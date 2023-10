A Lian Li é uma marca conhecida no mercado por seus gabinetes voltados para usuários mais exigentes. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 749 , como é o caso do TU150, que é uma mini torre para setups compactos e oferece uma alça retrátil para auxiliar na portabilidade. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o O-11 Dynamic Razer Edition é uma edição limitada em parceria com a Razer que possui suporte para duas fontes de energia, além de um software de gerenciamento de iluminação RGB por valores que partem de R$ 1.178. Outra opção é o Lian Li O-11D XL, que traz pode ser indicado para quem procura um gabinete full tower para jogos ou programas que exigem os componentes mais robustos por cerca de R$ 1.849. Veja a seguir cinco gabinetes da Lian Li para comprar no Brasil.

Gabinete Lian Li: 5 modelos para montar seu PC gamer — Foto: Rafael Leite/TechTudo

1. Lian Li TU150 - a partir R$ 749

O TU150 é uma opção para quem planeja montar ou reformar setups compactos. A mini torre conta com acabamento predominantemente em alumínio 1,5 mm, com exceção do seu painel lateral esquerdo, em vidro temperado de 0,8 mm. Ele conta com três slots de expansão e três de armazenamento — um para SSD de 2,5 polegadas e um híbrido para outro SSD do mesmo tamanho ou HD de 3,5 polegadas — entradas USB 3.0 tipo A, USB 3.1 tipo C e áudio HD. Seus suportes de refrigeração acomodam até quatro coolers de 120 mm — um frontal, um traseiro e dois na base. O TU150 acompanha um air cooler traseiro. O modelo aparece por valores a partir de R$ 749.

O gabinete possui 35 avaliações, 65% de nota máxima e classificação de 4,3 estrelas no site da Amazon. Os compradores citam como principais qualidades do TU150 o seu tamanho compacto, manuseio prático graças a sua alça e facilidade de construção. Entre os pontos negativos estão as bordas de alumínio do gabinete que podem machucar o usuário durante a montagem do setup. O modelo é compatível com as placas-mãe ITX e DTX.

Prós: design compacto, fácil montagem e manuseio

design compacto, fácil montagem e manuseio Contras: é preciso tomar cuidado com as bordas de alumínio

2. Lian Li Lancool II - a partir de R$ 940

O Lancool II é uma torre média com suporte para sete unidades de armazenamento — quatro para SSD de 2,5 polegadas e três híbridos para SSD 2.5 ou HD 3.5, além de sete slots de expansão. Sua estrutura é em aço galvanizado de 0,8 mm, enquanto painéis laterais em vidro temperado de 4 mm contam com fechamento magnético. O gabinete ainda possui filtros de poeira frontais e laterais e organizador de cabos integrado ao lado da bandeja da placa mãe. Ele suporta até oito componentes para resfriamento de 120 mm - dois no topo, três na frente, um traseiro e um acima do compartimento da fonte. O modelo acompanha três ventoinhas RGB instaladas no painel frontal. Ele aparece por valores a partir de R$ 940.

O Lancool II possui 211 avaliações, classificação de 4,7 estrelas e 81% de nota máxima no site da Amazon. Os comentários elogiam o modelo pela sua facilidade de montagem, fluxo de ar que auxilia no resfriamento do PC, espaço e a iluminação RGB que o acompanha. Uma das críticas mais frequentes ao Lancool II foram as limitações ou dificuldades de controle da iluminação RGB dos coolers que o acompanham. O modelo é compatível com placas-mãe padrão ITX, MATX, ATX e E-ATX.

Prós: fluxo de ar, facilidade de montagem, espaço e iluminação RGB inclusa

fluxo de ar, facilidade de montagem, espaço e iluminação RGB inclusa Contras: pode apresentar dificuldades de montagem e controle da iluminação

3. Lian Li Dynamic PC-O11DX - a partir de R$ 1.055

Outra torre média da Lian Li é a PC-011DX com estrutura em alumínio ultrafino e vidro, presente no painel lateral direito e frontal. O gabinete suporta nove coolers de 120mm e até três water coolers de 360 mm, seis slots de armazenamento - quatro para SSD 2,5 polegadas e dois para HD 3,5 polegadas, oito slots de expansão e quatro filtros contra poeira. Um dos slots para HD pode ser substituído para a instalação de uma fonte de alimentação adicional para setups que exigem mais energia. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.055.

O 011DX possui quase 1,8 mil avaliações de compradores e classificação de 4,8 estrelas com 87% de nota máxima. A qualidade da construção, o design com inspiração modernista e o fluxo de ar estão entre os pontos mais destacados do gabinete que conta com duas entradas USB tipo A 3.0, uma USB 3.1 tipo C, entrada de áudio HD e suporta as placas E-ATX, ATX, Micro-ATX e Mini-ITX. O valor acima da casa dos três dígitos para ter o notebook e relatos de usuários que acharam o modelo pequeno estão entre os pontos negativos mais citados do produto.

Prós: qualidade da construção, design e fluxo de ar

qualidade da construção, design e fluxo de ar Contras: valor elevado e espaço pequeno para componentes mais robustos

4. Lian Li O-11 Dynamic Razer Edition - a partir de R$ 1.178

A torre média O-11 Dynamic Razer Edition é uma edição limitada que deve agradar aos fãs da Razer por ostentar o logo da marca em seu painel frontal de vidro fumê. O modelo conta com um espaço para gerenciamento de cabos, o que auxilia na instalação e deixa o design mais clean. O gabinete conta com nove slots de armazenamento, sendo seis para SSD de 2,5 polegadas e três para HD de 3,5 polegadas. O seu suporte de HD pode ser movido para acomodar uma segunda fonte de energia. Ele suporta até nove air coolers de 120 mm ou três water coolers de 360 mm, além de possuir quatro filtros para poeira. O modelo é visto por valores que partem de R$ 1.178.

Com mais de 300 avaliações e 82% de notas máximas, a classificação do O-11 no site da Amazon é de 4,7 estrelas. Os comentários destacam o gabinete por conta do seu espaço interno que pode acomodar diferentes tipos de setup, a qualidade dos materiais utilizados na sua construção, a beleza do design e o suporte da Razer para controle da iluminação RGB. Entre os aspectos desfavoráveis citados estão o valor elevado, e o fato de não acompanhar air coolers para aproveitar a customização RGB.

Prós: espaço, qualidade da construção, design e suporte Razer para iluminação RGB

espaço, qualidade da construção, design e suporte Razer para iluminação RGB Contras: não acompanha ventoinhas, valor elevado

5. Lian Li O-11D XL - a partir de R$ 1.849

O Lian Li O-11D XL pode ser indicado para quem procura um gabinete full tower para jogos ou programas que exigem os componentes mais robustos. Com dimensões de 47,1 x 28,5 x 51,3 cm, o gabinete conta com 10 slots de armazenamento que podem acomodar uma dezena de SSDs de 2,5 polegadas, ou seis SSDs e quatro HDs. Quatro desses slots possuem o recurso hot swap, que permite a remoção ou adição de unidades de armazenamento sem precisar desligar o computador. Além dos oito slots de expansão, o modelo traz quatro entradas USB 3.0 tipo A, uma 3.1 tipo C e entrada de áudio HD. O gabinete é feito em alumínio de 1 mm e painéis frontal e lateral esquerdo em vidro temperado de 4 mm. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.849 para comprar o produto.

O O-11D XL suporta até 10 air coolers, um na parte traseira, três na lateral, três no topo e três na base, ou três water coolers (topo, lateral e base). O modelo já foi avaliado por mais de 850 clientes no site da Amazon e é classificado com 4,8 estrelas e 88% de notas máximas. Os compradores elogiaram seu espaço interno bem como sua beleza, versatilidade e circulação de ar. Já o valor elevado e o espaço reduzido para o gerenciamento de cabos são características nas quais o modelo poderia melhorar de acordo com os comentários.

Prós: espaço, beleza, versatilidade e circulação de ar

espaço, beleza, versatilidade e circulação de ar Contras: valor elevado e espaço reduzido para o gerenciamento de cabos

