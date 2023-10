O fone de ouvido Bluetooth pode oferecer vantagens aos usuários que buscam algo prático e não querem se preocupar em organizar os fios. A Lenovo conta com amplo portfólio de modelos por valores que partem de R$ 97 , como é o caso do Lenovo LP1S, que vem com uma sensibilidade de 105 dB, possui tecnologia para cancelamento de ruído e é resistente à água. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o Lenovo XT80 acompanha um estojo de carregamento com LED digital, permite um alcance de até 10 metros e pode ser obtido por aproximadamente R$ 139. Outro destaque é o Lenovo XT60, que conta com Bluetooth 5.3, promete uma autonomia de bateria de até 40 horas e é vendido por cerca de R$ 140. Veja a lista a seguir com quatro modelos da Lenovo para comprar.

Fone de ouvido Bluetooth Lenovo: 4 opções por a partir de R$ 97 — Foto: Unsplash

1. Lenovo LP1S – a partir de R$ 97

O Lenovo LP1S é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui Bluetooth 5.0, conta com resistência à água IPX4, que traz proteção contra suor, poeira e chuva. Além disso, vem equipado com dois microfones e dispõe de uma sensibilidade de 105 dB. O item é visto por preços que se iniciam em R$ 97.

A marca também aponta que o acessório acompanha um estojo de carregamento, com uma porta USB-C e é compatível com dispositivos Android e iOS. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente a durabilidade da bateria e a qualidade do som. Porém, alguns relatam que para atender ligações ele deixa a desejar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: os usuários afirmam que ele não é ideal para atender ligações

2. Lenovo XT93 – a partir de R$ 122

O Lenovo XT93 é outra alternativa para quem busca por fones de ouvido sem fio. Segundo a fabricante, este modelo conta com um formato para dentro da orelha e acompanha estojo de carregamento, que pode proporcionar uma autonomia de bateria de até 20 horas e promete um tempo de carregamento de no máximo 1,5 horas. O produto está disponível a partir de R$ 122.

O dispositivo possui tecnologia Bluetooth 5.2, que permite um alcance de até 10 metros do dispositivo conectado. Assim como o item anterior, este também vem com resistência à água IPX4.

Prós: bateria com autonomia de 20h

bateria com autonomia de 20h Contras: não há

3. Lenovo XT80 – a partir de R$ 139

O Lenovo XT80 é mais uma escolha que pode agradar os usuários. De acordo com as especificações da marca, este modelo se destaca por acompanhar um indicador de LED no estojo de carregamento, que informa o quanto de carga a bateria possui. O item conta com Bluetooth 5.3 e vem com um alcance de até 10 metros. É possível adquirir o acessório por cerca de R$ 139.

A fabricante também reforça que este modelo conta com resistência à água IPX7, que visa ser resistente a mergulhos de até um metro de profundidade. Já a bateria, promete uma autonomia de até 7 horas ou 40 horas se conectada ao estojo. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores alegam que o acessório proporciona um som de qualidade e é confortável. Contudo, alguns reclamam que o item parou de funcionar com poucos meses de uso.

Prós: proteção à prova d’água IPX7

proteção à prova d’água IPX7 Contras: alguns consumidores reclamam que o produto parou de funcionar com poucos meses de uso

4. Lenovo XT60 – a partir de R$ 140

O Lenovo XT60 é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações da fabricante, este modelo possui tecnologia Bluetooth 5.3, que promete reproduzir áudios sem nenhum tipo de distorção ou ruídos. Assim como o Lenovo XT80, este também conta com um indicador de LED que informa os status da bateria. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 140.

A bateria permite uma autonomia de até 40 horas, caso esteja conectada ao estojo de carregamento. Além disso, os fones vêm com botões que possibilitam avançar ou retroceder músicas, pausar e ajustar o volume. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores elogiam a durabilidade da bateria, o conforto e a qualidade do som. Por outro lado, alguns reclamam que o dispositivo apresenta chiados e outros relatam que o produto parou de funcionar com uma semana de uso.

Prós: 40h de autonomia de bateria

40h de autonomia de bateria Contras: alguns compradores reclamam que o fone apresenta chiados

