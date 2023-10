Melhor tablet para estudar: veja sete opções para comprar em 2023

Encontrar o melhor tablet para estudar pode ser um desafio. É preciso encontrar um dispositivo competente para as principais tarefas do dia a dia e, ao mesmo tempo, que caiba no seu orçamento. Diante de tantas marcas, modelos e especificações, os usuários podem ficar confusos. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com sete opções de tablet para usar durante os estudos. Os modelos vão desde o Samsung Galaxy Tab A7 Lite, tablet mais básico que sai por cerca de R$ 878 , até o iPad de 9° geração. Ele custa R$ 6.598 e é ideal para fãs da Apple que estão dispostos a investir um pouco mais em um gadget. Confira a lista completa a seguir e decida qual é o melhor tablet para estudar.

Mulher com tablet em mãos — Foto: Divulgação/Skeelo

📝 Qual é o melhor tablet? Opine no Fórum TechTudo

Samsung Galaxy Tab A7 Lite - a partir de R$ 878

O Galaxy Tab A7 Lite foi lançado em junho de 2021. O modelo tem design portátil, com estrutura fina e leve, facilitando o transporte na mochila ou bolsa. Apesar de o armazenamento ser de somente 32 ou 64 GB, os estudantes que precisarem de mais espaço para arquivos, mídias e documentos poderão expandi-lo via cartão microSD em até 1 TB. Outro ponto forte é a bateria com capacidade de 5.000 mAh, que consegue acompanhar um dia de aula com tranquilidade.

Para completar a ficha técnica, o tablet conta com tela de 8,7 polegadas e resolução WXGA+ (1.340 × 800 pixels). Para ser o carro-chefe do desempenho, a Samsung escolheu o processador Helio P22T, da MediaTek, que consegue chegar a velocidades de até 2.3 GHz. O tablet pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 878.

Galaxy Tab A7 Lite da Samsung — Foto: Reprodução/Samsung

O Nokia T20 é um tablet básico da Nokia. O modelo foi anunciado em outubro e chegou às lojas em novembro de 2021. Ele se destaca pela bateria robusta de 8.200 mAh e suporte para carregamento rápido de 15 W. Segundo a fabricante, a capacidade garante até 15 horas de navegação na Internet. O T20 conta com tela de 10,4 polegadas e resolução 2K (2.000 x 1.200 pixels).

O dispositivo sai da fábrica rodando o Android 11, mas a Nokia garante dois anos de atualização, além de três anos de atualizações de segurança mensais. O tablet também traz classificação IP52, que o torna resistente à poeira e a gotas de água. No site da Amazon, o Nokia T20 pode ser encontrado por a partir de R$ 1.249.

Gostou do produto? Compre aqui 10,4 polegadas Nokia T20 (64 GB) — Azul R$ 1.249,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Nokia T20 (64 GB) — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 10,4 polegadas Nokia T20 (64 GB) — Azul R$ 1.249,00 IR À LOJA

Tablet Nokia T20 — Foto: Reprodução/Nokia

Samsung Galaxy Tab A8 - a partir de R$ 1.459

O Galaxy Tab A8 é um tablet com especificações de entrada lançado em fevereiro de 2022 pela Samsung. O modelo chega com gravador de tela integrado — recurso interessante para gravar uma aula online ou vídeos didáticos, por exemplo . Além disso, o dispositivo conta com espaçosa tela de 10,5 polegadas que garante uma visão melhor para estudos, segundo a fabricante.

No mais, o Tab A8 chega com bateria de 7.040 mAh e carregamento rápido de 15 W. Lançado com o Android 11 e One UI 3.1, hoje o modelo já roda Android 13 sob a interface One UI 5.0. É possível encontrá-lo por R$ 1.459 no site da Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui tela de 10,5" Samsung Galaxy Tab A8 (64 GB) — Prata R$ 1.399,00 IR À LOJA R$ 1.268 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung Galaxy Tab A8 (64 GB) — Prata × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. tela de 10,5" Samsung Galaxy Tab A8 (64 GB) — Prata R$ 1.399,00 IR À LOJA tela de 10,5" Samsung Galaxy Tab A8 (64 GB) — Prata R$ 1.268 IR À LOJA

Galaxy Tab A8 possui tela de 10,5 polegadas TFT — Foto: Divulgação/Samsung

Para os usuários que já podem investir um pouco mais em um aparelho, o Galaxy Tab S6 Lite pode ser uma ótima escolha. O modelo de 2020 ganhou uma repaginada no início deste ano, trazendo mudanças interessantes. O destaque fica para os hacks de estudo que já vêm integrados ao tablet na caneta S Pen. Com a dupla, é possível destacar partes importantes do texto com diferentes efeitos e cores. Além disso, o estudante também consegue classificar tudo rapidamente marcando com tags pesquisáveis e até mesmo escrever diretamente em PDFs.

Completando as especificações, o dispositivo também conta com bateria de 7.040 mAh, que garante até 15 horas de reprodução de videoaulas. Além disso, ele sai de fábrica atualizado, rodando o Android 13 sob a interface One UI 5.1. O Galaxy Tab S6 Lite pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 1.729.

Todas as ofertas de Galaxy Tab S6 Lite (64 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. android 13 Galaxy Tab S6 Lite (64 GB) — Preto R$ 1.739,90 IR À LOJA android 13 Galaxy Tab S6 Lite (64 GB) — Preto R$ 1.644 IR À LOJA android 13 Galaxy Tab S6 Lite (64 GB) — Preto R$ 1.599 IR À LOJA

Galaxy Tab S6 Lite vem com capa protetora e caneta S Pen — Foto: Reprodução/Samsung

O TL10 é um tablet da VAIO lançado em maio deste ano. O modelo chega com design moderno e leve, facilitando o transporte para qualquer ambiente, segundo a fabricante. O display dele tem 10,4 polegadas e resolução 2K. Para proporcionar um desempenho sem travamentos, ele conta com 8 GB de memória RAM e processador octa-core com dois núcleos principais de alta performance e seis núcleos de baixo consumo de bateria.

O destaque deste modelo fica para o teclado que já vem incluso e traz conexão inteligente com capa magnética, possibilitando o aumento de produtividade do usuário. Além disso, ele tem bateria com 7.000 mAh de capacidade e sai de fábrica rodando o Android 13. Na Amazon, o TL10 pode ser encontrado por a partir de R$ 1.759.

Gostou do produto? Compre aqui capa magnética Vaio TL10 R$ 1.788,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de Vaio TL10 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. capa magnética Vaio TL10 R$ 1.788,90 IR À LOJA

Tablet VAIO TL10 — Foto: Reprodução/VAIO

Tablet Lenovo P11 Plus - a partir de R$ 1.999

O P11 Plus é um tablet da Lenovo lançado no Brasil em novembro de 2021. O aparelho é ideal para tarefas do dia a dia, e tem especificações que podem ser bastante interessantes para os estudantes. Uma delas é a certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, que reduz o impacto da luz da tela prejudicial aos olhos. Além disso, ele conta com enorme tela de 11 polegadas e bateria de longa duração de 7.700 mAh.

Para os usuários que podem investir um pouco mais, o P11 Plus tem suporte para teclado ultrafino com teclas de atalho e trackpad integrados. Outro item vendido separadamente que pode facilitar os estudos é a caneta Lenovo Precision 2, que possui carregamento via USB no próprio tablet. O modelo pode ser encontrado na loja da fabricante por R$ 1.999 e tem capa protetora inclusa.

Tablet Lenovo P11 Plus — Foto: Reprodução/Lenovo

Para os estudantes fãs da Apple que não abrem mão de ter um aparelho da marca, o iPad de nona geração pode ser uma ótima escolha. O modelo, que chegou ao mercado em 2021, apresenta um display IPS LCD de 10,2 polegadas. Para o desempenho, a empresa trouxe o chipset A13 Bionic, que pode garantir experiência satisfatória em tarefas cotidianas. Apesar de não especificar a capacidade de bateria, a fabricante informa que o iPad tem bateria suficiente para resistir a um dia inteiro de uso.

Para quem quer e pode potencializar os objetos de estudo, o dispositivo é compatível com a caneta Apple Pencil de primeira geração e também funciona com a Smart Keyboard. Hoje é possível encontrá-lo na Amazon por R$ 6.598 na versão “Wi-Fi + Cellular”, com 256 GB de armazenamento.

Gostou do produto? Compre aqui 10,2 polegadas iPad 9 (Wi-Fi + Cellular) (256 GB) — Preto R$ 6.598 IR À LOJA

Todas as ofertas de iPad 9 (Wi-Fi + Cellular) (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 10,2 polegadas iPad 9 (Wi-Fi + Cellular) (256 GB) — Preto R$ 6.598 IR À LOJA

iPad (9ª geração) — Foto: Reprodução/Apple

🎥 [Unboxing] Asus Zenbook S 13, o notebook mais fino do mundo

[Unboxing] Asus Zenbook S 13, o notebook mais fino do mundo!