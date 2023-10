Fone de ouvido Bluetooth JBL: 3 modelos para não se preocupar com fios

O fone de ouvido Bluetooth pode ser uma alternativa para quem busca por praticidade e não quer se preocupar em organizar fios ou com o fato de possuir um conector adequado para o dispositivo. A JBL conta com uma variedade de modelos, que possuem designs mais discretos ou tradicionais, por valores a partir de R$ 210 , como é o caso do JBL Tune 520BT, que traz Bluetooth 5.3 e promete uma autonomia de até 57 horas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o JBL Wave Buds promete uma autonomia de bateria de até 32 horas, possui resistência a respingos de água e é vendido por aproximadamente R$ 255. Outro destaque é o JBL Tune 770NC, que conta com uma tecnologia para cancelar ruídos externos e pode ser obtido por cerca de R$ 465. Saiba mais sobre os modelos a seguir.

Fone de ouvido Bluetooth JBL: 5 modelos para não se preocupar com fios — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Fone de ouvido conecta mas não sai som? Veja o que fazer no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. JBL Tune 520BT – a partir de R$ 210

O JBL Tune 520BT pode ser uma opção para os que buscam um fone sem fio. Segundo as especificações da fabricante, este acessório conta com tecnologia Bluetooth 5.3 e pode ser configurado por meio do aplicativo de celular JBL Headphones, disponível tanto para Android ou iPhone (iOS). O modelo está disponível a partir de R$ 210.

A bateria deste dispositivo promete uma autonomia de até 57 horas e pode ser carregada por completo em no máximo duas horas. A fabricante aponta que o modelo vem com a ferramenta Voice Aware, que permite gerenciar chamadas em viva-voz. No site da Amazon, este item é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores destacam a durabilidade da bateria e o conforto proporcionado. No entanto, alguns reclamam da qualidade do áudio.

Prós: bateria que promete uma durabilidade de até 57 horas

bateria que promete uma durabilidade de até 57 horas Contras: o design pode não agradar os que preferem algo menor

Gostou do produto? Compre aqui on ear JBL Tune 520BT — Preto R$ 249,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Tune 520BT — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. on ear JBL Tune 520BT — Preto R$ 249,00 IR À LOJA

2. JBL Wave Buds – a partir de R$ 255

O JBL Wave Buds é uma alternativa para os que procuram algo discreto. De acordo com a marca, este modelo vem com uma bateria que permite até oito horas de autonomia, mas que pode ser estendido para mais 24 horas, se o item estiver conectado no estojo de carregamento (já incluso na compra). O acessório pode ser adquirido na cor preta pela economia de R$ 255.

A fabricante ressalta que este modelo possui grau de proteção IP54, que promete resistência contra poeira e respingos de água. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores afirmam que os fones conseguem reproduzir áudios limpos e oferecem uma bateria durável. Porém, alguns reclamam que o estojo não vem com tampa, o que pode deixar os itens desprotegidos.

Prós: acompanha estojo de carregamento

acompanha estojo de carregamento Contras: alguns consumidores relatam que o estojo não vem com uma tampa

Gostou do produto? Compre aqui CARGA RÁPIDA JBL Wave Buds R$ 259,66 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Wave Buds × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CARGA RÁPIDA JBL Wave Buds R$ 259,66 IR À LOJA

3. JBL Tune 770NC – a partir de R$ 465

O JBL Tune 770NC é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com um design sobre a orelha, vem com Bluetooth 5.0 e trabalha em uma frequência que varia entre 20 Hz e 20 kHz. Além disso, o dispositivo também conta com tecnologia de cancelamento de ruídos. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 465.

Outra característica, é que a bateria visa oferecer uma autonomia de até 35 horas, mas esse tempo pode se estender para 50 horas, caso o cancelamento de ruído esteja desativado. Já o tempo de recarga, é de no máximo duas horas. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e, os compradores reforçam que o dispositivo conta com boa qualidade sonora e é confortável. Por outro lado, alguns se mostram decepcionados com os agudos proporcionados pelos fones.

Prós: bateria que permite uma autonomia de até 50 horas

bateria que permite uma autonomia de até 50 horas Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui over ear JBL Tune 770 NC — Azul R$ 459 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Tune 770 NC — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. over ear JBL Tune 770 NC — Azul R$ 459 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?