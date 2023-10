Mega Oferta Amazon Prime: 5 perguntas e respostas sobre o evento de descontos

O TechTudo preparou um guia com algumas dúvidas referentes às promoções, o que inclui as principais ofertas, os benefícios oferecidos pela assinatura da Prime, os valores cobrados e um tutorial de como realizar o cadastro. Vale destacar que a assinatura da Prime custa R$ 14,90 ao mês , mas o usuário também pode optar pelo plano anual de R$ 110. Além disso, também é possível testar o serviço gratuitamente por 30 dias ao clicar neste link . Acompanhe abaixo cinco dúvidas frequentes sobre a Mega Oferta Amazon Prime.

