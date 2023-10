Melhores celulares da Samsung em 2023: veja sete modelos poderosos

Escolher o melhor celular Samsung em 2023 não é uma tarefa tão simples. A fabricante sul-coreana, que tem investido bastante em seu catálogo, traz diversos smartphones com especificações poderosas. Há desde aparelhos intermediários que entregam bom custo-benefício, como o Galaxy A54 , até modelos top de linha, como o Galaxy S23 Ultra . Os valores podem variar de R$ 1.929 a até R$ 7.999, refletindo as diferenças nas especificações e acabamentos dos aparelhos. Veja, nas linhas a seguir, os sete celulares mais potentes da Samsung para comprar este ano e decida qual deles é a melhor opção para você.

Galaxy Z Fold 5 é um dos melhores celulares da Samsung em 2023 — Foto: Isadora Lima/TechTudo

Samsung Galaxy A54 - a partir de R$ 1.929

O Galaxy A54 foi lançado em março deste ano e se destaca como o melhor celular custo-benefício da Samsung. Com acabamento em vidro premium na parte traseira, o design do modelo remete ao dos aparelhos Galaxy S23 e Galaxy S23+, da linha premium da sul-coreana. O A54 chega com tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz — número que pode agradar gamers, já que proporciona maior fluidez na exibição de imagens e vídeos. Além de boa experiência visual, ele promete entregar desempenho eficiente: o modelo vem equipado com o processador Exynos 1380, um octa-core com velocidade máxima de 2,4 GHz e trabalha com 8 GB de RAM.

O intermediário da Samsung já sai da fábrica rodando o Android 13 e receberá as próximas quatro novas versões do sistema operacional. O Galaxy A54 se destaca ainda pelo sistema triplo de câmeras de até 50 MP, pela bateria duradoura de 5.000 mAh e pela presença da certificação IP67, que confere resistência à água e à poeira. O A54 pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.929.

Câmeras do Galaxy A54 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Saindo da categoria de intermediários e chegando aos topo de linha da geração passada, temos o Galaxy S22. O modelo mais “básico” da família vem com tela AMOLED Dinâmico 2X de 6,1 polegadas, frequência de 120 Hz e resolução Full HD+. Ele se destaca pelo desempenho expressivo, já que conta com o processador Snapdragon 8 Gen 1 e 8 GB de RAM. Este chip da Qualcomm já foi considerado o mais poderoso de 2021 e pode atingir velocidades de até 3,00 GHz.

Outro destaque importante é o conjunto de câmeras imponente. São três lentes de até 50 MP que, além de fazerem fotos em alta resolução, ainda conseguem gravar vídeos em 8K a 24 fps (quadros por segundo). A bateria do smartphone é de 3.700 mAh. Lançado por R$ 5.999, hoje o Galaxy S22 pode ser encontrado por R$ 3.399 no site da Amazon.

Galaxy S22 vem com processador Snapdragon 8 Gen 1 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Samsung Galaxy S23 - a partir de R$ 3.699

Lançado em fevereiro deste ano, o Galaxy S23 chega com tela AMOLED Dinâmico 2X de 6,1 polegadas, resolução Full HD+ e frequência de 120 Hz. O modelo conta com bateria de 3.900 mAh, que consegue entregar uso até o fim do dia, além de suporte para carregamento rápido de até 25 W. O modelo sai de fábrica rodando o Android 13 e, segundo a Samsung, receberá pelo menos mais três atualizações do sistema.

O destaque fica para o desempenho. O smartphone vem equipado com o Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm, e 8 GB de RAM. O chip em questão chega à velocidade de 3,36 GHz e consegue superar até alguns modelos da Apple. Assim como o seu antecessor, o Galaxy S23 vem com sistema triplo de câmeras de até 50 MP. Ele pode ser encontrado na Amazon por R$ 3.699.

Galaxy S23 tem tela de 6,1 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Lançado em julho, o Galaxy Z Flip 5 compõe a linha de dobráveis da Samsung em 2023. O modelo conta com tela interna de 6,7 polegadas e externa de 3,4 polegadas, com tecnologia AMOLED Dinâmico 2x e Super AMOLED, respectivamente. Ele chegou com o poderoso processador Snapdragon 8 Gen 2 e memória RAM de 8 GB. O modelo sai de fábrica com o Android 13 e tem atualizações garantidas até o Android 17, segundo a fabricante.

O Z Flip 5 também conta com conjunto duplo de câmeras de até 12 MP. Apesar de não ser tão expressivo, o conjunto traz recursos como estabilizador de imagem e HDR. Além disso, graças à presença da tela externa, é possível tirar selfies de maior qualidade com as câmeras traseiras. De bateria, ele tem 3.700 mAh e conta com suporte para carregamento rápido de até 25 W. Hoje o modelo pode ser encontrado no site da Amazon por R$ 4.499.

Galaxy Z Flip 5 é modelo dobrável da Samsung em 2023 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Voltando a família S, temos o poderoso Galaxy S22 Ultra. O modelo chegou ao mercado brasileiro em fevereiro de 2022 e trouxe diversas especificações robustas. Ele chama a atenção pela telona de 6,8 polegadas com resolução Quad HD+ e tecnologia AMOLED Dinâmico 2X. O outro destaque fica por conta do conjunto de câmeras quíntuplo, com lente principal de 108 MP. Além disso, ele conta com o chipset Snapdragon 8 Gen 1 e pode trabalhar com até 12 GB de RAM.

O S22 Ultra também traz bateria de 5.000 mAh — o que ooloca bem à frente do modelo mais básico da família, que vem com apenas 3.700 mAh. Apesar de sair da fábrica rodando o Android 12, ele já está apto a receber o Android 13 e pelo menos mais três versões do sistema, segundo a Samsung. No site da Amazon, ele pode ser encontrado por R$ 4.698.

Galaxy S22 Ultra tem telona de 6,8 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Samsung Galaxy S23 Ultra - a partir de R$ 5.999

Apresentado como o modelo mais poderoso da Samsung, o S23 Ultra chega com especificações que satisfazem os usuários mais exigentes. O principal chamariz é o sistema de câmera com sensor principal de 200 MP, lente ultrawide de 12 MP e duas teleobjetivas de 10 MP cada, que fornecem zoom óptico de 10x. Quanto à gravação de vídeo, o aparelho consegue filmar em 8K a 30 fps — e ainda conta com estabilizador de imagem para auxiliar na gravação.

Outro acréscimo importante e inédito é o processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que foi inaugurado também nas versões Ultra e Plus da linha S23. O octa-core exclusivo para telefones da Samsung alcança velocidades de até 3,36 GHz. A tela de 6,8 polegadas do S23 Ultra tem tecnologia AMOLED Dinâmico 2X e resolução Quad HD+, e a bateria é de 5.000 mAh. Lançado por R$ 9.499, hoje o celular pode ser encontrado por R$ 5.999 na Amazon.

Galaxy S23 Ultra em edição do evento Unpacked na cidade de San Francisco, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Lançado junto ao Z Flip 5, o Galaxy Z Fold 5 é o dobrável da Samsung focado no uso multitarefas. Ele vem com tela externa de 6,2 polegadas que, quando aberta, se expande para impressionantes 7,6 polegadas. O modelo chega também com cinco câmeras poderosas de até 50 MP. Além de fotos de alta qualidade, o smartphone também garante desempenho veloz, graças ao processador Snapdragon 8 Gen 2 que trabalha em conjunto com a memória RAM de 12 GB.

O Z Fold 5 conta ainda com a caneta S Pen Fold Edition, que é específica para o modelo e permite acesso a diversos recursos como anotações e edição de imagem. O smartphone vem com bateria de 4.400 mAh, que pode oferecer até 73 horas de reprodução de música, segundo a Samsung. Além disso, ele tem suporte para carregamento rápido de 25 W e consegue atingir 50% de carga em até trinta minutos. O Galaxy Z Fold 5 pode ser encontrado na Amazon por R$ 7.999.

Galaxy Z Fold 5 é dobrável focado em multitarefas — Foto: Isadora Lima/ TechTudo

Com informações de Samsung.

