Halloween 2023: 7 'sustos' que você certamente já tomou na Internet

Não é preciso ver algo paranormal para se assustar na Internet — e, às vezes, uma simples notificação de login do Google pode ser mais aterrorizante do que um fantasma. Além dos avisos de acesso, alertas de "usuário ou senha incorretos" ou e-mail fraudulentos também podem ser tão eficientes quanto um jump scare de um filme de terror. Por isso, para celebrar o Halloween 2023, que é comemorado nesta terça (31), o TechTudo preparou uma lista com alguns dos momentos mais "assustadores" que todo internauta já viveu.

O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é comemorado em diversos países no dia 31 de outubro. A tradição tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, promovendo um período de comemorações que envolvem fantasias de terror e decorações apavorantes. Relembre, a seguir, seis sustos comuns na web que certamente já fizeram o seu coração acelerar.

1. Aviso de acesso do Google

Quem utiliza serviços online está sujeito a alguns sustos em relação à segurança cibernética. Uma surpresa desagradável muito comum é o famoso aviso de novos acessos emitido a usuários de contas Google. Toda vez que um dispositivo diferente realiza login, a empresa emite um alerta — geralmente por notificação ou e-mail — informando sobre essa atividade. O problema é que, em muitos casos, esse aviso é interpretado como um sinal de invasão, gerando apreensão. Mas, para a tranquilidade dos internautas ansiosos, na maioria das vezes, o aviso é legítimo e surge porque o próprio usuário acessou seus dados em um aparelho diferente.

2. “Usuário ou senha incorretos”

O temido aviso de "usuário ou senha incorretos" é outro susto que muitos internautas enfrentam quando tentam acessar suas contas, seja em sites de redes sociais, serviços de e-mail ou outros aplicativos. O momento se torna ainda mais tenso quando o software simplesmente bloqueia o acesso após algumas tentativas equivocadas, como acontece frequentemente em apps de banco, por exemplo. Em muitos casos, após um breve momento de ansiedade, os usuários se lembram dos caracteres ou percebem que podem redefinir a senha ou corrigir o erro, mas o impacto do susto inicial é inegável.

A impossibilidade de acessar serviços e informações, mesmo que temporariamente, pode ser angustiante. Na dúvida, é recomendável utilizar gerenciadores de senhas, que armazenam e criptografam os códigos de acesso com uma única senha mestra.

3. Gemidão e outras correntes maliciosas

Cair em pegadinhas online e passar por constrangimentos também pode ser assustador. Há poucos anos, o "Gemidão do Zap" se popularizou na Internet e constrangeu inúmeros internautas desavisados. O áudio se tratava de uma mulher gemendo alto e, normalmente, vinha disfarçado para enganar as vítimas. Existem vídeos na Internet de pessoas "caindo no gemidão" em diferentes contextos, como em reuniões de trabalho, no transporte público ou até mesmo em eventos sociais. Embora a brincadeira não seja novidade, até hoje, de vez em quando, ela aparece pela web — por isso, não é recomendado abrir qualquer áudio com volume alto.

4. Perder o backup

Para evitar perder fotos e documentos importantes, muitos usuários costumam fazer backups de seus arquivos, seja subindo seus dados na nuvem ou em dispositivos de armazenamento externos, como HDs. Mas apesar de ser uma medida de segurança recomendável, a estratégia está longe de ser infalível. Questões como problemas de conexão, configurações incorretas ou até mesmo a exaustão de espaço nas contas digitais podem resultar em falhas nos backups, provocando a exclusão acidental ou corrupção de arquivos.

Quem já passou por esses momentos de terror sabe o susto que é perder um relatório que deveria ser entregue com urgência ou perceber que fotos de eventos importantes foram excluídas. Por isso, a dica é manter arquivos valiosos em mais de uma conta.

5. E-mails fraudulentos

Os e-mails maliciosos, também conhecidos como "phishing," são um dos piores sustos que um usuário pode ter na web. Normalmente, as mensagens falsas alegam que você fez uma compra que não reconhece ou que ganhou um sorteio do qual nunca participou, causando dúvidas, desconforto e ansiedade. Esses golpes são projetados para explorar a ingenuidade, a desatenção ou curiosidade dos usuários. Isso porque a manipulação psicológica é uma tática eficaz para levar as pessoas a agirem impulsivamente, clicando em links suspeitos ou fornecendo informações sensíveis, antes de checar a verdadeira origem da mensagem.

Muitas vezes, os e-mails falsos são bem elaborados, com logotipos e detalhes que se assemelham a empresas e instituições legítimas. Eles geralmente apelam para as emoções do destinatário, seja estimulando o medo de que sua conta será bloqueada, ou a alegria de acreditar que ganhou um prêmio. No entanto, a prática pode se tornar uma verdadeira história de terror para as vítimas, podendo resultar em sérios prejuízos financeiros e de privacidade.

6. FOMO

O fenômeno conhecido como FOMO, sigla para "Fear of Missing Out" (ou medo de estar perdendo algo, em livre tradução) é uma realidade assustadora na era digital. O receio de ficar de fora das experiências dos outros — como um evento social, uma tendência tecnológica ou o assunto do momento — pode gerar uma ansiedade constante. Não por acaso, muitos usuários estão sempre online, verificando seus dispositivos compulsivamente, com medo de deixar alguma informação passar.

Mais do que uma mera preocupação, essa angústia pode se tornar algo mais grave, prejudicando a qualidade de vida e a saúde mental. Felizmente, já existem muitos aplicativos que auxiliam usuários a cuidar da saúde mental. Também é aconselhável adotar algumas medidas para deixar as rede sociais menos tóxicas e garantir uma navegação mais leve e divertida. Vale lembrar, contudo, que um médico deve ser consultado caso haja sintomas mais sérios.

7. Trends assustadoras

Além dos "sustos" citados nesta lista, existem algumas tendências na Internet que são realmente assustadoras. É o caso de vídeos como o "Susto no carro", publicado em 2007 no YouTube. Na produção, um carro atravessa uma estrada até o espectador ser surpreendido por uma aparição gritando. Embora sejam divertidas para alguns, essas tendências também levantam questões sobre o controle do conteúdo online e a necessidade de avisos para proteger os espectadores mais sensíveis, já que nem todos gostam ou podem ser surpreendidos por sustos inesperados.

