O Forza Motorsport foi lançado nesta terça-feira (10) e os usuários fãs do game de corrida podem comprar volantes para ter uma experiência completa no jogo. O título está disponível para Xbox Series S /X e PC, além de já ter chegado ao Xbox Game Pass Ultimate na nuvem, ou seja, dispensa o uso de um console ou PC gamer, permitindo a jogatina diretamente do navegador web de qualquer equipamento compatível, para quem preferir. Empresas como Warrior, Logitech e Thrustmaster oferecem volantes por preços a partir de R$ 637 , como é o caso do Warrior JS090, que traz plástico ABS e force feedback. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o Logitech G920 conta com acabamento em couro e aletas de aço escovado por valores que partem de R$ 1.789. Outra opção é o Thrustmaster T248, que apresenta display configurável para simular um carro de corrida verdadeiro por cerca de R$ 3.349. Veja a seguir cinco volantes para comprar no Brasil.

Forza Motorsport: 5 volantes para curtir o jogo de corrida no PC ou Xbox — Foto: Reprodução/Steam

1. Warrior JS090 – a partir de R$ 637

O Warrior JS090 tem um acabamento mais simples apesar de prometer uma boa resistência e durabilidade com sua construção em plástico ABS. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 637.

O kit traz o volante, pedais de freio e acelerador, tendo ainda no volante o layout completo do controle do Xbox. Apesar de indicar suporte ao recurso de force feedback, comentários de usuários que avaliaram o produto na Amazon indicam uma certa falta de força e imprecisão na direção.

Prós: custo baixo, bom para jogos casuais

custo baixo, bom para jogos casuais Contras: construção inferior a concorrentes, impreciso

2. Thrustmaster Ferrari 458 Spider – a partir de R$ 1.659

A Thrustmaster é uma das mais conceituadas fabricantes no segmento e o volante Ferrari 458 Spider é um produto muito bem avaliado pelos usuários. Além de um design e qualidade de construção acima da média, o modelo promete oferecer uma experiência muito mais adequada para os fãs de automobilismo. Ele surge por cifras a partir de R$ 1.659.

O kit oferece além do volante, os pedais de acelerador e freio, sendo mais uma solução que traz aletas no volante para trocas de marchas. As avaliações do produto destacam a qualidade de construção, responsividade e precisão do controle.

Prós: visual moderno, qualidade de construção, mais recursos

visual moderno, qualidade de construção, mais recursos Contras: pedais com acabamento em plástico

O Logitech G920 é um dos principais volantes do mercado, principalmente pela qualidade de construção e acabamento, além de compatibilidade com uma grande variedade de jogos. Além de acabamento em couro no volante, o equipamento oferece aletas de aço escovado e pedais de metal, tendo inclusive o pedal de embreagem. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 1.789.

A manopla de câmbio é vendida à parte, mas deve proporcionar uma jogabilidade diferenciada em alguns jogos. O produto é muito bem avaliado e assim como os melhores volantes, oferece um controle com layout completo no volante. Para quem busca qualidade de construção e desempenho avançado, o volante da Logitech promete ser a escolha certa.

Prós: qualidade de construção e acabamento, acabamento metálico, performance

qualidade de construção e acabamento, acabamento metálico, performance Contras: nenhum relevante

O G923 por sua vez é uma versão aprimorada do modelo apresentado anteriormente, o que faz do volante uma escolha ainda melhor para quem tem a possibilidade de investir um pouco mais. O principal diferencial em relação ao G920 é que o G923 conta com indicadores visuais para trocas de marchas, o que promete ainda mais imersão em jogos. O modelo pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 2.599.

Nas demais características, como qualidade de construção e recursos, o modelo acaba sendo parecido com a versão mais simples, fazendo com que talvez o investimento superior solicitado não seja assim tão justificado. O produto é mais um muito bem avaliado na Amazon, com comentários destacando a qualidade de construção e desempenho do equipamento.

Prós: qualidade de construção, ótimo desempenho, indicadores visuais

qualidade de construção, ótimo desempenho, indicadores visuais Contras: custo alto

O Thrustmaster T248 é um volante premium que além de um acabamento superior, promete oferece recursos que vão tornar a experiência nas corridas mais satisfatória. O volante que também traz o controle com layout completo, conta ainda com um display configurável que pode exibir a posição do câmbio, número de voltas, conta giros e muitas outras informações, assim como em um verdadeiro carro de corrida. Os consumidores interessados precisarão desembolsar R$ 3.349.

As pedaleiras são metálicas, de modo que, assim como alguns modelos mais avançados, o kit traz três pedais (embreagem, freio e acelerador). Usuários que avaliaram o produto destacam a qualidade de construção e feedback proporcionado, sendo um modelo que tende a agradar jogadores mais exigentes.

Prós: acabamento premium, visual moderno, responsividade, display

acabamento premium, visual moderno, responsividade, display Contras: custo alto

