Matthew Perry: veja filmografia do eterno Chandler para assistir no streaming

Os fãs da série Friends tiveram um baque no último dia 28 com o anúncio da morte do ator Matthew Perry, lembrado até hoje por seu personagem Chandler, um dos protagonistas da sitcom. Segundo informações do portal TMZ, Perry foi encontrado morto por um assistente na jacuzzi de sua casa, tendo como possível causa ataque cardíaco. O astro tinha 54 anos e seu último trabalho nas telas foi no especial Friends The Reunion, lançado em 2021.

Fora da televisão, Matthew Perry também protagonizou filmes para o cinema. Entre os trabalhos mais conhecidos, estão Os Quase Heróis (1998), 17 Outra Vez (2009) e E Agora, Meu Amor? (1997). Esses e outros títulos você confere nesta lista especial de filmes estrelados pelo eterno Chandler, acompanhados de informações sobre elenco, enredo e em quais plataformas assistir.

Matthew Perry ficou conhecido mundialmente graças ao personagem Chandler Bing, o sarcástico do grupo em Friends — Foto: Reprodução/IMDb

E Agora, Meu Amor? (1997)

Quando ainda estava no elenco de Friends, Perry e Salma Hayek (Black Mirror) protagonizaram a comédia romântica E Agora, Meu Amor?, disponível no HBO Max. Na trama, o astro é Alex Whitman, um executivo de Nova Iorque convocado para fiscalizar a construção de uma boate em Las Vegas. Chegando no local, ele se apaixona por Isabel Fuentes (Hayek), uma fotógrafa mexicana que está na cidade em busca de oportunidades melhores. No entanto, as diferenças culturais e individuais de Alex e Isabel são um obstáculo para o romance.

Perry e Hayek protagonizam a comédia romântica E Agora, Amor? — Foto: Reprodução/JustWatch

Os Quase Heróis (1998)

Já em 1998, Matthew Perry esteve ao lado do também saudoso Chris Farley (Um Ninja da Pesada) na comédia Os Quase Heróis, disponível para aluguel no Apple TV+ e Amazon Prime Video. O enredo, que se passa no século 18, mostra as aventuras da dupla de desbravadores Bartholomew Hunt (Farley) e Leslie Edwards (Perry) para descobrir territórios inexplorados do Mississipi até as praias do Oceano Pacífico. Porém, a dupla se mostra tão desajustada na missão que diversos problemas surgem no caminho.

Matthew Perry protagonizou Os Quase Heróis ao lado do comediante Chris Farley — Foto: Reprodução/Google Play Filmes

Duas Vidas (2000)

Nesta comédia dramática estrelada por Bruce Willis (Mercenários), Matthew Perry faz uma pequena participação especial como um desenvolvedor de software barbudo chamado Vivian. O longa pode ser visto no Disney+. A trama é protagonizada por Russ Duritz (Willis), um bem-sucedido consultor de imagem que, inesperadamente, dá de cara com sua versão de oito anos (Spencer Breslin). No mesmo ano de Duas Vidas, Perry protagonizou junto com Willis a comédia de ação Meu Vizinho é Mafioso, atualmente indisponível no streaming nacional.

Em Duas Vidas, Perry faz uma participação especial como Vivian, um desenvolvedor barbudo cliente de Russ Duritz — Foto: Reprodução/IMDb

17 Outra Vez (2009)

Das produções recentes de Matthew Perry, a mais lembrada pelo público é 17 Outra Vez, comédia adolescente onde o astro atua ao lado de Zac Efron (High School Musical). Perry interpreta Mike O'Donnell, um pai de família de meia idade que, na juventude, foi um promissor jogador de basquete. Décadas após largar tudo para se dedicar a família, ele tem a chance de voltar atrás quando regressa à adolescência. Mas suas decisões no passado podem comprometer o futuro de seus filhos. A trama pode ser vista no HBO Max.

Um dos últimos trabalhos de Matthew Perry no cinema é na comédia 17 Outra Vez — Foto: Reprodução/IMDb

Com informações de IMDb, Rotten Tomatoes, TMZ

