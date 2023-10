Google Maps ganha novos recursos de realidade aumentada e IA; veja detalhes

O Google Maps anunciou, na última quarta-feira (25), aprimoramentos significativos o aplicativo, disponível para Android e iPhone ( iOS ). Usuários terão acesso a novos recursos baseados em Inteligência Artificial e realidade aumentada com informações de trânsito em tempo real e atualizações visuais realistas. As melhorias serão disponibilizadas em 12 países, incluindo o Brasil.O objetivo é proporcionar uma experiência de navegação mais intuitiva, informada e segura. Nos próximos meses, os usuários poderão experimentar nos celulares e carros equipados com Google Built-in. Conheça, a seguir, as principais mudanças anunciadas pelo Google.

Google Maps anuncia novidades que vão aprimorar a experiência no app — Foto: Marcela Franco/TechTudo

📝 O Google Maps está sempre ativo no Android? Veja dúvida no Fórum TechTudo

1. Visão Imersiva

O recurso de visão imersiva combina o Street View, as imagens de satélite e dados ao vivo para criar uma navegação ainda mais eficiente. A ferramenta proporciona uma visão aérea em tempo real dos pontos de referência nas cidades suportadas, dá informações sobre as condições meteorológicas e previsão do trânsito baseados em dados históricos, além de auxiliar nos passeios de bicicleta, com uma visão 3D do trajeto.

Esta funcionalidade baseada em IA poderá ser utilizada tanto no Android quanto no iPhone (iOS), mas inicialmente está disponível apenas para 15 regiões, sendo elas Amsterdã, Barcelona, Dublin, Florença, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, Nova York, Paris, São Francisco, San Jose, Seattle, Tóquio e Veneza. Além disso, ainda não está claro se a opção é válida para todas as rotas selecionadas nas cidades.

Atualização do Google Maps vai fornecer visão mais imersiva — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

2. Lens no Google Maps

Com integração do recurso Lens na barra de pesquisa do Maps, é possível ter informações de cada lugar apenas apontando a câmera do celular. Uma vez feito isso, os dados aparecem na tela a partir de tecnologia de realidade aumentada e o usuário consegue entender as marcações feitas pelo Maps utilizando os próprios estabelecimentos como referência visual. O recurso, que já estava disponível para algumas cidades, está chegando em novas localizações, incluindo as cidade de São Paulo e Rio de Janeiro.

Google Maps cria visão mais imersiva dos lugares com o uso do lens — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. Mapas mais detalhados

Os mapas, a partir dos próximos meses, terão atualizações importantes, que buscam refletir o mundo real com maior precisão. O novo recurso trará consigo um upgrade de cores em todo o mapa, edifícios mais realistas para ajudar na orientação do motorista e detalhes aprimorados da faixa em rodovias, que facilitam manobras complexas.

A implementação ocorre em 12 países, incluindo os EUA, Canadá, França e Alemanha. Nos EUA, haverá a indicação de faixas para HOV (High Occupancy Vehicle) ao longo da rota. Já na Europa, a expansão da informação de limite de velocidade será alimentada por IA para 20 países.Podem aproveitar essas funcionalidades os usuários do Android, iPhone (iOS) e dos carros que dispõem do Google Built-in.

O Mapas ganhará uma atualização para deixar o app ainda mais eficiente — Foto: Divulgação/Google

4. Carros elétricos

Motoristas de carros elétricos também serão beneficiados com as atualizações do Google Maps. Isso porque o app já implementou em 17 países funções como verificação de compatibilidade do carregador, histórico de uso e velocidade de carregamento. Contudo, os desenvolvedores do Maps afirmam que logo a funcionalidade será liberada globalmente, tanto para Android quanto para o iPhone (iOS). As informações disponibilizadas nesta função têm colaboração de diversas empresas do ramo, e o app vai exibir informações em tempo real sobre as estações de carregamento, via API do Google Places.

O Maps também vai exibir os locais de estações de carregamento para carros elétricos — Foto: Reprodução/Google

5. Nova pesquisa

As pesquisas também vão ficar mais amplas com a introdução de novos resultados de busca com imagens dentro do aplicativo. Com a atualização, o app passará a analisar, com suas ferramentas de Inteligência Artificial, as imagens compartilhadas pelos usuários. A ideia é oferecer um modelo de busca mais completo e personalizado, que possa entregar mais qualidade e corresponder melhor ao tipo de pesquisa que é feito no aplicativo.

A nova pesquisa do Google Maps irá funcionar de forma mais inteligfente, ajudando a responder até mesmo buscas mais subjetivas, como "coisas para fazer". O app vai mostrar resultados a partir de temas, como "exposições de arte" e "anime", por exemplo. A plataforma pretende tornar a pesquisa mais semelhante a um guia baseado em Maps. Inicialmente esta função está disponível para países como os EUA, Reino Unido, França, Alemanha e Japão, mas o lançamento global está marcado para esta semana.

Resultados de pesquisas no Google Maps contarão com imagens — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Veja também: 5 funções do Google Maps que você precisa conhecer