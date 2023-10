Melhor notebook para trabalho: 5 opções a partir de R$ 1.124 para comprar

Escolher o melhor notebook para trabalho é uma decisão muito pessoal que deve levar em consideração a rotina do usuário e o custo-benefício dos computadores disponíveis no mercado. Estes laptops podem ser ideais para criação de planilhas, navegação na internet e até edição de vídeos e imagens nos modelos mais robustos. Empresas como Samsung , Apple , Lenovo , Positivo e Dell disponibilizam opções por preços a partir de R$ 1.124 , como é o caso do Motion Q4128C, da Positivo, que promete design compacto com uma tela de 14 polegadas, resolução HD e possui indicação para usuários com baixa produtividade.

6 notebooks para trabalho para comprar em 2023 por a partir de R$ 1.124 — Foto: StockSnap/Pixabay

Veja no índice abaixo os cinco notebooks para trabalho que serão mostrados em detalhes:

Positivo Motion Q4128C Lenovo IdeaPad 3i 82BU0008BR Samsung NP550XDA-KH2BR Samsung Chromebook Plus MacBook Air M1

1. Positivo Motion Q4128C – a partir de R$ 1.124

O Motion Q4128C, da Positivo, oferece um design sem teclas numéricas lateralizadas. A parte superior do teclado apresenta orifícios para saída de som e botões para controle multimídia. Já a região inferior oferta três botões de atalhos para diferentes apps, sendo eles: Netflix, Deezer e YouTube. A tela traz um tamanho menor que o convencional, com 14 polegadas e uma resolução HD de ‎1366 x 768 pixels. O software da máquina garante o sistema operacional Windows 10 e o processador Intel Atom. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 1.124.

Este dispositivo é adequado para rotinas de baixa produtividade, como navegação básica na internet. Isso porque o armazenamento interno apresenta um HD com espaço para 64 GB e uma memória RAM de 4 GB. As laterais da máquina fornecem entradas para conexão cabeada com outros dispositivos, sendo HDMI, USB e P2 para fone de ouvido. Dentre os programas já inclusos, os usuários podem desfrutar do Microsoft Office 365. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design bonito e a versatilidade trazida pelos botões de atalho. Contudo, criticam a lentidão do processador.

Prós: botões de atalhos para aplicativos de streaming

botões de atalhos para aplicativos de streaming Contras: a localização dos alto-falantes pode desagradar alguns públicos

2. Lenovo IdeaPad 3i 82BU0008BR – a partir de R$ 1.699

O IdeaPad 3i 82BU0008BR, da Lenovo, apresenta um processador Intel Celeron N4020 e design prata ultrafino exposto em uma tela HD de 15,6 polegadas. Com uma resolução de 1366 x 768 pixels, o display apresenta uma tela antirreflexo, enquanto o sistema operacional é o Windows 11. O teclado fornece tamanho mais robusto ao disponibilizar teclas numéricas lateralizadas, o que favorece a digitação de algarismos. Já o padrão de teclas garante o formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 1.699.

O dispositivo entrega uma memória RAM DDR4, um dos padrões mais modernos do mercado. Esta memória conta com uma capacidade de 4 GB. Além disso, oferece um armazenamento SSD de 128 GB, o que deve ser interessante para quem precisa de espaço considerável para guardar arquivos e deve proporcionar maior velocidade para abrir os programas. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a potência do processador. Porém, criticam a alta fragilidade do material, o que pode comprometer a vida útil do produto.

Prós: teclado ABNT2

teclado ABNT2 Contras: relatos de problemas com o SSD

O NP550XDA-KH2BR, da Samsung, é outro modelo com uma capacidade atrativa para hospedar arquivos. Isso porque o SDD oferece 256 GB de armazenamento interno, enquanto a memória RAM disponibiliza 8 GB. Estes valores não apenas devem proporcionam um desempenho mais fluido durante o funcionamento, mas deve permitir a execução até mesmo de alguns softwares um pouco mais exigentes. O modelo é encontrado por cerca de R$ 3.099.

A tela disponibiliza um tamanho padrão de 15,6 polegadas com uma resolução agradável em Full HD. Já no quesito processador, o usuário deve usufruir de um chip Intel Core i5. A lateral da máquina carrega um teclado numérico, o que deve ser útil para a digitação simplificada de algarismos. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o bom custo-benefício da máquina e o peso leve. No entanto, destacam negativamente o touchpad, que não apresenta boa sensibilidade.

Prós: presença de teclas multimídia

presença de teclas multimídia Contras: ausência de padrão ABNT2

4. Samsung Chromebook Plus – a partir de R$ 3.500

O Chromebook Plus, da Samsung, é um aparelho diferente dos demais, pois pode ser utilizado tanto como notebook, quanto como tablet. Além disso, ele acompanha uma caneta para facilitar o manuseio do display touch. O sistema operacional é o Chrome OS, que pode ser interessante para quem já está acostumado a utilizar os aplicativos do Google. Além disso, o modelo apresenta uma tela de 12 polegadas em resolução Full HD. O hardware traz o processador Intel Celeron e uma memória RAM de 4 GB.

Este modelo pode ser útil para consumidores que fazem edição multimídia, pois a caneta touch deve auxiliar no processo criativo. A capacidade de armazenamento interno de 32 GB tende a ser limitada, suficiente apenas para consumidores acostumados a trabalhar na nuvem e que não guardam muitos arquivos na máquina. Avaliado com uma nota 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a caneta. Porém, criticam a fragilidade do acabamento e relatam que a tela não funciona com o toque dos dedos.

Prós: notebook 2 em 1

notebook 2 em 1 Contras: armazenamento interno limitado

5. MacBook Air M1 – a partir de R$ 8.399

Macbook Air M1 apresenta tela mais compacta — Foto: Divulgação/Apple

O MacBook Air M1, da Apple, apresenta uma tela mais compacta, o que pode facilitar o seu transporte. Com 13 polegadas, a máquina fornece uma resolução Full HD de 2560 x 1600 pixels. O teclado também concentra design compacto devido à ausência de teclas numéricas lateralizadas, enquanto o restante da construção foi desenvolvida em um material ultrafino. O hardware traz uma memória RAM de 8 GB, enquanto o SSD proporciona uma capacidade de 256 GB. O CPU da Apple garante um total de oito núcleos, o que deve aumentar a fluidez e velocidade para rodar aplicativos mais pesados, além de auxiliar em tarefas de alta produtividade, como edição multimídia. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 8.399 para comprar o produto.

A fabricante promete que a bateria possui uma autonomia de até 18 horas, o que pode agradar a maior parte do público. O teclado conta com tecnologia para evitar a marca de dedos na superfície e possibilita a programação de teclas de atalho. Também é possível desbloquear a máquina por Touch ID, o que ajuda a proteger os dados do consumidor. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a velocidade da máquina para executar programas. Contudo, relatam que a bateria dura menos do que o anunciado.

Prós: oferece Touch ID

oferece Touch ID Contras: ausência de padrão ABNT2

