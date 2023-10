Menu do Android está um bagunça? Veja 7 formas legais de organizar apps

Manter o menu do seu celular organizado pode tornar a navegação descomplicada, aumentar a velocidade do dispositivo e melhorar o desempenho da bateria. O sistema Android oferece algumas opções de personalizações para o seu celular, o que contribui para melhorar a organização individual de cada cliente. Além disso, você ficará familiarizado com a localização de cada aplicativo do seu sistema e navegará com eficiência. Criar pastas específicas com os apps, organizar em ordem alfabética e usar widgets são algumas das ações que podem ser feitas para ajudar na sua personalização. Confira, a seguir, a lista de dicas para ajudar na organização do seu dispositivo Android .

Confira a lista para te ajudar a organizar o menu do sistema Android — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Organizar os apps pelo que eles fazem

Uma forma simples de organizar a tela do seu dispositivo Android é agrupar os aplicativos de acordo com o tipo de função. Você pode criar pastas específicas e incluir todos os apps com a mesma finalidade em uma única pasta. Como, por exemplo, fazer uma pasta exclusiva para redes sociais e incluir todos os seus aplicativos relacionados a rede social nela. Assim, seria mais fácil para localizar os apps desejados em seu sistema. Para realizar esse processo, basta clicar e segurar em um aplicativo e arrastá-lo até outro para juntá-los em uma mesma pasta. Em seguida, dê um nome à pasta de acordo com a categoria dos apps.

Crie pastas com aplicativos que tenham a mesma finalidade — Foto: Reprodução/Paola Mansur

2. Listar por ordem alfabética

Definir aplicativos em ordem alfabética é uma maneira simples e eficaz de organizar o menu do Android. Dessa forma, será mais rápido para encontrar um software específico. Essa classificação pode ser feita na tela de aplicativos. Toque no menu dos três pontinhos no canto superior direito e, em seguida, selecione “Ordenar” e “Ordem alfabética”. Feito isso, os aplicativos serão listados em ordem alfabética de A a Z.

Se preferir, é possível ordenar os apps em ordem alfabética — Foto: Reprodução/Paola Mansur

3. Usar widgets para os mais frequentes

Os widgets são como aplicativos que podem ser adicionados à tela inicial do seu smartphone. Muitos deles têm o intuito de facilitar a visualização das atualizações de determinadas plataformas sem a necessidade de abri-las. O ideal é adicionar na tela inicial widgets dos apps que são mais utilizados. Para isso, clique e pressione um espaço vazio na tela inicial do celular e, depois, clique em “Widgets” na parte inferior da tela. Procure pelas opções que você mais usa e é só adicionar.

Adicione widgets à tela inicial para conferir as atualizações dos apps — Foto: Reprodução/Paola Mansur

3. Separar por pastas coloridas

Outra opção para contribuir na organização do seu dispositivo Android é diferenciar as pastas por cores. Com o tempo, você irá lembrar qual cor está associada a cada grupo de aplicativos e não precisará mais ler o nome para abrir a pasta desejada. Para atribuir uma cor a uma pasta, é só abrir e depois tocar no círculo ao lado do símbolo de “+” para escolher uma cor. Além de definir a cor, é possível também digitar o código hexadecimal da cor e ajustar o nível de saturação e de opacidade.

Coloque cores nas pastas para diferenciar uma da outra — Foto: Reprodução/Paola Mansur

4. Organizar por frequência de uso

Colocar os aplicativos mais usados em primeiro lugar é outra dica útil para facilitar na navegação e organização do seu smartphone. Dessa forma, você saberá exatamente onde encontrar os aplicativos que você utiliza com mais frequência, facilitando o seu acesso. Para isso, basta pressionar o aplicativo que deseja reorganizar e, em seguida, arrastá-lo para a posição desejada. Você pode colocar os apps mais utilizados em primeiro plano e depois os apps que não são tão utilizados assim.

5. Criar telas de bloqueios diferentes com os apps

Personalizar a tela de bloqueio também é possível com o Android. Ao fazer isso, você deixa o seu dispositivo com a aparência que desejar e controla as notificações de aplicativos que mais usa diretamente na sua tela de bloqueio. É possível fazer essa personalização nas configurações do seu celular. Acesse o menu de configurações e busque por “Aplicativos”. Logo após, encontre o aplicativo para o qual deseja exibir as notificações na tela de bloqueio, toque em “Notificações” e, para finalizar, ative a opção “Exibir notificações” para adicionar o ícone na tela de bloqueio.

Configure a tela de bloqueio com atualizações dos aplicativos escolhidos por você — Foto: Reprodução/Paola Mansur

6. Excluir os menos utilizados

Desinstalar aplicativos que não estão sendo utilizados é mais um item da lista para manter o seu Menu Android organizado. Além de liberar espaço de armazenamento, isso pode melhorar a velocidade e fluidez ao navegar pelo celular. Para fazer isso, basta encontrar o aplicativo e pressionar o dedo sobre ele. Em seguida, toque em “desinstalar” e, por fim, confirme ao clicar em “OK”. Pronto! Agora você já conhece algumas dicas para organizar o seu smartphone. Manter o seu dispositivo sempre arrumado contribui para um melhor aproveitamento do uso.

Desinstale os apps que não estão mais em uso — Foto: Reprodução/Paola Mansur

