Foto do contato não aparece no WhatsApp? Veja o que isso significa

Nem sempre uma foto de contato deixa de aparecer no WhatsApp por bloqueio. Existem outros fatores que impedem o acesso à imagem, como problemas na conexão com a internet ou até mesmo falha na sincronização de contatos, falhas que podem ser solucionadas com procedimentos simples . Os usuários também podem aumentar a restrição de privacidade, caso queiram tornar o perfil mais fechado até mesmo para os próprios contatos. A seguir, confira quatro situações que impedem a visualização da foto de contato do mensageiro da Meta.