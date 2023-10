A H'maston é uma empresa que oferece amplo portfólio de fones de ouvido com conexão Bluetooth . A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 65 , como é o caso do H'maston Everest JB950, que apresenta drivers de 40 mm e promessa de oito horas de autonomia de bateria. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o H'maston Pro LY-101 conta com sistema TWS e resistência à água por valores que partem de R$ 79. Outra opção é o H'maston LY-112 Pro, que traz Bluetooth 5.0 e alcance de até 15 metros por cerca de R$ 95. Saiba mais sobre os fones a seguir.

Fone de ouvido Bluetooth H'maston: 3 modelos por até R$ 100 — Foto: Unsplash

1. H'maston Everest JB950 - a partir de R$ 65

O H’maston Everest JB950 é um fone supra-auricular (que cobre toda a orelha), sendo construído por espumas confortáveis e plástico ABS. Os drivers são de 40 mm, com resposta de frequência entre 20 Hz a 2 kHz, sensibilidade de 120 db e impedância de 320+-15%. O produto promete isolamento do áudio e conta com microfone embutido que funciona apenas via Bluetooth. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 65.

Compatível com smartphones, computadores e televisores, a conectividade pode ser feita via Bluetooth ou cabo P2. O tempo de duração da bateria é de oito horas de reprodução de músicas e áudios e até dez horas quando usado para chamadas. O carregamento é feito via cabo USB levando duas horas para carga completa e a bateria conta com proteção contra sobrecarga. O fone tem alcance de dez metros.

Prós: funciona tanto com Bluetooth como com cabo P2

funciona tanto com Bluetooth como com cabo P2 Contras: Bluetooth com alcance de dez metros

O H’maston Pro LY-101 é um modelo intra-auricular (que fica em contato direto com o canal auditivo) é indicado para estilos mais minimalistas e que estejam em busca de praticidade para o dia a dia. O item tem um design in-ear que além de aprimorar a qualidade do áudio, permite um encaixe confortável e seguro. Além disso, promete oferecer uma experiência mais imersiva graças ao sistema TWS de áudio estéreo separado por canais em cada fone. Na parte técnica encontra-se frequência de resposta entre 20 Hz a 20000 Hz e sensibilidade de 42 dB. O Bluetooth é na versão 5.0 e tem alcance de até 12 metros, sem obstáculos.

O Pro LY-101 permite atender chamadas diretamente por ele e conta com resistência à água e suor. Já a bateria tem duração de até seis horas e o fone é recarregado por meio do case que o acompanha. Compatível com sistema iOS, Android e Windows, o modelo está disponível para compra na cor preta por preços a partir de R$ 79.

Prós: alcance sem fio de até 12 metros e resistência à água e suor

alcance sem fio de até 12 metros e resistência à água e suor Contras: bateria tem duração de apenas seis horas

Assim como o modelo anterior, o H’maston LY-112 Pro é um fone com design intra-auricular e minimalista. O som promete ser potente e oferecer uma boa experiência para o ouvinte, já que conta com frequência de resposta entre 20 Hz a 20000 Hz e sensibilidade de -42 dB. A bateria tem duração de até três horas de reprodução. A recarga é feita por meio do case, que acompanha o fone e conta com visor informativo no lado interno.

Também acompanha microfone que permite atender a ligações telefônicas e chamadas de vídeo. Conta ainda com controle de música, volume e ligação. O Bluetooth é na versão 5.0 e tem alcance de até 15 metros. Ele está disponível para compra na cor preto por cifras a partir de R$ 95. Acompanha dois pares de borrachinha e cabo USB. Compradores avaliaram a peça com nota 4,1 de 5, com elogios para a qualidade do som e duração da bateria.

Prós: alcance do sinal Bluetooth de até 15 metros

alcance do sinal Bluetooth de até 15 metros Contras: bateria tem duração de apenas três horas

