Mega Oferta Amazon Prime: 6 dicas para encontrar as melhores ofertas e cupons

As ofertas do novo evento de descontos da Amazon podem ser vistas pelo computador ou pelo aplicativo Amazon Shopping, disponível para download em dispositivos Android e iPhone (iOS). Os consumidores ainda podem aproveitar a Loja de Cupons para garantir um preço ainda menor em suas compras, além de condições de pagamentos que aplicam descontos no preço final. Confira a seguir seis dicas para aproveitar a primeira edição da Mega Oferta Amazon Prime.

Mega Oferta Amazon Prime de 10 a 11 de outubro — Foto: Lucas Santos/TechTudo

1. Siga as ofertas favoritas

Na página inicial da Amazon, logo após clicar em “Ofertas do Dia”, que fica localizado no menu principal no topo da tela, há um campo chamado “Próximas”. Nesta seção é possível encontrar quais ofertas e promoções estarão disponíveis no site da varejista, além de quanto tempo falta.

O consumidor pode clicar no botão “Seguir oferta” para ficar pode dentro de sua oferta futura favorita. Assim, o usuário é notificado quando a promoção está ativa. Os usuários que são membros Prime na Amazon possuem acesso antecipado a algumas promoções exclusivas, nesse caso, os itens são marcados com a etiqueta “Acesso antecipado Prime”.

2. Use a página inicial do evento

No dia da Mega Oferta Amazon Prime a página dedicada ao evento contará com produtos com descontos — Foto: Reprodução/Amazon

Nos dias da Mega Oferta Amazon Prime, que ocorre entre 10 e 11 de outubro, os usuários podem encontrar as melhores promoções em destaque na página inicial do evento. As ofertas disponíveis serão das mais variadas opções de compra, sendo possível encontrar eletrônicos, roupas, brinquedos, alimentos e produtos de limpeza em promoção. A página especial com as ofertas deve aparecer no site da Amazon apenas nos dias do evento.

Além das ofertas em destaque, os consumidores também poderão visualizar o status das promoções, com informações sobre a duração da liquidação e também como está o estoque de determinado produto. É possível acompanhar a página do evento Mega Oferta Amazon Prime pelo computador ou pelo app Amazon Shopping, disponível para Android e iPhone (iOS).

3. Entenda os tipos de ofertas disponíveis

Durante a Mega Oferta Amazon Prime é esperado que a varejista repita os tipos de ofertas praticados durante o Prime Day, um evento similar da empresa que propõe descontos especiais para os consumidores que são assinantes do Prime. Durante o evento mais popular da empresa, as promoções são divididas em três categorias especiais. Confira a seguir o que esperar.

As promoções da “Oferta Uau!” são de produtos com quantidade limitada e com descontos válidos por até seis horas. Por aqui, os consumidores conseguem acompanhar a disponibilidade do item de desejo por meio de um termômetro visual, que fica junto da oferta e planejar suas compras.

No Prime Day é comum encontras as ofertas "Prime Day", "Uau!" e "Relâmpago" que podem durar 6, 12 e de 24 a 48 horas — Foto: Reprodução/Amazon

Já em “Oferta Relâmpago”, os consumidores conseguem encontrar produtos que possuem quantidade limitada de estoque e com descontos que duram até 12 horas. Os usuários também conseguem acompanhar a disponibilidade dos produtos pelo termômetro visual.

A novidade, por fim, é a seção “Mega Oferta”, que pode ser similar à conhecida “Oferta Prime Day”. Por aqui, os descontos devem permanecer ativos entre 24 e 48 horas, conforme a disponibilidade de estoque. Além das categorias listadas, é possível que a Amazon inclua novas promoções durante a Mega Oferta Amazon Prime. Todos os detalhes podem ser acompanhados diretamente na página dedicada ao evento.

4. Ficar atento à quantidade disponível

É preciso ficar atento a porcentagem de estoque disponível para não ficar sem o seu produto — Foto: Reprodução/Amazon

Alguns produtos comercializados durante a Mega Oferta Amazon Prime devem ter estoque limitado durante os dois dias de evento. Para facilitar o planejamento dos consumidores, a Amazon disponibiliza um termômetro visual que fica em cada oferta. A barra fica localizada logo abaixo do preço de cada oferta e indica quantos % do produto com estoque limitado já foi vendido.

5. Usar cupom de desconto

A Loja de Cupons permite conseguir ainda mais descontos em produtos na Amazon — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Durante a Mega Oferta Amazon Prime, é possível conseguir ainda mais descontos em suas compras utilizando cupons que a Amazon disponibiliza para os consumidores. A varejista possui uma área específica chamada “Loja de Cupons”. Os descontos são para as mais variadas categorias, sendo possível reduzir o preço de artigos para casa e jardim, eletrônicos, automotivo, alimentos e bebidas, beleza e cuidados pessoais, pet shop e livros.

Para utilizar os descontos adicionais, basta acessar a Loja de Cupons e, em seguida, escolher o produto e clicar no botão “Destacar Cupom”. Feito isso, basta entrar na página do produto e adicioná-lo ao carrinho. O desconto será aplicado a uma unidade do produto na finalização do pedido.

Para a Mega Oferta Amazon Prime, a Amazon pode liberar códigos de descontos especiais para quem efetuar as compras no aplicativo durante os dias de evento. Além disso, os novos usuários conseguem R$ 20 de desconto ao realizarem a primeira compra pelo app. A promoção, no entanto, não é válida para a compra de e-books.

6. Ficar atento na forma de pagamento

Ficar atento à forma de pagamento é uma dica interessante para economizar no evento da Amazon — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Os membros Prime devem ficar atentos na forma de pagamento durante a Mega Oferta Amazon Prime, pois é possível obter 10% de desconto na compra de dispositivos Amazon, como Echo Dot, Kindle e Fire TV Stick, pagando no Pix ou boleto. Portanto, quem busca economizar pode ser uma boa opção optar por estas formas de pagamento.

Esta mesma vantagem no pagamento via Pix ou boleto pode ser apresentada em outros produtos durante os dois dias de evento. Além disso, a Amazon costuma realizar parcerias com algumas bandeiras de cartão para dar mais descontos aos clientes. As informações sobre pagamento também podem ser acompanhadas na página do evento.

