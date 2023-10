iPhone reiniciando sozinho? Saiba causas e veja como resolver

Nas últimas semanas, relatos de usuários de iPhone ( iOS ) que notaram o celular reiniciando sozinho começaram a se popularizar na web. O problema, ao que parece, pode ter inúmeras causas — que podem variar desde um update de software que foi interrompido e apresentou falhas, até a presença de malwares no celular, por exemplo. Normalmente, a falha é mais comum em modelos de celulares antigos, mas versões mais recentes do iPhone também podem apresentar o erro.

Zac Hall, do site especializado 9to5Mac, por exemplo, observou o problema em seu iPhone 15 Pro Max — aparelho premium lançado pela Apple no mês de setembro. A seguir, entenda alguns motivos que podem levar o iPhone a reiniciar sozinho e veja algumas possíveis soluções para o problema.

iPhone reiniciando sozinho? veja possíveis causas e como resolver — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Meu iPhone fica reiniciando sozinho. Por quê?

O iPhone (iOS) pode estar reiniciando sozinho por alguns motivos diferentes, que podem incluir problemas relacionados ao software ou ao hardware. A falha costuma aparecer em maior frequência em modelos de celulares antigos, mas também pode ocorrer em modelos recentes que estejam sem espaço de armazenamento livre, por exemplo.

Outras possíveis causas para o problema ainda incluem ataques de malware, atualizações de software que apresentaram falhas ao serem concluídas, quedas acidentais que possam ter danificado o iPhone e baterias antigas que estejam com a capacidade máxima reduzida.

iPhone reiniciando sozinho pode ter algumas causas distinta; saiba resolver — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

De acordo com alguns site especializados, o "apagão" do iPhone pode ser categorizado em três tipos diferentes: quando ele reinicia de maneira aleatória, mas o usuário ainda consegue usar a interface do celular; quando ele reinicia em looping, impedindo o usuário de mexer na tela inicial; e quando ele reinicia apenas quando está plugado na tomada e carregando.

Apesar de ser um problema que pode ter muitas causas diferentes, algumas dicas podem ser suficientes para consertar o erro e fazer com que o iPhone volte a funcionar normalmente. A seguir, veja algumas delas.

Como resolver o problema do iPhone reiniciando sozinho?

1. Atualize os aplicativos do celular

Aplicativos desatualizados podem trazer algumas dores de cabeça e causar falhas persistentes no celular. Neste sentido, se o iPhone (iOS) estiver apresentando erros com frequência, certifique-se que seus apps estão atualizados e funcionando normalmente.

Para isso, acesse a App Store e toque sobre seu perfil, que fica localizado no canto superior direito da tela. Em seguida, deslize a tela para baixo para conferir se há atualizações pendentes. Se houver, basta tocar sobre o botão "Atualizar", ao lado do app, para concluir o procedimento.

Atualizando app Caixa Tem no iPhone — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

2. Encontre e remova apps defeituosos

Apps defeituosos também podem trazer problemas e fazer com que o iPhone reinicie sozinho. Por isso, para interromper esse ciclo, o ideal é manter os softwares sempre atualizados e rodando a última versão disponibilizada pelas fabricantes.

No entanto, se usuário identificar algum app defeituoso mesmo após a atualização, o ideal é removê-lo do celular, já que ele pode ser a causa do iPhone (iOS) reiniciando sozinho. Para desinstalar um app e apagá-lo do celular, pressione o ícone do aplicativo e toque sobre “Remover App”. Em seguida, conclua a ação tocando sobre a opção “Apagar App”.

Removendo apps do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Atualize o iOS para a última versão

Além de manter os apps atualizados para impedir qualquer falha no sistema, também é importante checar a última versão do software do celular para mantê-lo rodando sempre com o último update. Para conferir a versão do iOS do seu iPhone e atualizar o sistema operacional, acesse os ajustes do celular e toque em "Geral". Depois, vá em “Atualização de Software” e veja se há updates disponíveis. Se houver, toque em "Baixar e Atualizar" para fazer o download da atualização e instalá-la no dispositivo.

Atualizando o iOS no iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

4. Libere espaço no celular

Outra causa possível para o problema do iPhone (iOS) reiniciando sozinho pode ser a falta de armazenamento livre no celular. O ideal é sempre deixar algum espaço extra de memória para que o sistema continue rodando com fluidez. Por isso, se o armazenamento livre estiver baixo, libere espaço removendo aplicativos pouco utilizados, transferindo fotos para o iCloud ou apagando backups antigos de apps como o WhatsApp, por exemplo. Assim, você mantém parte da memória do celular livre e impede que erros causados pela falta de armazenamento possam ocorrer.

Verificando o armazenamento do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Restaure as configurações de fábrica

Se as opções acima ainda não forem o suficiente para resolver o problema, você ainda pode tentar consertar o erro restaurando o iOS para as configurações de fábrica. Para isso, acesse os ajustes do celular e toque em "Geral". Deslize a tela para baixo e vá em "Transferir ou Redefinir o iPhone". Depois, toque em "Redefinir" e confirme a ação para concluir o procedimento.

Antes de concluir a ação, certifique-se de fazer o backup do celular — assim, você não corre o risco de perder permanentemente os seus dados, e ainda pode recuperá-los depois de concluir a ação.

Acesse os ajustes do dispositivo, toque sobre "Geral" e, depois, em "Transferir ou Redefinir o iPhone" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Procure o suporte técnico da Apple

Se você já tentou resolver o problema seguindo todas as dicas acima mas o iPhone continua reiniciando sozinho, pode ser interessante procurar ajuda especializada no suporte da Apple. Isto pode ser feito indo até uma loja oficial da maçã ou pelo site support.apple.com/pt-br.

Com informações de 9to5Mac, MiniTool e iPitaka

