Fone de ouvido Bluetooth Edifier: 5 modelos por a partir de R$ 179

A Edifier é uma empresa que oferece amplo portfólio de fones de ouvido com conexão Bluetooth . O modelo mais barato da lista é o Edifier W180T, que traz conexão sem fio 5.0 e bateria para até oito horas de reprodução por preços a partir de R$ 179 na Amazon e R$ 189 no Mercado Livre . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Lista reúne 5 modelos de fone de ouvido Bluetooth Edifier por a partir de R$ 179 — Foto: Divulgação/Edifier

1. Edifier W180T – a partir de R$ 179

O Edifier W180T é o modelo de menor custo da lista. O periférico possui design in-ear e é uma boa opção para quem procura um fone sem fio com grande autonomia energética. Isso porque ele oferece uma autonomia de até oito horas de reprodução contínua, mas o prazo pode chegar em 24 horas com a case de carregamento. Sua conexão é feita por meio do Bluetooth 5.0. Na Amazon, é possível encomendá-lo por R$ 179 e R$ 189 no Mercado Livre.

O item possui certificação de áudio Qualcomm aptX. Além disso, ele possui microfones dos dois lados e um design ergonômico para se encaixar na parte interna da orelha sem causar incômodos. O periférico também é resistente à água e poeira, além de bloquear ruídos externos para uma melhor experiência sonora. O W180T é avaliado com 4,4 de 5 estrelas, com destaques ao bloqueio de ruídos e conexão 5.0. No entanto, outros usuários relatam que ele é muito pequeno.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: usuários relatam que ele é pequeno

O Edifier X3 é mais um modelo in-ear sem fio. O periférico possui certificação de áudio Qualcomm aptX, prometendo uma qualidade de som com áudio de 16 bits e 44,1kHz, além de uma taxa de código de até 352 KBPS, proporcionando uma experiência semelhante ao nível de gravações em CD, segundo a marca. Além disso, ele possui tecnologia de redução de ruído do ambiente cVc 8.0, que proporciona uma comunicação mais clara e limpa. Aos interessados, ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 219 na Amazon e R$ 175 no Mercado Livre.

O item possui design confortável e promete oferecer um encaixe ergonômico nos ouvidos. Em questão de autonomia, o dispositivo tem bateria com duração de até seis horas, que pode ser estendida para até 24 horas, com o carregamento via case de carregamento. O fone também conta com proteção IPX5 contra água e suor, o que é ideal para quem pratica atividades físicas ou está exposto a ambientes com muita umidade. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os últimos compradores destacaram o design, formato e autonomia de bateria.

Prós: encaixe perfeito na orelha, design e custo-benefício

encaixe perfeito na orelha, design e custo-benefício Contras: bateria acaba e vicia com facilidade

3. Edifier W600BT – a partir de R$ 269

O Edifier W600BT é uma outra alternativa de formato headphone. O modelo é indicado para acompanhar a prática de exercícios físicos. Segundo a fabricante, o dispositivo conta com espuma macia e é constituído de plástico ABS flexível. Assim como o item anterior, ele também possui conexão Bluetooth, mas também dispõe de um cabo P2 de 3,5 mm. O fone está disponível a partir de R$ 269 na Amazon e também por R$ 269 no Mercado Livre.

A marca ressalta que este produto oferece uma bateria com durabilidade de 30 horas e o tempo de recarga é de 3 horas. Para realizar o carregamento, é preciso usar o cabo USB-C. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a praticidade de uso, a durabilidade da bateria e qualidade do áudio. Porém, alguns reclamam que é difícil transportá-lo para outros lugares, por conta do tamanho elevado.

Prós: bateria que promete durar até 30 horas

bateria que promete durar até 30 horas Contras: alguns compradores reclamam do tamanho exagerado

4. Edifier W800BT Plus – a partir de R$ 271

Edifier W800BT Plus apresenta carregamento via USB-C — Foto: Divulgação/Edifier

O fone da Edifier W800BT Plus é um modelo headset com um microfone embutido nas conchas auriculares, permitindo ao usuário atender chamadas de voz sem a necessidade de pegar o celular. Segundo a fabricante, o W800BT tem resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, espectro interessante para ouvir graves, médios e agudos com boa definição e qualidade de som. O dispositivo traz drivers de 40 mm e sensibilidade de 100 dB, o que deve garantir áudio com menos ruído mesmo em volumes mais altos.

Uma especificação que chama atenção dos usuários no Edifier W800BT é sua autonomia de até 50 horas de reprodução contínua, mesmo longe das tomadas. Em modo stand-by, a autonomia do aparelho deve aumentar para até 30 dias, e para carregar o dispositivo são necessárias aproximadamente 3 horas de carga. Além disso, ele oferece uma conexão Bluetooth 5.1. No site oficial da marca o W800BT Plus está à venda por R$ 289 e R$ 271 no Mercado Livre. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os últimos compradores destacaram a qualidade sonora e o conforto do periférico.

Prós: conforto, autonomia de bateria e carga rápida

conforto, autonomia de bateria e carga rápida Contras: erros na conexão Bluetooth

5. Edifier W820NB – a partir de R$ 382

O Edifier W820NB é um modelo de fone over-ear com destaque para o conforto, leve e com espumas densas nas ear-cups. De acordo com as especificações, o modelo possui cancelamento de ruído ativo com tecnologia híbrida, combinando a ação de algoritmos de redução de ruído de rede neural profunda e conexão Bluetooth 5.0, segundo a marca. Na Amazon, ele pode ser encomendado por R$ 399 na Amazon e R$ 382 no Mercado Livre.

O periférico ainda com modo normal e modo game, para ampliar a imersão nos games. Além disso, ele promete 49 horas de reprodução ou 29 horas com ANC ligado, o seu carregamento é feito por meio do cabo Type C. Já em questão de conforto, ele é revestido em forro de couro respirável. O W820NB recebeu uma avaliação de 4,6 com 5 estrelas.

Prós: oferece cancelamento de ruído e conexão Bluetooth 5.0

oferece cancelamento de ruído e conexão Bluetooth 5.0 Contras: não possui graves altos

