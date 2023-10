iPhone 15 decepcionou? Veja 6 problemas encontrados por usuários

O iPhone 15 foi lançado oficialmente pela Apple no último dia 12 de setembro e, desde então, algumas reclamações de usuários que compraram o smartphone começaram a se popularizar nas redes. Além dos problemas de superaquecimento relatados durante o carregamento do celular, usuários também apontam que o iPhone 15 tem travado durante a configuração inicial. Os donos do celular da Maçã ainda se queixam de um iOS lento e com bugs.

Os novos modelos de iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, que trazem chassis em titânio, também ganharam certo destaque entre as reclamações. Usuários reportaram que os modelos têm facilidade em apresentar manchas de dedo, e alguns experimentos conduzidos por personalidades do YouTube concluíram que o modelo pode ser menos resistente do que o esperado, apesar da promessa de durabilidade. A seguir, veja as principais reclamações sobre o iPhone 15.

iPhone 15 Pro Max tem sido alvo de reclamações de usuários — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Como ativar 5G no iPhone? Veja no Fórum TechTudo

1. Travamentos durante a configuração inicial

Pouco tempo após o início das vendas do iPhone 15, algumas pessoas que compraram o celular de última geração da Apple tiveram problemas ao configurá-lo. O erro acontecia quando o usuário tentava transferir os dados de um iPhone antigo para o iPhone 15, o que causava um congelamento no aparelho e o deixava travado no logo da maçã.

O bug, felizmente, já foi corrigido pela Apple. Logo depois de identificar o problema, a companhia liberou uma atualização para o software do novo aparelho, o iOS 17.0.2. A recomendação, portanto, é pular a transferência de dados entre iPhones e fazer o update por meio dos Ajustes. Então, se o usuário quiser transferir os dados entre os celulares, ele deve resetar o aparelho para as configurações de fábrica depois de atualizá-lo, para, assim, conseguir passar os dados do telefone antigo para o novo.

Problema na configuração inicial do iPhone 15 fazia com que o celular apresentasse travamentos — Foto: Reprodução/Apple

Segundo informações do site especializado Mashable, alguns usuários chegaram a relatar que a opção para atualizar o iPhone 15 começou a aparecer nas telas iniciais de configuração do dispositivo depois da liberação do update — o que simplifica o processo de ter que resetar o aparelho.

2. iOS lento

Outra reclamação que ficou comum entre os compradores do novo iPhone 15 é a de que o sistema operacional do dispositivo estivesse lento. No entanto, essa questão, como aponta o portal Mashable, pode estar relacionada mais ao iOS 17 do que ao iPhone 15.

Segundo o site, como o iOS 17 ainda é recente, alguns aplicativos podem demorar a apresentar compatibilidade com o software, o que pode implicar uma menor fluidez do sistema. No entanto, esse também é um problema fácil de ser resolvido. A dica, nesse caso, é manter o apps do iPhone sempre atualizados — assim, quando desenvolvedores disponibilizarem updates para os aplicativos, a lentidão e os bugs no sistema devem melhorar.

iOS 17 pode ser a causa de um iPhone 15 lento — Foto: Divulgação/Shutterstock

3. Superaquecimento da bateria

Usuários também reclamaram bastante do superaquecimento da bateria do novo iPhone 15 — principalmente dos modelos de iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Alguns supuseram que o problema estaria relacionado aos novos processadores dos celulares; outros, que o superaquecimento teria relação com a presença do acabamento em titânio, que dificultaria a dissipação do calor.

A Apple reconheceu o problema e o atribuiu ao "aumento das atividades rodando em segundo plano", especialmente nos primeiros dias de uso de um novo dispositivo ou após restaurá-lo às configurações de fábrica. A empresa também negou que o design de titânio tenha relação com o superaquecimento e prometeu uma atualização do iOS "em breve" para corrigir a falha, mas não especificou data de lançamento do update.

Em teste de temperatura com iPhone 15 Pro, o aparelho chegou a atingir 47,4 graus — Foto: Reprodução/Android Authority

Diante das reclamações de usuários, o site Android Authority chegou a conduzir um experimento com os novos modelos. Os especialistas, então, observaram que, entre os celulares Galaxy S23 Ultra, da Samsung, e o Pixel 7 Pro, do Google, o iPhone 15 Pro foi o que mais esquentou quando foi exigido mais do processador — chegando a atingir temperaturas que ultrapassam 47 graus.

4. Chassi que suja fácil

Outro problema observado pelos usuários é a facilidade com a qual os chassis em titânio do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sujam. Os modelos parecem mostrar mais sujeira, marcas de dedo e outras manchas de uso se comparados às versões anteriores, por exemplo. No entanto, apesar de incômoda, a questão pode ser resolvida de forma simples: para evitar as manchas nas laterais dos smartphones, usuários podem usar capinhas. Além de protegerem o dispositivo, elas também evitam as marcas.

5. Menor resistência do que o esperado

Os modelos da linha profissional da Apple estrearam acabamentos em titânio com uma promessa de maior resistência em comparação com os celulares feitos em aço. Entretanto, um teste conduzido por alguns youtubers mostrou que o novo iPhone 15 Pro pode ser menos durável do que o iPhone 14 Pro.

Sam Kohl, do portal Apple Track, fez um comparativo entre os dois modelos, soltando-os a uma mesma altura do chão para avaliar como eles lidariam com o impacto. Diferente do que muitos poderiam acreditar, o iPhone 15 Pro se mostrou menos resistente e, no final do experimento, saiu com o display e a traseira quebrados, a tela pixelada e sem o compartimento de câmara — que se soltou por completo em uma das quedas. O iPhone 14 Pro, por outro lado, apesar de estar com a tela e vidro traseiro rachados, ainda continuou funcionando e podia até mesmo tirar fotos.

iPhone 15 Pro saiu com a tela pixelada após o teste de durabilidade, enquanto o iPhone 14 Pro continuou funcionando — Foto: Reprodução/YouTube

6. Atrasos na produção do iPhone 15 Pro Max

Além de questões de hardware e software, outro problema que frustrou alguns compradores foi o atraso na produção do iPhone 15 Pro Max. O celular teve uma alta demanda este ano, mas a demora na produção do dispositivo atrasou as entregas dos aparelhos que foram comprados em pré-venda. Os modelos, que deveriam começar a ser entregues a partir do dia 22 de setembro, só deverão chegar até seus compradores entre a segunda ou terceira semana de outubro — quase um mês após a realização da compra.

Com informações de Mashable

🎥 [Unboxing] Novo iPhone 15 Pro Max em detalhes