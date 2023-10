Os fones de ouvido da Multilaser são boas opções econômicas para as diversas tarefas do dia a dia, para o trabalho e até mesmo para quem procura ouvir suas músicas favoritas com uma maior qualidade. Os modelos variam bastante em suas especificações e preços, mas costumam ser mais acessíveis do que outras marcas. O modelo de menor custo da lista é o Multilaser PH312, que pode ser encomendado por R$ 14 na Amazon . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o Multilaser PH146, por exemplo, tem como foco atender ao público gamer. O item conta com entradas P2 para conexão e um microfone integrado e retrátil por preços a partir de R$ 39. Outra opção é o Multilaser PH265, que traz promete entregar conforto e maciez por meio do acabamento acolchoado e ainda conta com a possibilidade de fazer alterações de tamanho para o encaixe ideal por cerca de R$ 115. Confira a seguir sete fones da Multilaser disponíveis no Brasil.

Fone de ouvido Multilaser: 7 modelos a partir de R$ 14 — Foto: Divulgação/Unsplash (by Yarenci Hdz)

1. Multilaser PH312 – a partir de R$ 14

O Multilaser PH312 é um fone ear-buds, equipado com cabo P2 para conectar a celulares, tablets e outros dispositivos com saída de som de 3,5 mm. O fone é um modelo de baixo custo e uma opção interessante para quem não quer gastar muito dinheiro no acessório para usar no dia a dia. Na Amazon, ele pode ser adquirido por R$ 14.

A Multilaser classifica o fone como “ideal para smartphones”, embora o produto não apresente controles de reprodução no cabo e microfone integrado. O periférico oferece som estéreo e sua composição é em plástico. Avaliado com 3,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício, mas relataram que ele é um fone muito frágil.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: quebra com facilidade

2. Multilaser Vibe PH322 – a partir de R$ 14

O Multilaser Vibe PH322 é um modelo ear-buds de silicone, o que pode gerar um conforto extra durante o uso. Ele é construído todo em plástico. O material de sua construção pode ser desconfortável para alguns, mas entrega um formato que promete ser anatômico. Porém, como o modelo em questão não traz microfone integrado, não é possível atender a ligações com ele. O PH322 pode ser encomendado por R$ 14.

O item possui conector P2 3,5 mm, então é capaz de agradar usuários que procuram um fone universal para uso no computador, tablet, smartphones e outros. No site da Amazon, o produto recebeu 3,1 estrelas de 5. É um fone que oferece custo-benefício, mas que, de acordo com as avaliações dos consumidores, peca na ergonomia e na qualidade do som.

Prós: qualidade do som, conforto e custo-benefício

qualidade do som, conforto e custo-benefício Contras: não possui microfone

3. Multilaser Vibe PH054 – a partir de R$ 31

O Multilaser Vibe PH054 é um headphone recomendado para uso profissional durante longas jornadas de trabalho e reuniões. De acordo com a marca, o fone no formato over-ear promete entregar conforto e maciez por meio do acabamento acolchoado e de extra espuma. Seus drivers de 40 mm proporcionam um som claro e nítido, com boa definição de áudio. Já a entrada P2 de 3,5 mm oferece um leque maior de conectividade.

Ao todo, o PH054 conta com uma nota 4,4 de 5 na Amazon, mantendo destaque pelo conforto e custo-benefício. Entre as críticas, as principais menções são à qualidade sonora do microfone e à durabilidade do material. É indicado para quem busca um fone acessível para usar no trabalho remoto, sendo encontrado por a partir de R$ 31.

Prós: qualidade sonora, conforto e durabilidade do material

qualidade sonora, conforto e durabilidade do material Contras: não possui conexão Bluetooth

4. Multilaser PH146 – a partir de R$ 39

O Multilaser PH146 tem como foco atender ao público gamer. Ele é um produto mais simples em termos de conforto, mas deve garantir ergonomia considerável por meio da haste flexível. Assim como alguns dispositivos da lista, o fone também traz um fio com entradas P2 para conexão e um microfone integrado e retrátil. O periférico pode ser adquirido por a partir de R$ 39.

Em qualidade sonora, ele oferece um a frequência de resposta de 20 Hz - 20000 Hz e uma potência máxima de entrada de até 50 mW, o que pode atender às expectativas do público mais exigente. O fone tem uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, sendo elogiada por sua qualidade sonora e seu custo-benefício. Entre as críticas, usuários comentam da baixa qualidade do material e desconforto durante o uso.

Prós: qualidade sonora e feito de silicone

qualidade sonora e feito de silicone Contras: não tem acabamento acolchoado

5. Multilaser PH088 – a partir de R$ 39

O Multilaser PH088 é um headphone que se destaca na lista por ser um modelo indicado também para as crianças. O modelo da marca brasileira traz tecnologia Hi-Fi Power, que promete melhorar a qualidade do áudio. Além disso, o acessório traz microfone embutido, o que permite seu uso para as videochamadas, por exemplo.

O PH088 possui a função mãos livre, que permite controlar a reprodução e atender chamadas sem precisar mexer no celular. Já em questão de conexão, ele oferece uma entrada P2 de 3,5 mm. O produto conta versões de diversas cores como rosa, roxo, laranja, turquesa e branco. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o periférico pode ser encomendado por R$ 39.

Prós: pode ser indicado para crianças, qualidade sonora e microfone embutido

pode ser indicado para crianças, qualidade sonora e microfone embutido Contras: usuários relatam que não é confortável

6. Multilaser PH246 – a partir de R$ 78

O Multilaser PH246 também é uma das opções acessíveis da marca e prática para uso diário. No estilo over-ear, com haste acolchoada e personalizável, ele oferece conectividade Bluetooth 4.1, prometendo uma conexão estável e rápida, com alcance de até 10 metros. Seus drivers de 40 mm proporcionam um som claro e nítido, com boa definição de áudio. Ele está disponível por R$ 78.

O produto conta com uma bateria de 300 mAh, capaz de oferecer de 4 a 5 horas de reprodução contínua, no volume máximo. Caso a bateria do headphone acabe, também funciona por meio da conexão auxiliar P2. O PH246 também conta com controle integrado para chamadas e reprodução de música, facilitando o uso durante o dia. Avaliado com 4,3 de 5 estrelas, o item se destaca pelo conforto e conexão.

Prós: custo-benefício e pode ser conectado de duas formas

custo-benefício e pode ser conectado de duas formas Contras: usuários relatam que ele é pequeno

7. Multilaser PH265 – a partir de R$ 115

O Multilaser PH265 é um headphone indicado também para uso profissional. O modelo promete entregar conforto e maciez por meio do acabamento acolchoado e ainda conta com a possibilidade de fazer alterações de tamanho para o encaixe ideal. Além disso, ele acompanha componentes internos de alta qualidade e isolamento acústico, como afirma a marca. Na Amazon, ele pode ser encontrado por R$ 115 e com até três opções de cores, sendo branco, preto e vermelho.

Em conexão, o PH265 oferece tecnologia Bluetooth 4.2 com um alcance de até 10 metros e conexão estável e sem ruídos. Em autonomia para bateria, ele promete até 6 horas de funcionamento com apenas 2 horas de carga. Avaliado com 4,2 de 5 estrelas, os pontos positivos vão para a qualidade sonora e conforto. No entanto, usuários relatam que o receptor de Bluetooth não possui um alcance de até 10 m, como prometido.

Prós: conforto, autonomia alta da bateria e isolamento acústico

conforto, autonomia alta da bateria e isolamento acústico Contras: usuários relatam que o receptor de Bluetooth não é bom

