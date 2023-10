A Aerocool apresenta grande portfólio de gabinetes no Brasil. O produto é responsável por armazenar os componentes do computador e podem ser interessantes para montar um PC gamer ou mesmo um computador para produtividade. O modelo mais barato da lista é o Aerocool ‎PRIMEBK, que traz aberturas de ar no painel frontal e formato Mid Tower por preços a partir de R$ 199 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o Aerocool Trinity Mini é um modelo Mini Torre criado totalmente para fornecer ventilação, fornecendo fluxo de ar superior, além de proporcionar a visibilidade de seus coolers de LED frontais por R$ 299. Outra alternativa é o Aerocool Aero One Mini Frost, que tem ventoinhas RGB e filtros de poeira removíveis por cerca de R$ 459. Confira abaixo sete gabinetes da Aerocool para comprar no Brasil.

Gabinete Aerocool: 7 modelos para montar um PC gamer — Foto: Aline Batista/TechTudo

Qual gabinete escolher para meu computador? Opine no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O Aerocool ‎PRIMEBK é o gabinete de menor custo da lista e no padrão Mid Tower. Porém, de acordo com a marca, o modelo foi desenvolvido para oferecer um alto desempenho. Isso porque ele apresenta aberturas de ar no painel frontal que permitem maior fluxo de ar e circulação. De acordo com as especificações, ele suporta refrigeração líquida na parte frontal e traseira, além de um resfriador de CPU de até 159 mm. Sua compatibilidade para placas-mãe é ATX, micro ATX e mini ITX.

O PRIMBEK também suporta placas gráficas de alta qualidade até 302 mm. Já em design, ele com painel frontal RGB em vidro temperado, proporcionando um visual poderoso, dinâmico e clean. Além disso, é possível ter acesso a 15 modos de iluminação por meio de botão de controle LED. O modelo sai por cifras que partem de R$ 199 na Amazon. Avaliado em 4,3 e 5 estrelas, o periférico se destaca pelo custo-benefício e alta performance.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: usuários relatam que ele emite som da ventoinha

Gostou do produto? Compre aqui atx Aerocool PRIMEBK R$ 235,28 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aerocool PRIMEBK × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. atx Aerocool PRIMEBK R$ 235,28 IR À LOJA

2. Aerocool Bolt - a partir de R$ 229

O Aerocool Bolt é um modelo de gabinete indicado para quem procura ou gosta de modelos Mid Tower com iluminação RGB. O periférico se destaca por seu sistema de refrigeração, comportando coolers de 120 mm e radiadores de até 240 mm, o que tende a um fluxo de ar mais intenso. Em relação ao seu design, o produto oferece o que há de mais moderno, com painel lateral em acrílico e 13 modos de iluminação, sete estáticos e seis com fluxo RGB. O produto é visto por valores a partir de R$ 229.

De acordo com as especificações, ele oferece uma entrada USB 3.0, 2.0, entrada multimídia HD Áudio e microfone. Além disso, ele oferece compatibilidade com as placas-mães ATX, micro ATX, mini ITX e placas de vídeo VGA: 120 mm. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e se destaca por seu estilo, durabilidade e custo-benefício.

Prós: iluminação RGB de qualidade e bom sistema de refrigeração

iluminação RGB de qualidade e bom sistema de refrigeração Contras: poucas vantagens em relação aos modelos mais baratos

Gostou do produto? Compre aqui COM LUZES Aerocool Bolt R$ 279,99 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aerocool Bolt × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM LUZES Aerocool Bolt R$ 279,99 IR À LOJA

3. Aerocool Trinity Mini - a partir de R$ 299

O Aerocool Trinity Mini é um modelo Mini Torre criado totalmente para fornecer ventilação, fornecendo fluxo de ar superior, além de proporcionar a visibilidade de seus coolers de LED frontais, como afirma a fabricante. O periférico vem equipado com um painel lateral de vidro temperado para que o comprador possa ver todo o interior do seu equipamento.

Além disso, ele permite refrigeração líquida na parte frontal e traseira do gabinete para maior eficiência durante o uso. O Trinity Mini suporta até dois coolers de 12 cm para melhor resfriamento VGA, 3 slots de expansão, placa de vídeo de até 297 mm e é compatível com as placas-mãe micro ATX e mini ITX. Na Amazon, o modelo pode ser encontrado na faixa de R$ 299. Ao todo, ele foi avaliado em 4,6 de 5 estrelas, com destaques positivos para o tamanho compacto e o espaço suficiente para a organização dos cabos.

Prós: tamanho compacto, espaço para organizar os cabos e custo-benefício

tamanho compacto, espaço para organizar os cabos e custo-benefício Contras: usuários relatam que é um gabinete frágil

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO Aerocool ATX Trinity Mini V1 R$ 315,99 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aerocool ATX Trinity Mini V1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO Aerocool ATX Trinity Mini V1 R$ 315,99 IR À LOJA

4. Aerocool Split - a partir de R$ 349

O Aerocool Split é um modelo de gabinete que oferece design RGB elegante no painel frontal e com a lateral em acrílico. De acordo com as especificações, o periférico conta com aberturas de ventilação na parte frontal e nas laterais do painel frontal proporcionam fluxo de ar e circulação superiores. Além disso, é possível programar até 13 modos de iluminação no painel LED, sendo seis modos de fluxo RGB e sete modos de cor estática.

As especificações destacam que o gabinete suporta placas vídeo até 326 mm e possui aberturas de ventilação na parte frontal e nas laterais do painel frontal proporcionam fluxo de ar e circulação superiores, além de um suporte para cooler de CPU de até 155 mm. Em compatibilidade com placas-mãe ele permite ATX, micro ATX e mini ITX. No site da Amazon, o Aerocool Split foi avaliado com 4,4 de 5 estrelas, sendo 70% de aprovação total. Atualmente, ele custa R$ 349.

Prós: fácil instalação e luzes LED no painel

fácil instalação e luzes LED no painel Contras: pouco espaço para organização dos cabos

Gostou do produto? Compre aqui lateral de vidro Aerocool Split R$ 282,34 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aerocool Split × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. lateral de vidro Aerocool Split R$ 282,34 IR À LOJA

5. Aerocool Playa - a partir de R$ 471

O Aerocool Playa é um gabinete gamer também no padrão Mid Tower. O modelo premium traz uma lateral de vidro temperado e filtros de poeira removíveis na parte frontal, superior e inferior do produto, o que pode assegurar mais proteção. Seu frontal construído em malha intensifica o fluxo de ar interno e permite a exibição das três ventoinhas RGB de 12 cm (inclusas no produto), porém é importante ressaltar que os LEDs presentes nos fans possuem coloração fixa, não sendo possível personalizar o esquema.

Além disso, o periférico é compatível com placas-mãe ATX, micro ATX e mini ITX, além de suportar até dois ventiladores dedicados à placa de vídeo e um water cooler na parte frontal, superior ou traseira do produto. Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, recebendo nota máxima em 65% de suas avaliações, o modelo se destaca por seu estilo e custo-benefício. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 471 para adquirir o produto.

Prós: suporte bom para refrigeração e facilidade na higienização

suporte bom para refrigeração e facilidade na higienização Contras: valor elevado e vidro lateral quebra com facilidade

Gostou do produto? Compre aqui vidro temperado Aerocool Playa R$ 471,81 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aerocool Playa × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. vidro temperado Aerocool Playa R$ 471,81 IR À LOJA

6. Aerocool Aero One Frost - a partir de R$ 439

O Aerocool Aero One Frost é mais um gabinete gamer premium no padrão Mid Tower. Ele traz uma lateral de vidro temperado e filtros de poeira removíveis na parte frontal, superior e inferior do produto. Seu frontal construído em malha intensifica o fluxo de ar interno e permite a exibição das três ventoinhas RGB de 12 cm já inclusas no produto, porém é importante ressaltar que os LEDs presentes nos fans possuem coloração fixa, não sendo possível personalizar o esquema.

Além disso, o modelo é compatível com placas-mãe ATX, micro ATX e mini ITX, além de suportar até dois ventiladores dedicados à placa de vídeo e um water cooler na parte frontal, superior ou traseira do produto. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, recebendo nota máxima em 82% de suas avaliações, o modelo se destaca por seu estilo e custo-benefício. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 439 para adquirir o produto.

Prós: modelo robusto, com bom suporte para refrigeração e facilidade na higienização

modelo robusto, com bom suporte para refrigeração e facilidade na higienização Contras: valor elevado

Gostou do produto? Compre aqui mini itx Aerocool Aero One Mini Frost R$ 459,99 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aerocool Aero One Mini Frost × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. mini itx Aerocool Aero One Mini Frost R$ 459,99 IR À LOJA

7. Aerocool Aero One Mini Frost - a partir de R$ 459

O Aerocool Aero One Mini Frost segue a linha dos gabinetes gamer premium da marca no modelo e padrão Mini Tower. O modelo possui vidro temperado na lateral e possui um design sofisticado capaz de mostrar todos os componentes interno da máquina. De acordo com a fabricante, seu frontal é desenhado em malha, que permite um fluxo intenso de ar e também a visualização clara fans frontais RGB. Interessados precisam investir R$ 459 para adquiri-lo.

Além disso, ele vem equipado com trê fans de 12 cm RGB na parte frontal e 1 fan de 12cm RGB na traseira. Ainda em dimensões, ele possui 24 mm de profundidade de gerenciamento interno de cabos e filtros de poeira removíveis na parte frontal, superior e inferior, facilitando a limpeza e manutenção. O modelo é compatível com as placas-mãe micro ATX e mini ITX. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, os últimos compradores destacaram o design e a qualidade do revestimento do item.

Prós: qualidade, resistência e fácil limpeza

qualidade, resistência e fácil limpeza Contras: ventoinhas desconectam com facilidade devido ao tamanho interno

Gostou do produto? Compre aqui mini itx Aerocool Aero One Mini Frost R$ 459,99 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aerocool Aero One Mini Frost × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. mini itx Aerocool Aero One Mini Frost R$ 459,99 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?