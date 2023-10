iPhone 15: 5 razões para o conector USB-C ser melhor que o Lightning

O iPhone 15 deu adeus ao conector Lightning, adotado pela Apple em 2012. Com a mudança, os donos do celular terão de utilizar cabos e demais acessórios com porta USB-C, assim como o iPad e o MacBook. O padrão também já figura há bastante tempo em celulares e tablets Android da Motorola , Samsung , Xiaomi e outras marcas. Além de ser universal, o padrão traz outras vantagens à nova safra de smartphones da maçã, como a transferência de dados em alta velocidade no iPhone 15 Pro . A seguir, entenda como o conector USB-C pode ser melhor que o Lightning.

Entrada USB-C no iPhone 15 Pro Max — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como a chegada do conector USB-C afeta o iPhone?

A Apple começou a utilizar o Lightning em 2012, com a estreia do iPhone 5. Na época, o padrão substituiu o conector de 30 pinos, que fez história nas primeiras gerações do celular e nos iPods. Pouco mais de dez anos depois, a companhia está mudando o padrão do smartphone mais uma vez, desta vez para aderir ao formato que já é considerado universal: o USB-C.

A decisão foi tomada após mudanças na legislação da União Europeia, que determinou que todas as fabricantes devem oferecer uma entrada USB-C em seus celulares até 2024. A medida também dá sequência à adoção do padrão em larga escala nos dispositivos da marca, dado que o iPhone era um dos únicos produtos da Apple sem a entrada universal.

E os acessórios do meu iPhone?

Os acessórios com o padrão antigo deixam de ser diretamente compatíveis com o iPhone 15. Para mantê-los em uso, será preciso utilizar um adaptador que “transforme” a entrada USB-C em Lightning. Caso contrário, será preciso comprá-los novamente, desta vez seguindo o novo padrão.

Na estreia do novo celular, a Apple começou a vender um acessório para resolver esse impasse: o Adaptador de USB-C para Lightning. Na loja virtual da fabricante, o produto está à venda por R$ 349. A seguir, confira as razões para o cabo USB-C ser melhor o Lightning.

1. Você pode usar um único carregador para os seus dispositivos Apple

O iPhone não é o primeiro produto da Apple a adotar a porta USB-C. Desde 2015, a empresa prioriza a porta USB-C no MacBook. Além disso, todos os modelos mais recentes do iPad já contam com o conector no lugar do Lightning — até mesmo o modelo de entrada.

Com a mudança, o celular da Apple passa a compartilhar o mesmo padrão dos demais produtos. Isso significa que você só precisa de um único cabo para carregar e transmitir dados para todos os aparelhos – incluindo os AirPods, se você possui a case atualizada.

O mesmo acontece caso tenha um tablet Android, ou até mesmo um computador com Windows que ofereça recarga via USB-C, como os notebooks da Dell, Lenovo, Samsung e afins. Desde que você use um cabo compatível e um adaptador de tomada com as especificações necessárias para carregar o iPhone, a intercambialidade está disponível.

Cabo de carregamento USB-C da Apple — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

2. Mais acessórios compatíveis

A facilidade citada anteriormente vai muito além do carregador. Com o padrão USB-C, os usuários podem usar acessórios que, antes, eram compatíveis apenas com celulares Android, por exemplo. Também dá para comprar um único acessório para vários dispositivos ao mesmo tempo. Afinal, não é mais preciso comprar um periférico específico para iPhone, com conector Lightning.

É o caso do fone de ouvido com fio. Se você tem um iPhone 15 e um celular Android secundário, é possível comprar um único acessório para ouvir música com USB-C. A depender das especificações, o periférico funcionará com os dois dispositivos, e até mesmo com o seu computador, se este tiver uma porta com porta USB do tipo C.

Cabe ressaltar que a presença da porta USB-C não significa que todos os acessórios funcionam com o iPhone. Alguns dispositivos podem exigir recursos do celular para serem utilizados que não estão disponíveis no modelo da Apple. Portanto, antes de comprar o item, leia as instruções e especificações atentamente.

Thunderbolt 4 usa o USB-C e aparece em MacBooks e notebooks premium, como o Dell XPS 15 — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

3. Transferência de dados mais rápida

Lançado em 2012, o conector Lightning não possui um sistema de transferência rápido. Pelo contrário, a Apple limita o cabo ao padrão USB 2, com velocidade de até 480 Mb/s. Enquanto isso, já há dispositivos da Apple com a porta USB-C que vão além, como é o caso do iPad Pro com USB 4 de até 40 Gb/s.

A Apple teve o mesmo cuidado com o iPhone 15 Pro, que é compatível com o padrão USB 3. Ou seja, os modelos mais caros alcançam taxas de transferência de até 10 Gb/s. A escolha faz total sentido: a linha Pro atende um público profissional, que aproveita todas as habilidades do smartphone, especialmente a câmera.

O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, por sua vez, seguem o mesmo padrão USB 2, de até 480 Mb/s. De toda forma, os quatro modelos permitem a transferência de arquivos sem fios pela internet ou via AirDrop.

MacBook com USB-C — Foto: Carol Danelli/TechTudo

4. Maior gama de adaptadores para outras entradas

A porta USB-C também facilita o uso de adaptadores para outros tipos de entrada. Afinal, não será mais preciso procurar por acessórios com o conector Lightning — que, a depender da situação, são mais difíceis de encontrar no mercado. Os usuários ainda podem aproveitar outras soluções que antes não estavam disponíveis para iPhone.

Da mesma forma, os usuários podem utilizar acessórios de fabricantes que, antes, não criavam produtos para iPhone, com conector Lightning. Em resumo: não será mais preciso procurar itens com o selo Made for iPhone, popularmente conhecido como MFi, caso você tenha um iPhone 15.

Fone de ouvido da Samsung com porta USB-C — Foto: Divulgação/Samsung

5. Facilita a conexão com monitores externos

Com a mudança, o iPhone 15 e iPhone 15 Pro passam a suportar o protocolo DisplayPort, possibilitando o uso de monitores externos. Segundo a lista de especificações, os celulares da nova geração espelham o áudio e o vídeo em até 4K HDR. A transmissão é feita através da porta USB-C.

Felizmente, existem tanto adaptadores quanto cabos para HDMI por preços acessíveis na internet. A Amazon, por exemplo, vende o acessório de 1,8 metro da Geonav com suporte à resolução 4K a 60 Hz por R$ 169. Você também pode usar o adaptador do MacBook no iPhone, caso as especificações sejam compatíveis.

