Fone de ouvido Bluetooth Headset: 5 modelos para produtividade e jogos

1. Multilaser PH246 – a partir de R$ 78

O Multilaser PH246 é uma das opções acessíveis da lista e é indicado para uso diário, sendo ideal para quem busca um periférico para produtividade. No estilo over-ear, com haste acolchoada e personalizável, ele oferece conectividade Bluetooth 4.1, prometendo uma conexão estável e rápida, com alcance de até 10 metros. Seus drivers de 40 mm proporcionam um som claro e nítido, com boa definição de áudio. Ele está disponível por R$ 78 na Amazon e por R$ 110 no Mercado Livre.

O PH246 conta com uma bateria de 300 mAh, capaz de oferecer de 4 a 5 horas de reprodução contínua, no volume máximo. Caso a bateria do headphone acabe, também funciona por meio da conexão auxiliar P2. O PH246 também conta com controle integrado para chamadas e reprodução de música, facilitando o uso durante o dia. Avaliado com 4,3 de 5 estrelas, o item se destaca pelo conforto e conexão.

Prós: custo-benefício e pode ser conectado de duas formas

custo-benefício e pode ser conectado de duas formas Contras: usuários relatam que ele é pequeno

O Philips TAH1108BK/55 é fone de ouvido over-ear com design simples, indicado para produtividade e um bom fã de música. O modelo é equipado com drivers dinâmicos de 30 mm e promete ter boa reprodução de graves nítidos. De acordo com as especificações, o modelo conta com autonomia de bateria de até 15 horas e microfone integrado. O fone também possui botões na concha direita para controlar mídia e volume, além de um design com almofadas auriculares acolchoadas. O modelo surge por R$ 99 na Amazon e R$ 113 no Mercado Livre.

Vale dizer que o modelo possui haste para a cabeça regulável, garantindo conforto mesmo após longas horas de uso. Além disso, o periférico conta com uma conexão Bluetooth 5.2 com um alcance de até 10 metros. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota geral 4,7 de 5 estrelas. Consumidores que adquiriram o headphone elogiaram o custo-benefício e a duração da bateria, mas criticam a qualidade dos materiais de construção do modelo.

Prós: custo-benefício e bateria com boa autonomia

custo-benefício e bateria com boa autonomia Contras: alguns consumidores afirmam que a construção do modelo parece frágil

3. JBL Quantum 100 – a partir de R$ 157

O JBL Quantum 100 é uma opção que pode agradar os gamers de plantão. Segundo a fabricante, este modelo é compatível com Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch e dispositivos móveis. Além disso, as almofadas são confeccionadas em espuma e o microfone pode ser removido do headset, trazendo um elemento de conforto extra ao usuário. O produto é comercializado por cerca de R$ 157 no Mercado Livre e R$ 169 na Amazon.

O modelo conta com um conector P3, possui estrutura em plástico e haste configurável para o tamanho da cabeça. Além disso, ele acompanha um microfone boom direcional, removível com recursos de silenciamento. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores destacam positivamente o conforto oferecido pelo headset, o microfone e a resistência do material. Entretanto, alguns alegam que o som possui alguns ruídos.

Prós: compatível com diversas plataformas

compatível com diversas plataformas Contras: não possui conexão sem fio

O Astro A30, de acordo com a marca, foi criado para os gamers. O headset ostenta uma construção mais resistente e confortável, sem deixar de isolar o som com total eficiência, sendo eficaz para um uso prolongado. O produto conta com tecnologias que favorecem a imersão e seu microfone destacável garante uma comunicação cristalina durante o gameplay. Na Amazon, ele pode ser encomendado por R$ 1.099. Já no Mecado Livre aparece por R$ 1.676.

O A30 usa conexão sem fio LightSpeed para PC, Xbox Series X, S, PlayStation 5 e dispositivos de jogo portáteis. Sua conexão também é feita por Bluetooth para dispositivos móveis e o cabo de 3,5 mm para todo o resto. Já sua bateria promete uma autonomia de até 43 horas, totalizando três dias de uso contínuo. Ao todo, ele foi avaliado em 5 de 5 estrelas, com 100% de aprovação para o conforto, múltipla conexão e som limpo.

Prós: som limpo e direto, confortável e múltipla conexão

som limpo e direto, confortável e múltipla conexão Contras: não há

O Audio-Technica ATH-M50XBT2 é o modelo mais caro da lista. Este fone de ouvido para graves possui drivers de neodímio de 45 mm, com resposta de frequência de 15 Hz a 28.000 Hz e potência máxima de 1.600 mW. Sua sensibilidade é de 99 dB, enquanto a impedância é de 38 Ohms, sendo uma ótima escolha para quem procura um periférico para games e música. Além de oferecer uma autonomia de bateria de até 50 horas e até 3 horas de uso com carga rápida de 10 minutos. O modelo aparece por R$ 1.567 no Mercado Livre e R$ 1.759 na Amazon.

Já em conectividade, ele acompanha função de emparelhamento multiponto, permitindo conectar a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo. Os botões integrados ao fone de ouvido fornecem controle fácil de volume/mudo, música e chamadas, bem como fornecem acesso aos assistentes de voz como a Alexa, Google Assistente e Siri. O ATH-M50XBT2 acompanha três cabos: um espiralado, que vai de 1,2 m a 3 metros, um reto de 1,2 metros e um reto de 3 metros - sem os cabos, o headphone pesa 285 g. A embalagem também acompanha um adaptador P10 (6,3 mm), além de bolsa protetora. O modelo foi avaliado em 4,5 de 5 estrelas.

Prós: carga rápida, conexão multiponto e áudio cristalino

carga rápida, conexão multiponto e áudio cristalino Contras: preço elevado

