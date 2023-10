Matthew Perry em Friends: relembre os 10 melhores episódios com Chandler

Matthew Perry , o Chandler Bing de Friends , morreu no último sábado (28), aos 54 anos, deixando milhões de fãs pelo mundo. Seu trabalho na série, que foi ao ar entre 1994 e 2004, pode ser assistido no HBO Max . Ao todo, foram 236 episódios que, além de Perry, contaram com a atuação de Jennifer Aniston ( Mistério no Mediterrâneo ), Lisa Kudrow (A Mentira), Courteney Cox ( Pânico ), David Schwimmer (Madagascar) e Matt LeBlanc (O Chefe da Casa). O enredo acompanha seis jovens amigos que descobrem a vida juntos em Nova York.

A produção, criada por David Crane, Marta Kauffman e Kevin Bright, é uma das mais assistidas da história da TV. Em 10 anos, Friends concorreu a mais de 50 prêmios no Emmy, com seis vitórias em categorias principais e é avaliada em 8,9 no IMDb, além de ter 78% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Relembre os 10 melhores episódios de Friends, segundo o IMDb.

Friends é uma das séries de maior sucesso na TV norte-americana — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Onde assistir a segunda temporada de From? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Aquele em que Todos Descobrem (Temporada 5, Episódio 14)

O episódio de maior sucesso da história de Friends é quando os personagens descobrem que Monica (Courteney Cox) e Chandler estão namorando. O novo casal queria esconder a novidade dos amigos, mas Joey (Matt LeBlanc) e Rachel (Jennifer Aniston) descobrem a verdade e, logo depois, Phoebe (Lisa Kudrow) também acaba flagrando a dupla — para seu desespero. A fim de pressionar os dois a confessarem, as amigas, com ajuda de Joey, fingem que Phoebe está interessada em Chandler e marcam um encontro entre eles. Aquele em que Todos Descobrem tem nota 9,7 no IMDb.

Friends: episódio de maior sucesso é quando descobrem sobre namoro de Chandler e Monica — Foto: Reprodução/Warner Bros. Television

2. O Último (Temporada 10, Episódio 17)

O último episódio da série também marcou os fãs de Friends. O final da história foi ao ar em maio de 2004, sendo assistido por cerca de 52,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos, tornando-se uma das maiores audiências da TV norte-americana. Com 9,6 pontos no IMDb, o episódio mostra como cada um dos seis personagens, além de Mike (Paul Rudd), marido de Phoebe, acabam. A última frase é de Matthew Perry, que brinca com os amigos, perguntando onde eles podem tomar café.

O último episódio de Friends foi assistido por 52,5 milhões de pessoas — Foto: Reprodução/Warner Bros. Television

3. Aquele dos Embriões (Temporada 4, Episódio 12)

Em Aquele dos Embriões, Phoebe vai até a clínica para fazer a implantação dos óvulos, a fim de ser barriga solidária para o seu irmão Frank (Giovanni Ribisi) e a esposa, Alice (Debra Jo Rupp). Mas o episódio é um dos favoritos entre os fãs porque Monica, Rachel, Joey e Chandler acabam disputando um quiz decisivo, valendo dinheiro e até mesmo o apartamento das meninas. Vários momentos do “teste”, comandado por Ross, são lembrados até hoje e originaram bordões conhecidos da série. O episódio é avaliado em 9,4 no IMDb.

Em um dos episódios mais populares de Friends, Chandler, Joey, Monica e Rachel jogam um quiz importante — Foto: Reprodução/Warner Bros. Television

4. Aquele com o Vídeo de Formatura (Temporada 2, Episódio 14)

Com 9,3 pontos no IMDb, o quarto episódio mais bem avaliado de Friends acontece na segunda temporada. Ross (David Schwimmer) e Rachel têm uma série de desencontros, mas, quando a jovem assiste a um vídeo de formatura do grupo, nos anos 80, ela percebe que Ross sempre esteve ao seu lado. No capítulo, Chandler também lida com um presente desagradável de Joey, e Monica deve contar aos pais que está desempregada, mas teme a reprovação de Judy (Christina Pickles) e Jack (Elliott Gould).

Em Friends, Chandler, Monica, Phoebe e Joey comemoram retorno de Ross e Rachel — Foto: Reprodução/IMDb

5. Aquele do Boato (Temporada 8, Episódio 9)

O episódio da oitava temporada acumula 9,2 pontos no IMDb e tem participação especial de Brad Pitt (Babilônia), como Will. Aquele do Boato foi ao ar em 2001, quando o ator ainda estava casado com Jennifer Aniston na vida real. No enredo, Monica reencontra o colega de escola Will e convida o rapaz para o jantar de Ação de Graças. Entretanto, ela não sabia que ele nutria uma antiga raiva por Rachel e, durante a noite, é revelado que Will e Ross inventaram um boato sobre a jovem, na época do Ensino Médio.

Brad Pitt participou de episódio de Friends na oitava temporada — Foto: Reprodução/IMDb

6. Aquele com o Videotape (Temporada 8, Episódio 4)

Ross e Rachel têm versões diferentes sobre a noite de recaída, que resultou na gravidez da personagem. Durante uma discussão, Ross admite que, sem querer, gravou o encontro e pode provar quem está falando a verdade. Acontece que Chandler, Monica, Phoebe e Joey também querem assistir à fita. O episódio é avaliado em 9,2 pontos no IMDb.

Ross e Rachel têm histórias diferentes sobre a noite em que ela engravidou — Foto: Reprodução/Warner Bros. Television

7. Aquele da Proposta de Casamento: Parte 2 (Temporada 6, Episódio 25)

Para despistar Monica, Chandler finge que não tem nenhum interesse em se casar, sem saber que o ex-namorado dela, Richard (Tom Selleck), está de volta e planeja reconquistá-la. Por outro lado, Phoebe e Rachel tentam organizar seus planos “alternativos”, caso não consigam se casar no futuro. Com média 9,2 no IMDb, é um dos episódios mais especiais e emocionantes para os fãs de Mondler — o casal Chandler e Monica.

Monica e Chandler formam um dos casais mais populares em Friends — Foto: Reprodução/IMDb

8. Aquele em que Ross Fica Doidão (Temporada 6, Episódio 9)

Os pais de Monica e Ross vão para o jantar de Ação de Graças. Ross explica que uma mentira, contada há anos, é o motivo de Judy e Jack não gostarem de Chandler até hoje. Enquanto isso, Rachel tenta, pela primeira vez, cozinhar a sobremesa. Por fim, Ross e Joey desejam escapar mais cedo da festa, para irem à comemoração de Janine (Elle Macpherson), dançarina atraente que mora com Joey. O episódio acumula 9,1 pontos no IMDb.

Chandler e Monica tentam entender por que os pais da jovem não gostam do rapaz — Foto: Reprodução/IMDb

9. Aquele do Casamento da Monica e do Chandler: Parte 2 (Temporada 7, Episódio 24)

Chandler oficialmente supera o medo de compromissos e, após ser encontrado por Phoebe e Ross, vai para a cerimônia, se casar com Monica. Mas Joey, que irá realizar a celebração, está preso em um set de filmagens. Para a piorar a situação, Chandler acaba ouvindo a conversa de Rachel e Phoebe, descobrindo que, teoricamente, Monica está esperando um filho seu. O episódio tem 9,1 pontos no IMDb.

Chandler e Monica se casam na sétima temporada de Friends — Foto: Reprodução/IMDb

10. Aquele do Casamento do Ross: Parte 2 (Temporada 4, Episódio 24)

Phoebe, que está grávida nos Estados Unidos, tenta avisar ao grupo que Rachel está a caminho da Inglaterra para arruinar o casamento de Ross com Emily (Helen Baxendale). Enquanto isso, Joey sente saudades de casa e, pela primeira vez, Monica e Chandler passam a noite juntos. Durante entrevistas para Friends: The Reunion, os criadores afirmaram que a reação positiva do público ao casal mudou os planos iniciais para a dupla, que teria apenas um caso durante a viagem. O último episódio da quarta temporada é avaliado em 9,1 no IMDb.

Chandler e Monica ficam juntos pela primeira vez em viagem para Londres — Foto: Reprodução/Warner Bros. Television

Assista: saiba tudo sobre o HBO Max