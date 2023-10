IA para melhorar imagens: conheça 6 opções de apps para usar no celular

Inteligências Artificiais para melhorar fotos estão presentes em diversos apps para Android e iPhone ( iOS ). Os aplicativos com esse tipo de tecnologia e podem ajudar usuários a aprimorar a qualidade de diversas formas distintas. O PhotoDirector AI, por exemplo, consegue fazer melhorias nas a partir de diferentes animações customizáveis, enquanto o Cutout Pro realiza cortes precisos para ajustar o tamanho do arquivo e remover elementos indesejados. Já o Remini é excelente para restaurar imagens antigas com IA e deixá-las na qualidade HD. A seguir, confira seis apps para você deixar as suas fotos ainda melhores.

Aplicativos de edição de imagens com inteligência artificial podem melhorar a qualidade das fotos como um todo — Foto: Reprodução/TechTudo

1. Youni

Com o app Youni, disponível exclusivamente para dispositivos iPhone, usuários podem melhorar as suas fotos de forma simplificada. As imagens podem ser retocadas de forma automática ou manual. Além disso, é possível adicionar efeitos, gerar avatares, ajustar o tamanho dos olhos e nariz, assim como aumentar o brilho e nitidez das fotos com a inteligência artificial presente na ferramenta. A versão paga do Youni, que custa R$ 76,90 trimestrais, também entrega recursos como coloração de cabelos, aplicação de maquiagem e filtros personalizados.

Aplicativo Youni possui modelos e predefinições para serem aplicados a fotos de usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Cutout Pro

O aplicativo Cutout Pro, disponível para dispositivos Android, é gratuito e ajuda a melhorar as fotos através de cortes. Com o app, que opera por meio de inteligência artificial, usuários de Android podem remover o plano de fundo de uma foto e inserir um novo entre as opções disponíveis. Os cortes podem ser feitos de forma automática ou manual e servem para remover pessoas, plantas, animais ou locais indesejados que aparecem na captura. Outros recursos disponíveis na ferramenta são a aplicação de efeito Blur para desfoque, efeitos especiais e modelos de molduras.

Aplicativo Cutout Pro possui inúmeros planos de fundo para imagens — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Remini

O Remini, disponível para dispositivos Android e iPhone, por sua vez, aperfeiçoa as fotos de diversas maneiras. Além de aumentar a qualidades delas, ele é capaz de restaurar imagens antigas e borradas. A inteligência artificial da aplicação também pode fazer a remoção de desfoques, deixar as fotos em qualidade HD, aumentar a nitidez e criar avatares dos usuários. O app conta com uma versão paga, com valores semanais que variam entre R$ 15,99 e R$ 50,99 e liberam a função de embelezamento facial, aplicação de cores e aprimoramento vídeos e de planos de fundos das fotos.

Filtros de IA podem ser aplicados a fotos dentro do aplicativo Remini — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O aplicativo Fotor AI Editor de Fotos, disponível para os sistemas Android e iPhone, faz retoques rápidos para aperfeiçoar as fotos. O app também é integrado a uma inteligência artificial, que faz edições, colagens, aprimoramento, remoção de fundos, aplicação de efeitos e filtros, molduras, entre outras funcionalidades. Com a função de remoção mágica, por exemplo, usuários podem fazer a retirada de planos de fundos inteiros ou de elementos indesejados. O aplicativo conta com uma versão premium que desbloqueia todos os recursos disponíveis, como ferramentas avançadas de edição, no valor de R$ 18,32/mês ou R$ 219,90/ano.

Aplicativo Fotor possui recurso de remoção de fundo de fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. PhotoDirector AI

Já o PhotoDirector AI, disponível para aparelhos Android e iPhone, se diferencia pelo aprimoramento de fotos a partir de animações de IA, com fotos de animais, plantas, dentre outros elementos. As fotos também podem passar por um processo de melhoria para corrigir imperfeições como desfoques, remoção completa de objetos e pessoas e aplicação de fundos personalizados. A versão paga do app custa R$ 30,90/mês e R$ 99,90/ano e disponibiliza todos os recursos da ferramenta, como planos de fundo diversificados, criações de desenhos animados, sobreposições, fontes e mais de 500 filtros.

Aplicativo PhotoDirector AI possui diferentes recursos de IA para melhorar fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Pic Wish

Com o Pic Wish, disponível para dispositivos Android e iPhone, usuários podem fazer aprimoramentos nas suas fotos rapidamente. Remoções de planos de fundos e desfoques, intensificação de fotos, aplicação de sombras e retoques estão entre as ferramentas disponíveis no aplicativo. Outros recursos de edição são a geração de imagens a partir de textos descritivos e remoção de elementos indesejados em vídeos. O app conta com uma versão premium com valores que variam entre R$ 23,90 e R$ 38,90 que oferece todos os recursos ilimitadamente, como exportação de arquivos em HD e edição de fotos em lotes.

Aplicativo Pic Wish possui antes e depois de fotos aprimoradas com inteligência artificial — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Google Play Store e App Store.

