R$ 245. Outra opção é o AirPods (2ª geração), que pode ser ideal para ser usado com dispositivos Apple por valores a partir de R$ 929. Veja a seguir seis fones de ouvido Bluetooth brancos para comprar.

Fone de ouvido Bluetooth branco: veja 6 modelos estilosos sem fios — Foto: Divulgação/JBL

1. JBL Tune 520BT – a partir de R$ 229

JBL Tune 520BT atualiza o modelo anterior, o Tune 510BT com Bluetooth 5.3 — Foto: Divulgação/JBL

O JBL Tune 520BT pode ser uma opção para os que buscam um headphone sem fio e de preço baixo. Segundo as especificações da fabricante, o periférico conta com tecnologia Bluetooth 5.3 e pode ser configurado por meio do aplicativo de celular JBL Headphones, disponível tanto para Android ou iPhone (iOS). O modelo está disponível a partir de R$ 229 na Amazon.

A bateria deste dispositivo promete uma autonomia de até 57 horas e pode ser carregada por completo em no máximo duas horas. A fabricante aponta que o modelo vem com a ferramenta Voice Aware, que permite gerenciar chamadas em viva-voz. No site da Amazon, este item é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores destacam a durabilidade da bateria e o conforto proporcionado. No entanto, alguns reclamam que ele passa a ser desconfortável por horas de uso.

Prós: bateria que promete uma durabilidade de até 57 horas

bateria que promete uma durabilidade de até 57 horas Contras: o design pode não agradar os que preferem algo menor

O Motorola Moto Buds 85 é um fone desenvolvido para oferecer praticidade. O modelo acompanha três tamanhos diferentes de borrachas protetoras, a fim de promover mais conforto. Contam com 15 horas totais de reprodução, sendo 5 horas com autonomia total e 10 horas incluindo a case de carregamento. Ele pode ser encomendado por R$ 237.

De acordo com as especificações, ele possibilita controle de toque inteligente para atender chamadas, pular músicas e até mesmo comando de voz. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas, o periférico recebeu destaque pelo microfone embutido e proteção IPX5, sendo indicado para atividades dentro ou fora de casa, o que pode ser interessante também para quem procura um acessório sonoro versátil.

Prós: modelo TWS, custo-benefício e design confortável

modelo TWS, custo-benefício e design confortável Contras: usuários relatam que o som é baixo

O Philips TAT2206WT/00 é um modelo in-ear com conexão Bluetooth e drivers de 6 mm, o que permite a execução de boa qualidade. O carregamento é em até duas horas e a duração da bateria é de seis horas de reprodução com uma única carga e 12 horas extras com a case de carregamento. Outra função interessante é que uma carga rápida de 15 minutos no estojo dá uma hora a mais de música. O fone é visto por valores a partir de R$ 245.

O design em haste confortável e que se encaixa na orelha. As almofadas auriculares de silicone de três tamanhos proporcionam um nível extra de conforto ao longo da reprodução. O emparelhamento é de fácil, assim como o controle e configuração do item. Conta ainda com proteção IPX4 contra respingos e suor. Na Amazon foi classificado com nota 4,3 de 5 com muitos elogios para a qualidade do produto.

Prós: design confortável

design confortável Contras: relatos de que o som perde qualidade quando a bateria está baixa

O JBL Wave Buds é uma alternativa para os que procuram algo discreto, por exemplo. De acordo com a marca, este modelo vem com uma bateria que permite até oito horas de autonomia, mas que pode ser estendido para mais 24 horas, se o item estiver conectado na case de carregamento. O acessório pode ser adquirido na cor branca por preços que partem de R$ 254.

A fabricante ressalta que este modelo possui grau de proteção IP54, que promete resistência contra poeira e respingos de água. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que os fones conseguem reproduzir áudios limpos e oferecem uma bateria durável. Porém, alguns reclamam que o estojo não vem com tampa, o que pode deixar os itens desprotegidos.

Prós: autonomia da bateria e proteção IP54

autonomia da bateria e proteção IP54 Contras: alguns consumidores relatam que a case não vem com uma tampa

O Galaxy Buds 2 é um modelo desenvolvido com a promessa de um fone com estrutura leve, por pesar apenas 5 gramas. O periférico conta com cancelamento de ruído e acrescenta a tecnologia de áudio 360, somada ao Dolby Head Trackin, que oferece uma experiência auditiva tridimensional. O item é compatível com a Bixby, da Samsung, o fone pode atender chamadas e ser controlado por voz, uma vez que conta com seis microfones para reforçar a captação de áudio. O produto pode ser visto por preços que partem de R$ 899.

A autonomia de bateria pode conferir de 5 a 20 horas de reprodução de músicas. Já a conexão com celulares e outros dispositivos é feita via Bluetooth 5.2, uma das versões mais recentes da tecnologia de conectividade. A Samsung disponibiliza três tamanhos de ponteiras, todas de silicone, para que o usuário possa escolher a que melhor se adapta. Avaliado em 4,7 estrelas na Amazon, o produto reúne elogios nos quesitos acabamento, bateria e cancelamento de ruído. Alguns, no entanto, alertam para desconforto com o formato.

Prós: bateria duradoura e cancelamento de ruído

bateria duradoura e cancelamento de ruído Contras: usuários relatam que as especificações só funcionam com Android

O Apple AirPods (2ª Geração) é o item mais caro desta lista e também uma escolha para os donos de dispositivos da Apple. O periférico possui in-ear e acompanha uma case de carregamento. Além disso, o acessório também permite gerenciar ligações e controlar músicas. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 929.

A bateria oferece uma durabilidade de 5 horas, mas esse tempo pode ser estendido para 24 horas, caso o fone fique conectado na case. O equipamento é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores relatam que o dispositivo conta com boa qualidade de áudio, encaixe confortável e também acompanha um design moderno. Por outro lado, alguns afirmam que ele não é à prova de suor.

Prós: design confortável e compatível com os principais dispositivos da Apple

design confortável e compatível com os principais dispositivos da Apple Contras: usuários relatam que o microfone não capta bem e a bateria não oferece autonomia de até 5 horas

