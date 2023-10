Lupin: veja personagens e elenco da 3ª temporada da série da Netflix

A série Lupin lançou sua terceira temporada na Netflix nesta quinta-feira (5), o que deixou o show de aventura e suspense em alta no Top 10 de séries da plataforma. A trama traz uma nova identidade para o ladrão Arsène Lupin, personagem da saga literária homônima criada por Maurice Leblanc. No enredo, um ladrão carismático usa os conhecimentos adquiridos em livros de Lupin para se vingar de um empresário inescrupuloso.

Lupin é protagonizada pelo comediante e ator francês Omar Sy (Intocáveis), que atua ao lado de Ludivine Sagnier (Amor e Turbulência), Clotilde Hesme (Canções De Amor), Hervé Pierre (O Diário de Uma Camareira) e Soufiane Guerrab (Efeito Pigmaleão). Se você ainda não conhece a série e quer ficar por dentro da trama, veja a seguir a lista dos principais personagens de Lupin e seus intérpretes.

A terceira parte de Lupin é um dos grandes lançamentos de outubro na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Omar Sy é Assane Diop

O protagonista é um ladrão extremamente habilidoso, além de carismático. Esta última característica é por muitas vezes usada por Assane para conseguir se infiltrar em locais de difícil acesso. Sua infância foi marcada por um evento trágico: seu pai Babakar, um imigrante senegalês, foi acusado injustamente de ter roubado uma joia valiosa do empresário Hubert Pellegrini.

Posteriormente, Babakar foi encontrado morto na prisão em circunstâncias misteriosas. Após passar boa parte da vida em um orfanato, Assane quer usar seus conhecimentos adquiridos nas leituras dos livros de Arsène Lupin para desmascarar Hubert e provar a inocência do pai.

Assane é um jovem de ascendência senegalesa que usa suas habilidades no roubo para se vingar de um magnata criminoso — Foto: Divulgação/Netflix

Ludivine Sagnier é Claire Laurent

Claire é ex-mulher de Assane e mãe do adolescente Raoul, fruto do relacionamento que teve com o ladrão. A personagem tem consciência das atividades criminosas do marido, o que a coloca em conflito quando se trata da criação de Raoul. Mesmo assim, Claire ainda nutre sentimentos por Assane.

A ex-mulher de Assane tem consciência das atividades criminosas do pai de seu filho — Foto: Divulgação/Netflix

Hervé Pierre é Hubert Pellegrini

O rico empresário é um homem inescrupuloso capaz que, no passado, contratou Babakar como seu funcionário. No entanto, Hubert o acusou de ter roubado o colar de Maria Antonieta, um item raro de seu acervo de joias. Assane não esqueceu o caso e promete se vingar do empresário para limpar o nome do pai. Hervé Pierre é conhecido pelo filme O Diário de uma Camareira, disponível no Looke.

Hubert é um rico empresário inescrupuloso que é alvo da vingança de Lupin — Foto: Divulgação/Netflix

Clotilde Hesme é Juliette Pellegrini

A filha de Hubert tem um comportamento diferente do pai. Na adolescência, Juliette foi amiga de Assane — chegando até mesmo a nutrir um sentimento de amor por ele. Mas após a prisão de Babakar e o casamento de Assane com Claire, Juliette preferiu manter certa distância do ladrão.

Juliette é a filha de Hubert. No passado, ela foi amiga de Assane — Foto: Divulgação/Netflix

Nicole Garcia é Anne Pellegrini

Anne é esposa de Hubert e mãe de Juliette. Quando o marido acusou Babakar de roubo, Anne tentou defender o senegalês, mas não conseguiu por ceder ao autoritarismo de Hubert. Nicole Garcia é uma das estrelas do filme Um Instante de Amor, inserido no catálogo do Amazon Prime Video.

A esposa de Hubert conheceu o pai de Assane — Foto: Divulgação/IMDb

Soufiane Guerrab é Youssef Guédira

O detetive de polícia está no encalço de Assane. Assim como o ladrão, Youssef é um leitor de Arsène Lupin, o que facilitou na descobertas dos planos do protagonista em seus roubos.

Youssef é um detetive que está no encalço de Assane — Foto: Divulgação/Netflix

Fargass Assandé é Babakar Diop

O pai de Assane é um imigrante senegalês que chegou em Paris ao lado da esposa Mariama e do filho. Babakar foi funcionário pessoal do empresário Hubert, mas seu patrão o acusou falsamente de ter roubado o colar de Maria Antonieta. A vergonha por ter sido preso por roubo faz com que o imigrante entre em desespero, o que pode ter colaborado com seu possível suicídio na cela. Fargass Assandé é um dos nomes do seriado Presidente por Acidente, disponível na Netflix.

Babakar ao lado de Assane, quando mais jovem — Foto: Divulgação/Netflix

Antoine Gouy é Benjamin Ferel

O antiquário é o melhor amigo de Assane desde a infância. Ele acompanha o protagonista em grande parte de seus roubos, além de vender as peças no mercado negro. Benjamin está no elenco do filme O Cheiro do Ouro, da Netflix.

Benjamin é o melhor amigo de Lupin desde a infância — Foto: Divulgação/Netflix

Vincent Londez é Romain Laugier

O capitão de polícia é o principal responsável pela investigação do sumiço do colar de Maria Antonieta. Suas descobertas o levam até Assane. Mas à medida que avança em seu trabalho, percebe que há forças internas dentro da polícia que o impedem de descobrir a verdade sobre o roubo. Vicent Londez está no elenco de Noite Adentro, série da Netflix.

O capitão Romain Laugier é o responsável por descobrir o paradeiro do colar de Maria Antonieta — Foto: Divulgação/Netflix

Shirine Boutella é Sofia Belkacem

A parceira do detetive Youssef é outra policial obstinada a prender Assane. No entanto, diferente do ladrão, Sofia sempre está um passo atrás durante as investidas policiais. Shirine Boutella está no elenco da minissérie Arranjo de Natal, exclusiva da Netflix.

Sofia é aliada de Youssef na captura de Assane — Foto: Divulgação/Netflix

Etan Simon é Raoul Diop

Raoul é filho de Assane com Claire. Mesmo sendo um rapaz tranquilo que adora jogar videogame e ler, a mãe tenta protegê-lo da vida criminosa do pai. Este é o primeiro trabalho do ator mirim Etan Simon.

Raoul é filho de Assane com Claire — Foto: Divulgação/Netflix

Naky Sy Savané é Mariama

Mariama é uma imigrante senegalesa que veio junto com o marido Babakar para morarem em Paris. Mesmo com a morte do marido, ela ainda continua a morar na França. Naky Sy Savané é conhecida pelos filmes A Noite da Verdade e Fronteiras.

Mariama é mãe do protagonista Assane — Foto: Divulgação/Netflix

Vincent Garanger é Gabriel Dumont

Gabriel era detetive no caso do desaparecimento do colar de Maria Antonieta, crime que levou Babakar à prisão. Atualmente, ele é comissário da polícia de Paris. Sua subserviência ao empresário Hubert afeta na imparcialidade do seu trabalho. Vicent Garanger está no elenco do filme Belas Promessas.

Gabriel é um comissário de polícia em Paris — Foto: Divulgação/Netflix

Com informações de IMDb, Netflix, Screenrant

