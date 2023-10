O fone de ouvido Bluetooth pode ser uma alternativa para aqueles que não querem se preocupar com o conector do dispositivo ou organização de fios. Além disso, os modelos podem funcionar em distâncias consideráveis. A Xiaomi conta com uma variedade de dispositivos da linha Redmi que podem ser vistos por valores a partir de R$ 85 , como é o caso do Xiaomi Redmi AirDots 2, que possui resistência à água e permite até 12 horas de reprodução de músicas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Outro destaque é o Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, que possui tecnologia Bluetooth 5.3, conta com sistema para cancelamento de ruído nas chamadas e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 146. Já o Xiaomi Redmi Buds 4 Pro promete uma bateria com autonomia de 36 horas, possui um alcance de até 10 metros e é vendido por cerca de R$ 367. Veja a lista com quatro modelos da Redmi disponíveis no Brasil em 2023.

Fone de ouvido Bluetooth Redmi: 4 opções da Xiaomi para ouvir músicas — Foto: Divulgação/Xiaomi

1. Xiaomi Redmi AirDots 2 – a partir de R$ 85

O Xiaomi Redmi AirDots 2 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui Bluetooth 5.0, que permite um alcance de até 10 metros de distância do dispositivo conectado. Além disso, o acessório conta com proteção IPX4, que o torna resistente a respingos de água e suor. O produto pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 85.

A marca aponta que o produto também pode ser utilizado como assistente de voz, conta com função para cancelamento de ruídos em chamadas de voz e a bateria oferece uma autonomia de até 12 horas. Avaliado com 4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores alegam que o dispositivo é funcional. Porém, alguns reclamam que receberam o item sem o carregador prometido no anúncio.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns usuários reclamam de terem recebido os fones sem o carregador

2. Xiaomi Redmi Buds 3 Lite – a partir de R$ 119

O Xiaomi Redmi Buds 3 Lite é uma opção para quem procura fones na cor branca. Segundo a fabricante, este acessório vem com Bluetooth 5.2, que visa oferecer uma conexão mais rápida que o 5.0 e promete menos interferências durante o uso. Já a autonomia da bateria, pode durar até cinco horas com a carga completa ou 18 horas quando conectada ao estojo de carregamento. O item está disponível a partir de R$ 119.

Outro destaque é que este modelo conta com proteção IP54, resistente a poeira e água, além de também vir com tecnologia para redução de ruídos durante as chamadas de voz. O item é avaliado com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a qualidade do som e a durabilidade da bateria. No entanto, alguns relatam que o formato pode machucar as orelhas.

Prós: possui Bluetooth 5.2

possui Bluetooth 5.2 Contras: os compradores reclamam que o formato pode ser desconfortável para as orelhas

3. Xiaomi Redmi Buds 4 Lite – a partir de R$ 146

O Xiaomi Redmi Buds 4 Lite é outra escolha que pode agradar os usuários. De acordo com as especificações da marca, este modelo conta com Bluetooth 5.3, vem com funções para reproduzir, avançar, retroceder e pausar músicas, permite atender chamadas e possui função para cancelamento de ruídos. O dispositivo pode ser adquirido nas cores preto ou branco por cerca de R$ 146.

A fabricante reforça que os fones possuem uma bateria com autonomia de cinco horas, mas esse tempo pode ser estendido para até 20 horas, caso o acessório esteja conectado no estojo de carregamento. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores exaltam a qualidade do áudio. Porém, alguns afirmam que o cancelamento de ruído deixa a desejar.

Prós: a bateria possui uma autonomia de até 20h

a bateria possui uma autonomia de até 20h Contras: alguns consumidores reclamam que o cancelamento de ruído não funciona da maneira esperada

4. Xiaomi Redmi Buds 4 Pro – a partir de R$ 367

O Xiaomi Redmi Buds 4 Pro é a opção mais cara desta lista. Segundo a fabricante, este modelo conta com Bluetooth 5.3, permite ser conectado em até dois dispositivos ao mesmo tempo e é compatível com sistemas Android, iOS ou Windows. Além disso, os fones também vêm equipados com seis microfones, três em cada lado. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 367.

A bateria conta com uma autonomia de até nove horas, mas esse tempo pode ser estendido para até 36h, caso o dispositivo esteja ligado ao estojo de carregamento. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas, os consumidores destacam positivamente o encaixe nas orelhas, o cancelamento de ruídos e a qualidade sonora. Por outro lado, alguns comentam que o produto parou de funcionar com poucos meses de uso.

Prós: bateria com autonomia de 36h

bateria com autonomia de 36h Contras: preço elevado

