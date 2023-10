Monitores de 32 polegadas são ideais para usuários que gostam de usar telas grandes. Empresas como Samsung , Philco e LG oferecem modelos deste tamanho por valores a partir de R$ 1.600 , como é o caso do Philco PMG32C900FG, que possui tela curva e promete um tempo de resposta de 1 ms. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o LG 32UN500, vem com sistema operacional Chrome OS, resolução 4K de 3840 x 2160 pixels e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 2.150. Outro destaque é o Samsung M8, que conta com uma taxa de atualização de 60 Hz, é compatível com Alexa e é vendido por cerca de R$ 5.563. Acompanhe a lista com quatro monitores de 32 polegadas disponíveis no Brasil.

Monitor 32 polegadas: 4 telas grandes para usar com seu computador — Foto: Pedro Vital/TechTudo

O Philco PMG32C900FG é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este item conta com uma tela curva, no formato WideScreen, com proporção 16:9 e resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Além disso, ele permite um ângulo de visão de 170° tanto na horizontal como na vertical. O item está disponível a partir de R$ 1.600.

A marca aponta que o monitor possui duas entradas HDMI 2.0, uma DisplayPort, uma porta USB e uma conexão P2. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente a relação custo e benefício oferecida pelo monitor.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: possui apenas resolução Full HD

O Samsung UJ59 é outra opção para quem está montando um PC. Segundo a fabricante, este modelo se destaca por oferecer uma resolução 4K, de 3840 x 2160 pixels. A tela conta com um formato plano, com proporção de 16:9, taxa de atualização de 60 Hz e ângulo de visão de 178 graus, tanto na horizontal como na vertical. O dispositivo pode ser obtido por cerca de R$ 1.789.

Na parte de conectividade, o item vem com duas entradas HDMI 2.1, uma DisplayPort e um conector para fones de ouvido. O produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores afirmam que entre os monitores 4K, este é o que possui o preço mais acessível. Porém, alguns relatam que na primeira porta HDMI, ele funciona apenas a 30 Hz.

Prós: resolução 4K

resolução 4K Contras: não vem com entradas USB

O LG 32UN500 é mais uma escolha que pode agradar os usuários. De acordo com a marca, este dispositivo oferece resolução 4K de 3840 x 2160 pixels, conta com tecnologia AMD Radeon FreeSync, que visa oferecer mais fluidez na taxa de quadros por segundo (FPS) e também vem com recurso antirreflexo. O equipamento é ofertado por aproximadamente R$ 2.150.

A fabricante ressalta que o modelo oferece uma taxa de atualização de 60 Hz, permite ajuste de inclinação e conta com bordas finas nas laterais. O item pode ser conectado por HDMI e também dispõe de dois alto-falantes, que dispensam o uso de caixas de som. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam o ângulo de visão, o áudio e o design. No entanto, alguns reclamam da qualidade da imagem e do HDR.

Prós: conta com dois alto-falantes

conta com dois alto-falantes Contras: alguns compradores apontam que a qualidade da imagem deixa a desejar

O Samsung M8 é o dispositivo mais caro desta lista. Segundo as especificações da fabricante, este modelo vem equipado com uma tela plana, com resolução 4K de 3840 x 2160 pixels e proporção de 16:9. Além disso, o item vem com tecnologia HDR, que visa realçar o contraste e as cores do monitor. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 5.563.

Já a parte de conectividade oferece portas Micro-HDMI, HDMI, USB e USB tipo C. A marca também reforça que este monitor é compatível com Alexa e permite gerenciar as suas funcionalidades via comando de voz.

Prós: é compatível com Alexa

é compatível com Alexa Contras: preço elevado

