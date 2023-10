HyperOS da Xiaomi: o que se sabe até agora sobre o novo sistema operacional

O HyperOS é o novo sistema operacional da Xiaomi , anunciado nesta terça-feira (17). Conforme a companhia, o substituto da interface MIUI foi pensado para funcionar com integração total entre dispositivos da marca, inclusive com o carro elétrico da gigante chinesa. A novidade será introduzida na nova série de aparelhos da Xiaomi, a linha 14. Apesar de ainda não haver uma data de lançamento prevista, a expectativa é de que os novos aparelhos cheguem ao mercado chinês ainda neste mês de outubro.

Segundo o CEO da Xiaomi, Lei Jun, o sistema operacional HyperOS retoma a missão da empresa de 2017 de unificar todo o ecossistema de produtos e aplicativos. Contudo, ainda não existem detalhes sobre a interface do HyperOS, apenas informações de que ele é baseado no Android e no próprio sistema desenvolvido pela fabricante chinesa. A seguir, veja tudo o que sabemos sobre o lançamento até o momento.

Xiaomi HyperOS é o nome sistema operacional da gigante chinesa e marca a aposentadoria da MIUI — Foto: Divulgação/Xiaomi

O que é HyperOS e como funciona?

O HyperOS é o novo sistema operacional da Xiaomi para smartphones e representa a aposentadoria da interface MIUI. Descrito como algo totalmente novo e ecológico, a empresa detalha ainda que o HyperOS será focado nas pessoas, carros e famílias, sendo lançado primeiro com a série Xiaomi 14.

MIUI será gradativamente substituído pelo HyperOS — Foto: Thássius Veloso/ TechTudo

Embora seja chamado de "novo sistema operacional", o lançamento tem suas raízes no Android, assim como o HarmonyOS da Huawei. No entanto, a Xiaomi fez modificações significativas na estrutura básica do sistema do Google.

O CEO da Xiaomi, Lei Jun, mencionou que a arquitetura subjacente do HyperOS foi "completamente reescrita" e indica um foco em suportar um grande número de dispositivos e conexões no futuro.

A Xiaomi não mostrou como será a interface ou a experiência do usuário, então teremos que esperar para ver como o HyperOS realmente será. Além disso, não está claro como isso afetará os dispositivos Xiaomi fora da China.

Qual a diferença do HyperOS para a MIUI?

O HyperOS se diferencia da MIUI em vários aspectos. Primeiramente, o HyperOS foi introduzido como uma resposta aos desafios percebidos com a MIUI, reconhecendo críticas de a interface ser instrusiva e do peso associado à antiga ROM personalizada. Em termos de arquitetura, o HyperOS apresenta uma "arquitetura reescrita completamente", indicando modificações significativas em relação à estrutura subjacente da MIUI.

Novo sistema operacional da Xiaomi pretente corrigir erros encontrados no MIUI — Foto: Thássius Veloso/ TechTudo

Além disso, o HyperOS é projetado para oferecer "Hyper desempenho, fluidez e conectividade entre smartphones x AIoT" (Integração de Internet das Coisas com Inteligência Artificial), destacando um foco específico em melhorias de desempenho e integração entre dispositivos. Enquanto a MIUI enfrentava críticas que poderiam ter contribuído para a falta de sucesso internacional dos telefones Xiaomi, o HyperOS é apresentado como uma solução para superar esses problemas percebidos.

A transição do HyperOS para substituir gradualmente a MIUI também é destacada, marcando o fim do caminho para a MIUI. Isso inclui uma estratégia global, com o HyperOS planejado para funcionar em telefones Xiaomi vendidos internacionalmente, com a ROM global prevista para lançamento ao longo de 2024.

Aparelhos com MIUI vão continuar sendo atualizados?

O HyperOS substituirá gradualmente o sistema operacional dos aparelhos da Xiaomi. Isso significa que os dispositivos com MIUI vão continuar recebendo atualizações de segurança por um tempo, mas que com o lançamento de novos aparelhos a marca irá abandonar o MIUI e se dedicar ao desenvolvimento do HyperOS.

Quando o HyperOS estará disponível?

A Xiaomi planeja lançar a ROM global do HyperOS ao longo de 2024. Portanto, a previsão é que o HyperOS esteja disponível para os usuários a partir desse período. No entanto, é importante estar ciente de que datas específicas de lançamento podem estar sujeitas a alterações com base nas decisões estratégicas da empresa.

