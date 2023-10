Lies of P, Alice e mais: confira games baseados em fábulas infantis

O game Lies of P , inspirado na clássica história de Pinóquio, foi lançado dia 19 de setembro. Disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e para PC, o título é um grande sucesso entre público e crítica. O jogo chamou a atenção pela alta qualidade e a maneira criativa que reimaginou a história original do escritor Carlo Collodi. Para os jogadores interessados em se aprofundar em Lies of P, vale conferir nosso guia .

No mundo dos games, existem outros títulos que reimaginam os contos clássicos, com diferentes níveis de êxito. A seguir, confira a lista que o TechTudo preparou com jogos baseados em fábulas infantis.

Lies of P foi lançado para consoles e PC com um grande sucesso como uma reimaginação sombria de Pinóquio — Foto: Divulgação/Fireshine Games

Lies of P (2023 - PS5, XBOX Series X/S, PS4, XB, PC)

O novo jogo, inspirado pela franquia Dark Souls, é a sensação do momento com uma versão sombria do clássico "As Aventuras de Pinóquio". Na história, o boneco se torna um guerreiro e a última esperança da cidade de Krat, após seu servos mecânicos chamados Títeres enlouquecerem e atacarem os humanos.

Em meio às ruas dominadas, Pinóquio procura por seu pai Geppetto e, enquanto é guiado pelas vozes de Sophia e Gemini, ele encontra outros sobreviventes. Um detalhe da história que aparece de forma curiosa no gameplay, é que Pinóquio pode mentir em certos momentos, o que pode livrá-lo de enrascadas, mas também determina o final do jogo obtido.

Lies of P traz uma jogabilidade inspirada por Dark Souls e uma mecânica de mentir que remete à história clássica de Pinóquio — Foto: Divulgação/Fireshine Games

Antes de Lies of P, um dos games mais conhecidos por reimaginar o sombrio conto infantil era American McGee's Alice, criado por American McGee e lançado em 2000 para PC. Inspirado nos livros "Alice no País das Maravilhas" e "Alice Através do Espelho", os game permite que os usuários controlem a personagem, que após um incêndio que matou seus pais, acaba sendo internada em um hospital psiquiátrico. Apesar do jogo ter sido aclamado pela parte artística, sua jogabilidade era um pouco simples e linear.

Em 2011, o jogo ganhou uma sequência chamada Alice: Madness Returns, para PlayStation 3 (PS3), Xbox 360 e PC. A nova aventura levou Alice de volta ao País das Maravilhas para enfrentar uma nova ameaça, porém com uma gameplay mais variada. Enquanto o original não está mais disponível, Alice: Madness Returns ainda é vendido nas lojas digitais.

Alice: Madness Returns traz uma versão sombria de Alice no País das Maravilhas pelo designer American McGee — Foto: Reprodução/Steam

Desenvolvido pela produtora Telltale Games, The Wolf Among Us é um game de aventura baseado na série de quadrinhos Fables, onde personagens de várias fábulas vivem escondidos nos tempos atuais. O jogo partilha o estilo episódico dos títulos da empresa e é focado em narrativa, acompanhando a história do esquentado xerife Bigby Wolf, o Lobo Mau.

Isolado dos outros personagens por conta seu temperamento, Bigby assume a investigação de um assassinato para descobrir quem está matando seu povo. Durante o game, é possível escolher respostas para diálogos, tomar decisões e reagir através de QTEs. As escolhas ofereciam várias ramificações e versões diferentes da mesma história. A sequência The Wolf Among Us 2 está planejada para 2024.

The Wolf Among Us é um jogo de aventura com o "Lobo Mau" como protagonista nos tradicionais moldes da Telltale Games baseado na série de quadrinhos Fables — Foto: Reprodução/Steam

The Wizard of Oz: Beyond the Yellow Brick Road (2009 - NDS)

A clássica história O Mágico de Oz já teve dois games produzidos com base em seus personagens, ambos pouco conhecidos. O primeiro deles foi The Wizard of Oz, de 1993, para o Super Nintendo, um game de ação no qual os jogadores podiam controlar personagens do livro, como Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão.

O segundo título é The Wizard of Oz: Beyond the Yellow Brick Road, um game para Nintendo DS que mistura trechos de ação e RPG, com belos visuais para o portátil. O jogo tinha um sistema de controle no qual na tela de toque ficava uma bola e jogadores tinham que girá-la usando a caneta stylus para que Dorothy respondesse. Ao correr pela estrada de tijolos amarelos, ela encontrava inimigos pelo caminho e os enfrentava em batalhas em turnos.

The Wizard of Oz: Beyond the Yellow Brick Road é um jogo de RPG pouco conhecido do Nintendo DS baseado em O Mágico de Oz — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Bramble: The Mountain King (2023 - PS5, XB, SW, PC)

Apesar de ser baseado em histórias pouco conhecidas pelo público, Bramble: The Mountain King se inspira em fábulas nórdicas que tinham como objetivo alertar sobre perigos e ensinar valores para crianças. O jogo traz um misto de aventura e terror, com trechos de exploração, alguns quebra-cabeças e perseguições assustadoras.

A história segue um jovem chamado Olle, que precisa resgatar sua irmã Lillemor das mãos de um Troll que a capturou. Durante sua jornada, ele encontrará criaturas místicas do folclore escandinavo, além de ter a ajuda de alguns simpáticos gnomos. Vale ressaltar que o game está disponível para jogar através do Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

Bramble: The Mountain King é um jogo de aventura e terror baseado em fábulas nórdicas — Foto: Reprodução/Steam

Baseado na história da Cinderella dos Irmãos Grimm, o título é um game com estilo visual novel, no qual o jogador apenas acompanha a história por escrito e toma decisões ocasionalmente. O game acompanha Cinders, que mora com sua madrasta Lady Carmosa e suas irmãs Sophia e Gloria, pelas quais é tratada como uma serva. No controle do destino da personagem, o jogador pode quebrar este ciclo e escolher se segue o rumo da fábula ou cria seu próprio caminho. O game conta com múltiplos finais atingidos através dos inúmeros pontos de decisão pela história.

Cinders é uma visual novel inspirada na história de Cinderella que dá liberdade de escolha para o jogador quebrar o ciclo da fábula — Foto: Reprodução/Steam

The Path (2009 - PC)

O game inspirado na história de Chapéuzinho Vermelho é uma produção independente de terror e pouco convencional. A descrição do game alerta: "Só há uma regra no jogo. E precisa ser quebrada" e "Só há um objetivo. E quando você o realiza, você morre". A história acompanha seis irmãs que estão em uma casa na cidade e precisam visitar sua avó doente. Assim como no conto clássico, elas são instruídas a não se desviarem do caminho, pois há perigos na floresta, como os lobos.

Mas, se o jogador apenas seguir as ordens, não encontrará nada pelo caminho. É preciso se aventurar na floresta para encontrar itens e locais secretos, assim como conhecer outras personagens, às vezes acompanhadas por imagens e dizeres na tela. O game tem uma atmosfera perturbadora e psicodélica, que depende da imaginação do jogador para ser interpretada.

The Path é um jogo de terror fora do convencional baseado na história de Chapéuzinho Vermelho em que jogadores precisam desobedecer sua regra principal — Foto: Reprodução/Steam

Considerado um dos primeiros games baseados em fábulas, o game Oink! foi lançado em 1983 para o Atari 2600, com base na famosa história dos 3 Porquinhos. No título, os jogadores controlam um porquinho dentro de uma casa de tijolos, enquanto o Lobo Mau assopra e tenta destruir o lar do personagem.

É preciso coletar os tijolos na área superior da casa e jogá-los para baixo para tampar as rachaduras criadas pelo lobo e, assim, impedir que ele quebre a casa e capture o porquinho. Em caso de derrota, um novo porco entra em ação, e o jogador tem, no total, 3 vidas - equivalentes aos 3 Porquinhos.