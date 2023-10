Leonardo DiCaprio: relembre 10 filmes do astro de Hollywood

Leonardo DiCaprio tem reconhecimento em Hollywood ao longo de 30 anos de carreira. Com seu papel em O Regresso, o ator foi premiado no Oscar, Globo de Ouro e BAFTA. Mas seu currículo conta com outros sucessos, como O Lobo de Wall Street, uma das parcerias de maior repercussão entre DiCaprio e Martin Scorsese. A dupla se junta novamente em novo filme, Assassinos da Lua das Flores . Lançado nas telonas na última quinta-feira (19), o longa promete concorrer às maiores premiações do cinema em 2024.

Pensando nisso, o TechTudo te relembra 10 filmes com Leonardo DiCaprio. Os títulos estão disponíveis em catálogos do HBO Max, Amazon Prime Video, entre outros. Foi levado em conta as obras com maior repercussão entre o público e com melhores avaliações em sites agregadores de crítica. Relembre sinopse, elenco e veja onde assistir aos filmes com o astro de Hollywood.

1. A Origem (2010)

Um dos filmes de DiCaprio mais bem avaliados pela crítica é A Origem. Dirigido e escrito por Christopher Nolan, o enredo fala sobre Cobb, um ladrão que consegue navegar pelo inconsciente de pessoas influentes. Agora, ele encara uma nova missão importante, ao lado de seu parceiro Arthur e da arquiteta Ariadne, interpretados por Joseph Gordon-Levitt (500 Dias Com Ela) e Elliot Page (The Umbrella Academy).

Cillian Murphy (Oppenheimer) e Marion Cotillard (Piaf: Um Hino ao Amor) também fazem parte do elenco do filme, disponível no HBO Max e Amazon Prime Video. Com mais de 2,5 milhões de avaliações, A Origem tem nota alta no IMDb, alcançando 8,8 pontos no site. Já no Rotten Tomatoes, o longa com Leonardo DiCaprio é avaliado em 87% pela crítica e concorreu a oito categorias do Oscar.

2. Titanic (1997)

Um dos primeiros filmes de grande sucesso de Leonardo DiCaprio é Titanic, baseado na história real do trágico acidente com o navio no século XX. Na produção, ele é Jack Dawson, homem mais pobre que acaba se apaixonando pela aristocrata Rose, da atriz Kate Winslet (Mare of Easttown). O roteiro e direção é de James Cameron (Avatar), enquanto Billy Zane (O Fantasma) e Frances Fisher (Camaleões) completam o elenco como Cal Nathan e Ruth DeWitt Bukater.

Titanic se tornou um dos maiores vencedores do Oscar, levando 11 estatuetas para casa, como Melhor Filme e Melhor Música Original, com My Heart Will Go On, de Céline Dion. Disponível no catálogo do Star+, o longa tem 7,9 pontos no IMDb e conta com 88% de avaliação positiva da crítica no Rotten Tomatoes.

3. O Lobo de Wall Street (2013)

O Lobo de Wall Street é conhecido como uma das maiores parcerias entre DiCaprio e o diretor Martin Scorsese. O enredo conta a história real de Jordan Belfort, um rapaz de origem humilde que se torna um dos maiores corretores da bolsa de valores dos EUA, envolvido em esquemas de crime e corrupção. O roteiro é de Terence Winter, que se baseia no livro homônimo do próprio Belfort. O filme concorreu a cinco Oscars, como Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator.

Com quase 3 horas de duração, o longa está no catálogo do HBO Max e Amazon Prime Video. Jonah Hill (Anjos da Lei) e Margot Robbie (Barbie) são creditados no filme como Donnie e Naomi, melhor amigo e a segunda esposa de Jordan. Com mais de 1,5 milhão de reviews no IMDb, o título tem 8,2 pontos, além de ser aprovado por 80% da crítica no Rotten Tomatoes.

4. O Regresso (2015)

Apesar de ter recebido seis indicações ao Oscar de Melhor Ator, a única vitória, até o momento, de Leonardo DiCaprio na categoria é pelo filme O Regresso, que se passa em 1823. O papel em questão é do comerciante Hugo Glass, dado como morto após ser atacado por um urso. Deixado para trás pelo amigo, ele parte em busca de vingança. Dirigido e co-escrito por Alejandro G. Iñárritu (Birdman), o longa está disponível nos catálogos do HBO Max, Netflix, Star+ e Amazon Prime Video.

O Regresso também ganhou o Oscar de Melhor Direção e Melhor Fotografia, marcando presença em outras categorias, incluindo de Melhor Filme. O longa acumula 8,0 pontos no IMDb e 78% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Além de DiCaprio, que faz muitas cenas sozinho no filme, Tom Hardy (Mad Max) e Will Poulter (Midsommar) são listados no elenco como John e Bridger.

5. A Ilha do Medo (2010)

Conhecido pelo plot twist marcante, A Ilha do Medo é outro encontro de DiCaprio e Scorsese. O longa, situado na década de 40, fala sobre os policiais Teddy e Chuck, que investigam o paradeiro de um assassino que desapareceu de uma clínica psiquiátrica, localizada em uma ilha. A dupla é interpretada por Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo (De Repente 30). Michelle Williams (Os Fabelmans) também integra o elenco como Dolores Chanal, falecida esposa de Teddy.

Disponível na Netflix, A Ilha do Medo foi escrito por Laeta Kalogridis (Alita: Anjo de Combate), tornando-se sucesso entre o público. Com mais de 1,4 milhão de avaliações, o longa marca 8,2 pontos no IMDb e tem aprovação de 69% da crítica na plataforma do Rotten Tomatoes.

6. Prenda-me Se For Capaz (2002)

Baseado na autobiografia de Frank W. Abagnale Jr, o longa é dirigido por Steven Spielberg (Jogador Nº 1) e tem roteiro de Jeff Nathanson. Leonardo DiCaprio interpreta Frank, um fraudador que assume diversas identidades ao redor do mundo e arrecada milhões de dólares com seus golpes. Atualmente, o título está disponível nos catálogos da Netflix, Paramount+ e Amazon Prime Video.

Tom Hanks (Elvis) e Christopher Walken (Click) integram o elenco como o agente do FBI Joseph Shea e Frank Sr, pai do protagonista. Conquistando nota 8,1 no IMDb, com mais de um milhão de reviews, o longa é avaliado em 96% pela crítica no Rotten Tomatoes e concorreu a dois prêmios no Oscar de 2003.

7. Era Uma Vez em… Hollywood (2019)

Depois de O Lobo de Wall Street, DiCaprio e Margot Robbie se reencontram em Era Uma Vez em… Hollywood, escrito e dirigido por Quentin Tarantino (Kill Bill). Brad Pitt (Clube da Luta) e Rafal Zawierucha (Tudo pela Noiva) também integram o elenco do longa, que se passa na década de 60, na Era de Ouro do cinema em Hollywood. No filme, DiCaprio é Rick, um ator em declínio que, ao lado do amigo Cliff (Pitt), se enturma com grandes figuras do meio, como Sharon Tate (Robbie) e Roman Polanski (Zawierucha).

Com enredo que mistura realidade e ficção, a história de Tarantino acumula 7,6 pontos no IMDb e 85% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Disponível no Lionsgate+ e Amazon Prime Video, o longa foi indicado a 10 prêmios no Oscar, levando a categoria de Melhor Ator Coadjuvante para Brad Pitt.

8. O Grande Gatsby (2013)

Baseado no clássico homônimo escrito por Scott Fitzgerald, o longa mostra um autor comum, que se vê fascinado pela vida de luxo e festas do seu vizinho, o misterioso Gatsby. Enquanto Leonardo DiCaprio faz o milionário, Tobey Maguire (Homem-Aranha) é Nick, o escritor curioso.

O longa é dirigido e co-escrito por Baz Luhrmann (Moulin Rouge) e ganhou dois Oscars, com destaque para o figurino. Atualmente o filme está disponível no HBO Max e Amazon Prime Video. Com 7,2 pontos no IMDb, O Grande Gatsby tem avaliação abaixo da média no Rotten Tomatoes, com apenas 48% de aprovação da crítica.

9. Django Livre (2012)

Django Livre é outro filme escrito e dirigido por Quentin Tarantino com Leonardo DiCaprio no elenco. A história fala de Django, do ator Jamie Foxx (Clonaram Tyrone!), que, após ser liberto da escravidão, vai atrás de sua esposa, que sofre nas mãos de um cruel dono de plantação. O longa levou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, pela performance de Christoph Waltz (Bastardos Inglórios) como King Schultz, e Melhor Roteiro Original.

Ao todo, são 1,6 milhões de reviews no IMDb, acumulando 8,5 pontos e 87% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Disponível na Netflix, Paramount+, Amazon Prime Video e Globoplay, Django também traz cena marcante na carreira de DiCaprio: em um diálogo de fúria do seu personagem, Calvin J. Candie, o ator cortou a mão de verdade e continuou a gravação. Na versão final do filme, é possível ver o sangue escorrendo pelo braço do artista.

10. Assassinos da Lua das Flores (2023)

O sétimo trabalho de Scorsese e DiCaprio é uma produção original da Apple TV. O enredo é baseado na histórial real registrada no livro-reportagem homônimo do jornalista David Grann. A trama acompanha uma grande investigação, que começou em 1920, envolvendo o assassinato de indígenas do povo Osage. O longa, escrito por Scorsese e Eric Roth, estreou no Festival de Cannes e chegou aos cinemas na última quinta-feira (19), e em breve chega ao catálogo da Apple TV+.

No elenco, DiCaprio é Ernest Burkhart, enquanto Robert De Niro (Taxi Driver) — outro ator que costuma trabalhar com Scorsese — interpreta o seu tio, William King Hale. Assassinos da Lua das Flores já acumula 8,6 pontos no IMDb, ganhando boas avaliações da crítica no Rotten Tomatoes, onde tem 94% de aprovação.

