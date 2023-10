Jurassic Park: relembre a franquia e saiba onde assistir via streaming

O cinema mundial nunca mais foi o mesmo após a estreia de Jurassic Park , no dia 11 de junho de 1993. A obra do cineasta Steven Spielberg foi pioneira no uso da computação gráfica para a composição de personagens - neste caso, dinossauros. O sucesso de público e crítica rendeu dois filmes, lançados em 1997 e 2001, além da nova trilogia Jurassic World, com longas lançados em 2015, 2018 e 2022.

Nesta lista do TechTudo você confere as plataformas onde é possível maratonar a saga jurássica, como Netflix, Telecine (via Globoplay) e Amazon Prime Video. Além disso, você fica por dentro de todas as informações sobre elenco, enredo e repercussão entre os fãs e a imprensa.

O primeiro filme da franquia foi pioneiro por utilizar computação gráfica na criação de dinossauros — Foto: Reprodução/IMDb

Jurassic Park (1993)

O primeiro filme da franquia surpreendeu plateias em todo o mundo graças à união da computação gráfica (uma novidade no começo da década de 1990) e o uso de mecatrônicos realistas de dinossauros. O diretor Steven Spielberg convocou para ao elenco Sam Neill (Thor: Amor e Trovão), Laura Dern (História de Um Casamento), Jeff Goldblum (Thor: Ragnarok), Richard Attenborough (Gandhi) e Samuel L. Jackson (Invasão Secreta).

O longa pode ser visto no Amazon Prime Video, Netflix, Star+ e Telecine (via Globoplay). No enredo, o magnata John Hammond (Attenborough) construiu um parque onde as principais atrações são dinossauros clonados a partir de fósseis. Após uma tragédia envolvendo um dos animais, uma equipe de especialistas vai até o parque para averiguar a segurança do local. Jurassic Park foi vencedor de três Oscars em 1994, incluindo Melhor Efeitos Visuais. O título possui nota 8,2 no IMDb e aprovação de 91% (selo "Fresco") entre a crítica no Rotten Tomatoes.

Além da computação gráfica, o filme também utilizou dinossauros mecatrônicos em algumas das cenas — Foto: Reprodução/IMDb

O Mundo Perdido - Jurassic Park (1997)

Com o sucesso de Jurassic Park, não demorou muito para surgir uma continuação. O Mundo Perdido - Jurassic Park contou novamente com Steven Spielberg na direção. Jeff Goldblum e Richard Attenborough ainda seguem na história, desta vez ao lado de Julianne Moore (franquia Jogos Vorazes), Pete Postlethwaite (A Origem), Vanessa Chester (17 Outra Vez), Vince Vaugh (Penetras Bons de Bico) e Arliss Howard (Nascido para Matar).

A obra está disponível na Amazon Prime Video, Netflix, Star+ e Telecine (via Globoplay). Após os eventos do primeiro filme, o empresário John Hammond descobre que há um território inexplorado de dinossauros. Ele convoca o matemático Ian Malcolm (Goldblum) para investigar a nova região, antes que seus rivais cheguem antes. O segundo filme não conseguiu repetir o sucesso do anterior, obtendo nota 6,5 entre os usuários do IMDb e aprovação de 54% (selo "Podre") no Rotten Tomatoes.

Sequência de Jurassic Park não conseguiu repetir o sucesso do filme anterior — Foto: Reprodução/IMDb

Jurassic Park 3 (2001)

O terceiro da trilogia inicial é protagonizado por Sam Neill e Laura Dern, que não participaram de O Mundo Perdido. Nesse longa, Spielberg cede a direção para Joe Johnston (Capitão América: O Primeiro Vingador), ficando apenas na produção executiva. William H. Macy (Shameless), Téa Leoni (Espanglês), Alessandro Nivola (Desobediência) e Taylor Nichols (Barcelona) estão no elenco.

A obra está disponível no Amazon Prime Video, Netflix, Star+ e Telecine (via Globoplay). O paleontólogo Alan Grant (Neill) é persuadido a participar de uma excursão aérea junto com um casal de milionários. O local da viagem é a Ilha Sorna, onde os dinossauros vivem de forma pacífica. Mas quando a aeronave onde estão cai na região, todos eles devem lutar pro suas vidas. Jurassic Park 3 acumulou registrou avaliações medianas no IMDb (nota 5,9) e Rotten Tomatoes, com aprovação da crítica de 49% (selo "Podre").

Jurassic Park 3 encerrou a primeira trilogia com notas medianas da imprensa — Foto: Reprodução/IMDb

Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015)

O quarto filme da franquia, Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, marcava o retorno dos dinossauros ao cinema. Lançado no dia de aniversário da saga, 11 de junho, o novo longa conta com Chris Pratt (franquia Guardiões da Galáxia), Bryce Dallas Howard (Black Mirror), Judy Greer (Halloween), Vincent D'Onofrio (Demolidor) e Irrfan Khan (A Vida de Pi) no elenco. A direção é de Colin Trevorrow (O Livro de Henry), com Spielberg entre os produtores executivos.

O título pode ser visto nas plataformas Amazon Prime Video, Netflix, Star+ e Telecine (via Globoplay). Décadas após os eventos de Jurassic Park, um novo parque é reerguido sobre o antigo. A nova atração do lugar é um dinossauro geneticamente modificado chamado Indominus Rex. Após a fuga do animal, cabe ao especialista em dinos Owen (Pratt) salvar o máximo de pessoas possível. Jurassic Wold conseguiu reativar o interesse do público na saga, conforme pode ser visto na avaliação do IMDb, com nota 6,9, e na aprovação da crítica em 71% no Rotten Tomatoes.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard são os protagonistas da nova trilogia, nomeada como Jurassic World — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Jurassic World: Reino Ameaçado (2018)

A ótima receptividade do filme anterior motivou o nascimento de uma nova trilogia. Em Reino Ameaçado, o diretor Colin Trevorrow foi substituído por J.A. Bayona (O Impossível). Novamente com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard como protagonistas, os outros nomes do cast são Justice Smith (Detetive Pikachu), BD Wong (Mr. Robot), Daniella Pineda (Alerta Máximo), além do retorno de Jeff Goldblum. O filme está disponível no Telecine (via Globoplay).

Três anos após a destruição do Jurassic World, a Ilha Nublar é o novo lar dos dinossauros. Mas a iminente erupção de um vulcão pode afetar a vida dos animais. Owen (Pratt) e Claire (Howard) vão até a ilha salvar os dinos remanescentes, tomando bastante cuidado para não serem devorados por espécies gigantes. Assim como O Mundo Perdido, Reino Ameaçado voltou a decepcionar nas notas da crítica e do público, apresentando média 6,1 no IMDb e aprovação de 47% (selo "Podre") no Rotten Tomatoes.

Novas espécies de dinossauros gigantes são o foco de Jurassic World: Reino Ameaçado — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Jurassic World: Domínio (2022)

A antiga e nova geração de Jurassic Park se encontram no último capítulo da trilogia. Os personagens clássicos de Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern se reúnem com os novatos Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Justice Smith e Daniella Pineda. Jurassic World: Domínio marca também o retorno do diretor Colin Trevorrow, que havia se ausentado no segundo longa. O filme pode ser visto no Telecine (via Globoplay).

Quatro anos após os eventos de Reino Ameaçado, humanos e dinossauros coexistem em aparente tranquilidade. Entretanto, a chegada de gigantescas espécies carnívoras coloca em dúvida a duração dessa relação pacífica. Mesmo com o fan service de incluir o elenco clássico, Domínio teve uma recepção péssima entre público e crítica, sendo considerado um dos piores filmes de 2022. A obra conseguiu aprovação de apenas 29% no Rotten Tomatoes, o índice mais baixo entre os seis filmes.

Personagens clássicos da saga estão de volta no terceiro filme da nova trilogia — Foto: Reprodução/IMDb