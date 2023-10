Melhores navegadores para PC: 3 opções que todo gamer devia usar

Navegadores web podem consumir quantidades significativas de memória RAM e exigir muito do processamento da máquina, o que pode acabar comprometendo o desempenho do PC nos jogos ou em outras tarefas mais complexas. Sendo assim, é importante descobrir qual é o melhor navegador para o seu uso. Browsers voltados para o público gamer, como o Opera GX , possuem recursos como limitadores do consumo de RAM e bloqueadores de anúncios, além de contarem com diferentes opções de customização de interface. A seguir, o TechTudo preparou uma lista com todos os detalhes de três navegadores que todo jogador deveria experimentar.

1. Opera GX

O Opera GX é uma versão voltada para gamers do Opera. Com visual moderno, ele disponibiliza, por exemplo, opções de controle da memória RAM, para causar menos travamentos em jogos, e atalhos para plataformas como Twitch e Discord, o que facilita a comunicação entre jogadores. O browser tem ainda um bloqueador de anúncios nativo, evitando propagandas invasivas em plataformas de streaming.

Além disso, essa versão do Opera se destaca pelo GX Corner, espaço com diversos games leves que podem ser acessados diretamente pelo browser. Os gamers podem contar ainda com uma rede VPN que pode ser ativada a qualquer momento na área de privacidade e segurança.

Assim que instalado, o Opera GX oferece algumas opções de customização, como alterar o tema da interface e adicionar ou remover ícones de atalhos para plataformas de streaming. Quanto ao som, o navegador fornece diferentes alternativas de efeitos sonoros reproduzidos em cliques e enquanto o usuário digita, além de possuir uma biblioteca de músicas que tocam em segundo plano.

No geral, o Opera GX é útil para quem busca uma navegação rápida e acessa plataformas que exigem muito do processamento do computador. Além disso, o estilo do navegador é ideal para gamers que querem praticidade. O navegador está disponível para Windows, Android e IOS.

2. Vivaldi

Vivaldi Browser é também um navegador altamente customizável, possuindo três modos distintos de uso. O primeiro é o “essencial”, que, além de fornecer recursos básicos de navegação, também conta com um bloqueador de anúncios. Outra opção é o modo “clássico”, com bloqueador de anúncios e rastreadores, uma barra de status que exibe o desempenho do navegador e um painel com atalhos rápidos. O terceiro modo é o “totalmente carregado” que, além das ferramentas citadas no modo “clássico”, também dá acesso ao serviço de correio eletrônico do navegador, o “Vivaldi Mail”.

A interface do navegador é minimalista e pode ser alterada a qualquer momento. O software permite que o usuário adicione atalhos no mouse e no teclado para otimizar o uso e acelerar a navegação. O Vivaldi também possui um gerenciador de abas diferenciado, que fornece liberdade para trabalhos com até quatro abas simultaneamente — ideal para usuários que fazem livestreams, gravam tutoriais ou possuem um fluxo de trabalho intenso.

Para os gamers, o navegador não atrapalha o desempenho de jogos ou a execução programas pesados, já que o baixo consumo de memória RAM o torna leve e evita travamentos. Além disso, o software bloqueia anúncios invasivos que podem atrapalhar os espectadores de gameplays. O navegador está disponível para Android, Windows 7 e versões posteriores e OS X e versões posteriores.

3. Brave

O Brave Browser é um navegador rápido e leve, desenvolvido com o Chromium, mesmo código-fonte do Chrome . Apesar de não ser totalmente voltado para os gamers, o Brave possui um limitador de memória RAM que diminui o lag em jogos pesados sem afetar o desempenho.

Focado em privacidade, o Brave utiliza a rede Tor para garantir anonimato aos usuários. Além disso, ele também oferece o mecanismo de busca privado DuckDuckGo como uma das opções de buscador padrão. O navegador também possui sua própria carteira de criptomoedas, que pode ser cadastrada em jogos NFT ou em plataformas de metaverso. Como a carteira é integrada ao browser, possíveis transações com criptoativos são facilitadas.

A baixa utilização do processamento da máquina no carregamento de anúncios e pop-ups torna o Brave uma boa opção para usuários que buscam velocidade. O programa promete bom desempenho em plataformas como a Twitch ou o Discord, além de não afetar a performance de jogos. O navegador está disponível para Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

