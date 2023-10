Marvel's Spider Man 2: 5 jogos em mídia física para aproveitar o lançamento

Marvel's Spider-Man 2 chega para PS5 nesta sexta-feira (20) e para aproveitar o lançamento, alguns fãs podem querer conhecer títulos que se passam no universo do personagem. Vale destacar que a mídia física é indicada para os que pretendem colecionar ou vender o game após zerá-lo, o que permite recuperar parte do valor investido. Os jogos estão disponíveis a partir de R$ 69 , como é o caso do Lego Marvel Super Heroes 2, que é tematizado com a aparência dos famosos blocos de montar. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Um dos destaques é o Marvel's Spider-Man, que antecede o lançamento, é o ponto de partida para essa nova fase de games do herói e pode ser obtido por aproximadamente R$ 153. Já Marvel’s Guardians Of The Galaxy conta com uma narrativa envolvente, é indicado para os que buscam uma experiência single player e é visto por cerca de R$ 259. Veja a seguir cinco games que se passam no universo do personagem.

1. Lego Marvel Super Heroes 2 – a partir de R$ 69

O Lego Marvel Super Heroes 2 é a opção mais em conta desta lista. Neste game, o jogador assume o controle de diversos super-heróis da Marvel, entre eles, o Homem-Aranha. No entanto, tudo aqui é tematizado com a aparência dos famosos blocos de montar, desde a estrutura dos personagens, até alguns pequenos elementos do cenário. O título pode ser encontrado para PS4 por valores que partem de R$ 69.

Além do tradicional Homem-Aranha, o game também conta com outras versões do personagem, como o Homem-Aranha Noir e o Homem-Aranha 2099. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que o game melhora tudo o que foi feito no título anterior. Porém, alguns consideram que o jogo é pouco intuitivo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores reclamam que o game é pouco intuitivo

Marvel's Spider-Man é desenvolvido pela Insomniac Games e marca uma nova era para os jogos do herói, com uma história original e um gameplay que se inspira nos jogos da franquia Batman Arkham. No controle do personagem, o jogador precisará combater o crime presente na cidade de Nova York. O produto está disponível a partir de R$ 153.

Os destaques do game fica por conta da variedade de uniformes, que podem ser destravados conforme o jogador progride no game. Lançado em 2018, o game pode ser aproveitado tanto em um PS4, quanto no PS5 (com upgrade pago de R$ 50). Avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon, os jogadores apontam que o pedido foi entregue de maneira rápida e se mostram satisfeitos com o item.

Prós: variedade de uniformes

variedade de uniformes Contras: para aproveitar os melhoramentos do PS5 é necessário pagar um upgrade gráfico de R$ 50

Marvel's Spider Man: Miles Morales é outra alternativa que pode agradar os jogadores. O título foi um dos primeiros a chegar no PlayStation 5 e se trata de uma sequência direta do game de 2018. Embora não seja uma DLC, ele possui um tamanho menor se comparado com o item anterior. O jogo pode ser adquirido pela economia de R$ 159.

Nesta aventura desenvolvida pela Insomniac Games, o jogador assume o papel de Miles Morales, que recém adquiriu os poderes de aranha e precisa aprender a conciliar a rotina de super-herói com a vida pessoal. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que o título proporciona uma diversão satisfatória. Porém, alguns reclamam da curta durabilidade.

Prós: apresenta o personagem Miles Morales

apresenta o personagem Miles Morales Contras: os consumidores reclamam da curta durabilidade do título

4. Marvel’s Avengers Steelbook – a partir de R$ 210

O Marvel’s Avengers Steelbook é mais uma opção para os fãs de super-heróis. Apesar do título ter saído com alguns problemas por conta do modo online e por possuir uma campanha bastante focada em microtransações, essa versão do game em steelbook pode agradar os colecionadores. O item pode ser adquirido por aproximadamente R$ 210.

O game foi desenvolvido pela Crystal Dynamics e distribuído pela Square Enix. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a arte do steelbook e o preço cobrado. Contudo, muitos alegam que o jogo conta com fases repetitivas e uma gameplay mediana.

Prós: versão steelbook pode agradar os colecionadores

versão steelbook pode agradar os colecionadores Contras: os jogadores reclamam da jogabilidade

5. Marvel’s Guardians Of The Galaxy – a partir de R$ 259

O Marvel’s Guardians Of The Galaxy é o item mais caro desta lista. O game retrata mais uma equipe de super-heróis da Marvel, que também está ligada ao mesmo universo do Homem-Aranha. Uma das características deste título, é o fato de ele possuir uma narrativa envolvente e personagens bastante carismáticos. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 259.

Outro destaque, é que o título conta com localização em português e o elenco de dubladores é o mesmo visto nos filmes recentes de Guardiões da Galaxia. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a diversão proporcionada pelo game e a trilha sonora.

Prós: narrativa e personagens carismáticos

narrativa e personagens carismáticos Contras: preço elevado

