Halloween 2023: 6 lugares assustadores que você só pode visitar no Google Maps

O Halloween é uma época muito querida para quem gosta de terror e, com o Google Maps, é possível conhecer lugares misteriosos sem nem mesmo sair de casa. Entre as localidades consideradas secretas que podem ser visitadas na plataforma, estão a Área 51, nos Estados Unidos, a biblioteca com arquivos secretos, no Vaticano, e a Ilha das Cobras, em São Paulo. Os locais são proibidos para visitação, mas com a ajuda do recurso Street View e mapas de satélite, é possível conhecer as áreas com imagens reais. A seguir, confira 6 lugares assustadores que você só pode visitar no Google Maps.

Conheça seis lugares restritos que só podem ser visitados pelo Google Maps — Foto: Marcela Franco/TechTudo

1. Área 51, nos Estados Unidos

Localizada no estado de Nevada, próximo a Las Vegas, a Área 51 é um dos lugares misteriosos mais populares do mundo. Por ser uma localidade tão restrita, rumores de corpos de seres extraterrestres, Ovnis e objetos de origem alienígena são ocultado no local se popularizaram ao longo dos anos. A teoria é tão famosa que filmes sobre alienígenas fazem referência à localidade e muitos turistas visitam a região em busca de descobertas.

Oficialmente, o local é um campo de treinamento da Força Aérea dos Estados Unidos. A área é usada para testar armamentos e construir aeronaves. O acesso ao local é estritamente proibido, mas é possível visitar pelo Google Maps. No aplicativo, é possível visualizar aeronaves, pistas de aviões e outros veículos militares.

Para conferir a região com imagens reais, é possível ativar o recurso ''Satélite". Busque por "Área 51" na barra de pesquisa do Maps. Depois, toque no ícone de camadas. Feito isso, vá em "Tipo de Mapa" e selecione a opção "Satélite". Você pode ampliar a imagem (zoom) para conferir os detalhes do local. Você também pode buscar pelas coordenadas 37.24804, -115.800155.

Veja imagens áreas da Área 51, local misterioso conhecido por guardar objetos extraterrestres — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. Arquivos Secretos do Vaticano, no Vaticano

Os Arquivos Secretos do Vaticano estão localizados em uma biblioteca na Cidade do Vaticano. O local reúne registros históricos de mais de 12 séculos – como documentos de estado, atos divulgados pela Santa Fé e outros registros de posse da igreja. O boato é que esses arquivos guardam segredos da humanidade. A visitação a área com os documentos não é aberta ao público. Embora a Igreja permita a entrada de pesquisadores, a burocracia que envolve o processo faz com que muitos estudiosos desistam de entrar no local.

É possível visualizar a biblioteca com imagens reais ativando o recurso Street View. Para isso, digite "Arquivos secretos do Vaticano" no Google Maps e toque no ícone de camadas. Em seguida, selecione "Street View". Os pequenos círculos azuis que aparecem no mapa indicam os lugares mapeados com imagens do local. Você também pode buscar pelas coordenadas 41.9049353, 12.4548654.

Biblioteca do Vaticano guarda diversos documentos secretos da história — Foto: Reprodução/Marcela Franco

3. A Ilha das Cobras, em São Paulo

A Ilha das Cobras é o local que mais abriga serpentes no Brasil. Estima-se que a região possua mais de 4 mil cobras – dentre elas, uma das serpentes mais venenosas do mundo: a Lança Dourada. A Ilha fica localizada em um local de difícil acesso, entre as cidades litorâneas Itanhaém e Peruíbe, em São Paulo. Além disso, a Marinha do Brasil proibiu a entrada no local para visitação, apenas cientistas podem visitar a região para realizar pesquisas.

Para conhecer esse local assustador, digite Ilha das Cobras ou Ilha Queimada Grande na barra de pesquisa do Google Maps. Ative o recurso de mapa de satélite e aproxime a tela para ver mais detalhes da ilha. Também é possível conferir imagens do local, que incluem muitas fotos de cobras. Você pode usar as coordenadas -24.487948, -46.673919.

Ilha assustadora no estado de São Paulo conta com milhares de cobras — Foto: Reprodução/Marcela Franco

4. Mezhgorye, na Rússia

Mezhgorye, localizada na Rússia, é provavelmente uma das cidades mais misteriosas do mundo. Isso se deve ao fato do local ser fechado, com a visitação restrita a grupos autorizados. A história contada sobre o local é de que os moradores da cidade trabalham em algum projeto secreto nuclear ou algo do tipo. É possível visitar a cidade secreta virtualmente. Para isso, digite "Mezhgorye" no aplicativo Google Maps e aproxime a tela para conferir mais de perto o local. As coordenadas são 54.236966, 57.959885.

Cidade fechada faz aumentar suspeitas de que moradores trabalham em projetos secretos do Governo da Rússia — Foto: Reprodução/Marcela Franco

5. Sentinela do Norte, no oceano Índico

A ilha Sentinela do Norte, no oceano Índico, é ocupada pelos Sentineleses, considerados um dos grupos mais temidos e isolados do mundo exterior. Os Sentineleses parecem querer manter distância da civilização moderna, uma vez que as tentativas de contato com o povo não foram bem sucedidas. Inclusive, quem já tentou entrar na ilha relata ter sido recebido com flechadas pelos nativos. Para visualizar a localização, basta buscar por Sentinela do Norte no Google Maps e conhecer a região isolado do mundo. As coordenadas são 11.559669, 92.237690.

Os moradores da ilha Sentinela do Norte são conhecidos por não aceitarem visitantes — Foto: Reprodução/Marcela Franco

6. Site-R, nos Estados Unidos

O Site-R, também conhecido como Raven Rock Mountain Complex, fica na Pensilvânia. O local é uma instalação militar do Governo americano que conta com um abrigo subterrâneo construído de aço contra ataques nucleares. Localizado a 60 andares abaixo do solo, o Site-R também conta com tecnologia de ponta capaz de permitir conexões de rede seguras em todo o globo. O local é altamente secreto e o mais perto que você poderá chegar da instalação é do portão de entrada pelo Google Maps. No app, também é possível ter uma visão aérea do local. Você pode usar as coordenadas 39.7340337, -77.4194513 para encontrar a localidade.

Instalação militar americana ultrassecreta possui acesso restrito — Foto: Reprodução/Marcela Franco

