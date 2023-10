O gabinete é feito para acomodar todas as peças do PC e organizar os componentes do computador. Modelos Mid Tower costumam ser indicados para a maioria dos usuários por ter um tamanho médio e podem ser encontrados por preços a partir de R$ 234 , como é o caso do Fortrek Holt RGB, que traz filtros que inibem o acumulo de resíduos e iluminação RGB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o Cougar Archon 2 conta com tampas em vidro temperado por valores que partem de R$ 395. Outra opção é o Galax Revolution-07, que traz quatro ventoinhas RGB e duas portas USB por cerca de R$ 481. Veja a seguir sete gabinetes Mid Tower para comprar no Brasil.

Gabinete Mid Tower: 6 modelos para acomodar as peças do seu PC — Foto: Dviulgação/Corsair

1. Fortrek Holt RGB - a partir de R$ 234

O gabinete da Fortrek, que é uma marca que tem um foco maior em custo-benefício, apesar de ser um modelo de entrada, já oferece alguns bons recursos. O modelo traz um painel frontal com iluminação RGB, que deve deixar o design do seu PC mais atraente. Apesar de ser mais compacto, segundo a fabricante, o gabinete que é muito bem avaliado na Amazon com mais de 82% de cinco estrelas, é compatível com sistemas de arrefecimento líquido, o que é um recurso que comumente exige mais espaço para instalação. O modelo aparece por cerca de R$ 234.

As entradas de ar do gabinete contam com filtros que inibem o acumulo de resíduos dentro do mesmo, e o modelo oferece ainda fácil acesso a três portas USB (sendo uma 3.0 e duas 2.0), entrada para microfones, saída de áudio (P2), além de LEDs que indicam o funcionamento do sistema. Assim como boa parte dos modelos, a lateral do gabinete conta com uma tampa em acrílico, o que facilita a visualização dos componentes internos.

Prós: custo baixo, suporte a refrigeração líquida

custo baixo, suporte a refrigeração líquida Contras: visual mais simples

2. Mancer Narok – a partir de R$ 255

O Mancer Narok é um gabinete que tem como destaque seu visual, que traz três LEDs com iluminação em RGB na parte frontal. Nas demais características, o modelo acaba sendo parecido com alguns de seus concorrentes, trazendo também três portas USB na parte frontal, além de conector de áudio para fones e microfones. Segundo a fabricante, o gabinete oferece suporte para water coolers com até 120 mm, de modo que neste caso o radiador fica posicionado na traseira do Narok. O produto é vendido por valores que partem de R$ 255.

O custo baixo e visual agressivo, com direito a lateral em acrílico, são alguns dos pontos destacados pelos 86% de consumidores que adquiriram o item na Amazon e deram cinco estrelas. Ainda segundo a fabricante, o Narok é um gabinete versátil, sendo capaz de abrigar placas no padrão ITX, micro ATX e ATX.

Prós: custo acessível, visual arrojado, sistema de refrigeração mais avançado

custo acessível, visual arrojado, sistema de refrigeração mais avançado Contras: nenhum relevante

3. Fortrek Cruiser – a partir de R$ 339

O Fortrek Cruiser é mais uma opção que tende a chamar bastante atenção. Não só pelo visual na cor branca, mas também por trazer um design imponente. O gabinete oferece três ventoinhas de 120mm na parte frontal, sendo ainda capaz de abrigar várias outras por toda a estrutura, inclusive para sistemas de arrefecimento com radiador de até 240mm, que são utilizados principalmente em sistemas de alto desempenho. O modelo pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 339.

Segundo a fabricante, o Cruiser, que é mais um gabinete com avaliação positiva acima dos 76%, é compatível com placas ATX, micro ATX e mini ITX, tendo ainda suporte para GPUs de até 315 mm de altura.

Prós: visual, sistema de arrefecimento, versátil

visual, sistema de arrefecimento, versátil Contras: só vem com as ventoinhas dianteiras

4. Cougar Archon 2 – a partir de R$ 395

O Archon 2 é um gabinete que tem um visual que transmite robustez, sendo ainda mais um modelo que conta com três ventoinhas na parte frontal. Porém, um diferencial das ventoinhas do gabinete é que elas atendem ao padrão ARGB, que oferece a possibilidade do gerenciamento das cores exibidas. O gabinete oferece ainda mais visibilidade, uma vez que tanto na parte frontal, quanto na lateral esquerda, o modelo conta com tampas em vidro temperado, o que deve chamar a atenção de quem busca um gabinete mais atraente. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 395.

Quanto ao suporte a radiadores, o Archon 2 promete compatibilidade com equipamentos de até 360 mm e suporte a placas de vídeo de até 315 mm, além de coolers para CPU de até 170 mm, o que deve ser o suficiente para quem busca performance extrema. O Archon 2 é mais um modelo muito bem avaliado pela qualidade de construção e visual bem elegante.

Prós: visual elegante, suporte a sistemas de arrefecimento robustos, LEDs endereçáveis

visual elegante, suporte a sistemas de arrefecimento robustos, LEDs endereçáveis Contras: nenhum relevante

O Redragon Wideload Lite tem como diferencial um design que imita um cubo, deixando seu PC com um aspecto de “cubo acrílico” que vai chamar atenção. Até por conta de seu design, a promessa é que o modelo ofereça um fluxo de ar melhor, tendo inclusive mais espaço para adição de mais ventoinhas e coolers. Segundo a fabricante, o gabinete é compatível com placas nos formatos ATX e micro ATX. O produto surge por valores que partem de R$ 441.

O painel frontal oferece duas conexões USB e entrada para áudio, enquanto ainda existe suporte para quatro discos, sendo dois de 2,5 mm e dois de 3,5 mm, além de acabamento em vidro temperado e massivo suporte para fãs de até 140 mm. O Wideload Lite exige mais espaço por conta de seu formato, mas é um belo gabinete para quem gosta de exibir seu hardware.

Prós: design diferenciado, suporte a muitas ventoinhas, grande

design diferenciado, suporte a muitas ventoinhas, grande Contras: exige mais espaço

A Galax, que é uma conhecida fabricante de placas de vídeo, também conta com opções de gabinetes, como o Galax Revolution-07. O modelo é oferecido de fábrica com quatro ventoinhas compatíveis com RGB. Três delas ficam na parte frontal, o que chama atenção para a grade dianteira do gabinete, que tende a oferecer um fluxo de ar melhor. Na parte superior do gabinete, ele traz duas portas USB (uma 3.0 e uma 2.0), entrada para microfone, saída para fones, botões power e reset. Os consumidores precisam desembolsar R$ 481 para comprar o produto.

O gabinete conta com suporte para configuração vertical de placas de vídeo, o que tem se tornado uma tendência, além de lateral em acrílico e suporte a placas mini ITX, mini ATX e ATX. Sua lateral em vidro temperado pode ser uma das justificativas para seu peso de 8 kg, o que pode exigir que o gabinete seja posicionado em um local mais resistente.

Prós: marca famosa, visual arrojado, quatro ventoinhas RGB

marca famosa, visual arrojado, quatro ventoinhas RGB Contras: custo mais alto, posição das USB, pesado

