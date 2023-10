Fonte de 650 W é capaz de alimentar componentes robustos utilizados em computadores para jogos e softwares de edição. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 329 na Amazon , como é o caso da Gamemax ‎GP650, que conta com 85% de eficiência energética. Ela também aparece por R$ 329 no Mercado Livre . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Fonte 650 W: 5 modelos para montar seu computador — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

A Gamemax GP650 é uma alternativa de fonte 650 W para quem não deseja gastar muito. Ela possui 85% de eficiência energética, o que significa que de toda eletricidade que ela recebe, esse é o percentual que alimenta o computador. Os 15% restantes se transformam em calor. O modelo oferece seleção automática de voltagem e opera entre 100 e 240V e chave liga desliga, além de ventoinha de 120 mm para refrigeração. A fonte mede 14 cm x 8,5 cm x 14,6 cm (L x A x P). Seu cabo possui 55 cm de comprimento. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 329 na Amazon e também por R$ 329 no Mercado Livre.

A GP650 tem classificação de 4,7 estrelas e 86% de nota máxima com mais de 700 avaliações no site da Amazon. O modelo se destaca pelo seu custo-benefício, desempenho e funcionamento silencioso. Outro ponto destacado foi a variedade de conectores que acompanham a fonte: 1 ATX 24 pinos, 5 SATA, 3 molex, 2x EPS 4 pinos e 2x PCI-E de 8 pinos. Apesar do bom desempenho na maioria dos computadores, ela pode não ser o modelo mais indicado para setups mais avançados.

Prós: custo-benefício, desempenho e funcionamento silencioso

custo-benefício, desempenho e funcionamento silencioso Contras: pode não atender setups mais avançados

2. PCYes Electro V2 - a partir de R$ 393

Outro modelo para quem busca gastar pouco é o modelo Electro V2, da PCYes. A fonte conta com o selo de 80 Plus Bronze, o que significa que ela oferece até 85% de eficiência energética. O modelo funciona em tensão de 115 a 230 V e conta com o recurso de seleção automática, possui uma ventoinha de 120 mm e botão liga e desliga. A 28743 acompanha cabos 20+4 Pin, 4+4P(CPU), PCIE, SATA e Molex. Ela surge por cifras a partir de R$ 399 na Amazon e R$ 393 no Mercado Livre.

Com 356 avaliações no site da Amazon, a fonte da PCYes é classificada com 4,6 estrelas e 83% de nota máxima, com destaque para sua eficiência, funcionamento silencioso, qualidade de acabamento, fácil instalação e organização no PC. Um ponto que foi motivo de frustração para os compradores é que a fonte não acompanha cabo de força.

Prós: custo-benefício eficiência, silenciosa, bom acabamento, fácil instalação e organização no PC

custo-benefício eficiência, silenciosa, bom acabamento, fácil instalação e organização no PC Contras: não acompanha cabo de força

A Gigabyte P650B é outra opção com características interessantes, mas que não abre mão do custo-benefício. O modelo possui o selo 80 Plus Bronze e tem eficiência energética de 85%, faixa de tensão de 100 a 240 V e uma ventoinha com rolamento hidráulico que mede 120 mm. A 650P mede 8,6 x 14 x 16 (A x L x P) e conta com os seguintes conectores: ATX/MB 20+4 Pin (1), CPU/EPS 4+4 Pin (1), PCI-e 6+2 Pin (4), SATA (6), 4 Pin Peripheral (3), e 4 Pin Floppy (1). O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 465 na Amazon e R$ 429 no Mercado Livre.

Com quase 2,7 mil avaliações de compradores a P650B é classificada com 4,5 estrelas e possui 76% de notas máximas no site da Amazon. A qualidade de construção, boa proteção contra a variação de correntes e funcionamento silencioso estão entre os pontos elogiados nos comentários. Entre os pontos que podem incomodar os possíveis donos estão o fato da fonte ser grande e pesada, além de dificuldades na montagem, relatadas por alguns usuários.

Prós: custo-benefício, qualidade de construção, boa proteção contra a variação de correntes e funcionamento silencioso

custo-benefício, qualidade de construção, boa proteção contra a variação de correntes e funcionamento silencioso Contras: fonte grande e pesada que pode apresentar dificuldades na montagem

A CX650M da Corsair é uma fonte semi modular, ou seja, possui alguns cabos removíveis e mais flexíveis em relação aos modelos tradicionais, uma boa opção para quem procura um modelo que além da energia, proporcione beleza ao seu PC. O modelo possui selo 80 Plus Bronze, o que significa que sua eficiência energética está na faixa de 85% e conta com faixa de tensão de 100 a 240 V. O produto surge por valores que partem de R$ 899 na Amazon e R$ 929 no Mercado Livre.

O modelo possui quatro avaliações de compradores e classificação de 5 estrelas no site da Amazon. Não há comentários disponíveis sobre a CX560M, no entanto, a fonte se destaca pelos recursos de proteção contra alta tensão, alta corrente, alta temperatura e curto-circuito. Por sua vez, o preço da fonte é um fator que pode pesar no bolso do consumidor. De acordo com as informações do fabricante, o modelo tem dimensões C x L x A de 14 x 15 x 8,6 cm.

Prós: semi modular, proteção para tensão, corrente, alta temperatura e curto-circuito

semi modular, proteção para tensão, corrente, alta temperatura e curto-circuito Contras: valor elevado

A EVGA 650 BQ também é outra opção de modelo semi modular. A fonte atua em tensões de 100 a 240 V e traz recursos de proteção contra alta e baixa voltagem, alta corrente, sobrealimentação e curto-circuito, além de selo Bronze em eficiência energética. O modelo possui uma ventoinha de 140 mm e acompanha cabos ATX, EPS, PCIE (2), SATA, cabo periférico de 4 pinos e adaptador Floppy. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.055 para comprar o produto.

A fonte já possui quase 18 mil avaliações de compradores e apresenta classificação de 4,7 estrelas, com 83% de nota máxima na Amazon. Os comentários destacam a fonte por sua potência, funcionamento silencioso e fácil instalação.

Prós: potência, funcionamento silencioso e fácil instalação

potência, funcionamento silencioso e fácil instalação Contras: valor elevado

