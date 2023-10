Melhor notebook custo-benefício em 2023: 6 modelos para comprar

Saber qual é o melhor notebook custo-benefício em 2023 pode não ser uma tarefa tão fácil. O mercado mudou muito nos últimos anos. As fabricantes investiram pesado em novos modelos que podem atender desde quem busca um notebook de entrada para atividades mais simples até aqueles que querem configurações mais robustas. É possível encontrar no mercado aparelhos para quem vai estudar e navegar na internet e também para usuários avançados, que buscam um hardware mais potente e GPU dedicada e garantem uma melhor experiência com seu novo laptop.

Marcas como Acer, Asus, Dell, Lenovo, Samsung e outras oferecem soluções por valores a partir de R$ 2.114 que contam com processadores AMD ou Intel. Além disso, os modelos têm armazenamento em SSD e tela de 15,6 polegadas com algumas opções Full HD. A seguir, o TechTudo apresenta seis modelos que podem ser opções para quem busca um notebook com melhor custo-benefício no mercado brasileiro.

Lenovo Ideapad é uma opção de notebook de entrada — Foto: Reprodução/Amazon

1. Lenovo Ideapad 82X5S00100 – a partir de R$ 2.599

O Ideapad da Lenovo é uma solução muito procurada no mercado brasileiro. Ele promete ser um equipamento capaz de atender usuários que buscam um notebook para o dia a dia e que não exigem um hardware de ponta.

Com um design compacto, o Ideapad é um notebook equipado com processador AMD Ryzen 5 7520U, que é um chip com foco em eficiência energética. O laptop tem 8 GB de memória RAM DDR4 e armazenamento em SSD de 256 GB; uma combinação ideal para um modelo de entrada.

O sistema operacional do notebook listado é o Linux, o que pode ser um problema para quem não tem tanta familiaridade com o open source. Assim como a grande maioria dos laptops oferecidos no mercado brasileiro, infelizmente a resolução da tela é apenas HD, com 1.366 por 768 pixels. O modelo pode ser encontrado no site da Amazon por R$ 2.599.

O notebook da Samsung é mais um modelo que privilegia a portabilidade, ou seja, acaba sendo mais compacto e leve. O Samsung Book é um notebook que tem como um de seus diferenciais a resolução Full HD no display. Normalmente, essa resolução aparece apenas em modelos intermediários ou avançados.

O hardware do notebook não é dos mais avançados. O processador de entrada é da Intel, o Intel Core i3 1115G4, e tem apenas 4 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 256 GB. Com estas especificações, o notebook pode ser uma alternativa para usuários que não precisam de tanto desempenho, de modo que o volume de RAM é um dos pontos que podem requerer atenção.

O sistema operacional do notebook é o Windows 11 Home. Uma versão mais simples do sistema da Microsoft, que acaba sendo a escolha mais sensata para o volume de RAM do laptop. A tela Full HD também é interessante para o consumo de conteúdo como vídeos de serviços de streaming. Sendo assim, o Samsung Book pode ser uma alternativa interessante para quem busca um notebook para assistir filmes, séries e vídeos sob demanda. No e-commerce da Amazon, o produto sai por valor que parte de R$ 2.189.

Samsung Book é uma solução que privilegia a portabilidade. — Foto: Reprodução/Amazon

A linha Vivobook da Asus é mais uma alternativa bem versátil do mercado. Ela oferece notebooks que apresentam uma boa variação de configurações, apesar da proposta ser uma linha de equipamentos mais voltada ao segmento de entrada.

A versão que aparece em nossa lista é equipada com um processador AMD Ryzen 5 4600H, que é um chip de alto desempenho com seis núcleos e 12 threads e frequências de até 4.0 GHz. O laptop da Asus tem 8 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 256 GB, o que é mais que suficiente para uma boa experiência com o sistema operacional Windows 11 do notebook.

A tela também apresenta resolução Full HD, o que tende a proporcionar uma experiência mais confortável para os usuários. O modelo conta ainda com uma solução de vídeo integrado AMD Radeon, que por sua vez, pode ser adequada até mesmo para executar alguns jogos mais leves ou mesmo softwares que demandam um pouco mais de desempenho gráfico. O preço na Amazon é a partir de R$ 2.589.

Asus Vivobook conta com processador de alto desempenho da AMD. — Foto: Reprodução/Amazon

A linha Vostro da Dell entrega soluções voltadas principalmente para produtividade e, por isso, é uma linha de notebooks muito procurada pelo segmento empresarial. O notebook da Dell tem um visual elegante sendo mais um modelo da lista a oferecer uma tela Full HD.

Nas especificações, o Dell Vostro conta com processador AMD Ryzen 5 5500U com seis núcleos e 12 threads. Mesmo sendo um chip com foco em eficiência energética, ele promete oferecer um bom desempenho. O interessante é que o processador ou APU da AMD, conta com uma solução de vídeo integrado AMD Vega 7, com 1.800 MHz, que promete ser muito mais eficiente que as soluções integradas da concorrência.

O laptop traz ainda 8 GB de memória RAM, armazenamento em SSD de 256 GB e sistema operacional Windows 11 Pro; uma das versões mais completas do sistema operacional da Microsoft. Desta maneira, é uma ótima opção para quem vai trabalhar com o notebook. Na Amazon, você pode encontrar esse produto pelo preço de R$ 3.609.

Dell Vostro conta com visual elegante e tela Full HD. — Foto: Reprodução/Amazon

A linha Aspire da Acer é mais uma muito popular no mercado brasileiro. As opções de entrada são os modelos Aspire 3. O notebook da lista apresenta tela Full HD com um painel TN, que não é a tecnologia que oferece melhor qualidade de imagem. Por isso, o aparelho tem como grande destaque negativo os ângulos de visão mais restritos.

O notebook é equipado com um processador Intel Core i3 N305, um chip de entrada da Intel. Ele tem oito núcleos e threads com frequências de até 3.8 GHz. A GPU integrada é a Intel UHD Graphics Xe, que também tende a ter um desempenho limitado e não é equivalente a soluções como as Radeon Vega dos processadores AMD.

As especificações trazem ainda 8 GB de RAM com tecnologia LPDDR5 de 4.800 MHz não expansíveis. Isso quer dizer que se você precisar fazer um upgrade de RAM no futuro, não será possível, uma vez que a memória do notebook é soldada na placa. O armazenamento, por sua vez, traz um SSD NVMe de 256 GB e sistema operacional Windows 11. Com apenas 1,7 Kg, o notebook promete ser uma ótima opção para quem precisa levar seu notebook durante o dia.

Você pode encontrar o modelo disponível no site da Amazon pelo preço de R$ 3.990.

Acer Aspire 3 é um modelo muito popular no mercado brasileiro. — Foto: Reprodução/Amazon

6. Lenovo Ideapad Gaming 3 – a partir de R$ 4.349

Já para quem procura uma solução gamer mais acessível, o Ideapad Gaming 3 pode ser a escolha certa. Apesar de ser um equipamento para jogadores, o notebook tem um visual mais sóbrio, mas traz um hardware muito equilibrado para encarar jogos na resolução Full HD.

O notebook da Lenovo é equipado com um processador AMD Ryzen 7 5800, que é um chip de alto desempenho, com oito núcleos e 16 threads com frequências de até 4.4 GHz. O modelo tem ainda 8 GB de memória RAM, armazenamento em SSD de 256 GB e placa de vídeo dedicada Nvidia Geforce GTX 1650 com 4 GB de VRAM.

O notebook vem com sistema operacional Windows 11. O aparelho possui teclado retroiluminado e pode ser uma alternativa para quem quer jogar ou para quem utiliza softwares que demandam desempenho gráfico maior. O preço do equipamento na Amazon é de R$ 4.349.

Lenovo Ideapad Gaming 3 é uma solução gamer com visual mais discreto. — Foto: Reprodução/Amazon

