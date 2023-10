Monitores com tecnologia IPS prometem oferecer uma qualidade de imagem superior, além de melhores ângulos de visão, tecnologias que auxiliam na hora da jogatina. Isso porque mesmo com a tela inclinada lateralmente, o display promete não distorce as cores. Empresas como LG , AOC e Pichau oferecem modelos por a partir de R$ 599 , como é o caso do LG 24MK430H-B, que traz tela de 23,8 polegadas e resolução Full HD. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Monitor IPS: 5 modelos para melhorar sua jogatina — Foto: Pedro Vital/TechTudo

O LG 24MK430H-B é outra opção para quem busca um monitor mais barato. Segundo a marca sul-coreana, este monitor possui uma tela de 23,8 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. Além disso, ele é equipado com a tecnologia Dynamic Action Sync, um recurso avançado para jogos de estratégia, onde torna o tempo de resposta mais responsivo. O periférico também dispõe de conexões para cabo VGA e HDMI. O item está disponível a partir de R$ 599.

Outra característica, é que este monitor vem com a tecnologia AMD FreeSync, que visa suavizar os quadros por segundo (FPS) de um game, deixando a experiência mais fluida e tecnologias On Screen Control e Screen Split 2.0, permitindo alterar as configurações e customizar a tela em até 14 modos. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a qualidade da imagem. No entanto, alguns alegam que o modelo não possui alto-falantes.

Prós: tecnologias que aperfeiçoam a tela

tecnologias que aperfeiçoam a tela Contras: alguns compradores alegam que o monitor apresentou defeito com um mês de uso

2. AOC 24G2HE5 – a partir de R$ 689

O AOC 24G2HE5 é mais uma opção que pode agradar os usuários. De acordo com a fabricante, este modelo oferece uma tela de 24 polegadas antirreflexo e resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O periférico acompanha taxa de atualização de 75 Hz e para os jogadores, a marca também promete um tempo de resposta de até 1 ms. O produto se caracteriza pelas bordas finas e um contorno vermelho, que trazem um visual mais futurístico a setup.

O item possui uma entrada HDMI e uma VGA. O periférico oferece a tecnologia Modo Mira, melhorando a precisão e a velocidade e também Shadow Control, um controlador de níveis cinza. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores destacam a frequência do monitor e a taxa de atualização. Contudo, alguns reclamam de pequenas distorções na imagem. O item é ofertado por cerca de R$ 689.

Prós: atende os que buscam por um modelo widescreen

atende os que buscam por um modelo widescreen Contras: vem com apenas uma entrada HDMI e uma VGA

3. Pichau Centauri CRS24B – a partir de R$ 881

O Pichau Centauri CRS24B é um modelo interessante para quem procura uma imersiva e com um visual mais moderno. O item oferece uma tela plana com bordas super finas e uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Sua taxa de atualização de 165 Hz promete partidas mais fluidas, além do tempo de resposta de 1 ms, que é capaz de entregar um desempenho de alto nível e movimentos rápidos.

O periférico também vem equipado com a tecnologia Flicker Free e Low Blue Light, resultando em uma diminuição de cintilação e da emissão de luz azul da tela. Em conexão, ele conta com entrada HDMI, DisplayPort e Saída de Áudio. Na Amazon, ele recebeu 4,6 de 5 estrelas, com destaques para o custo-benefício e qualidade da tela. No entanto, alguns usuários relatam que a tela apresenta vazamento de luz. O Pichau Centauri CRS24B está disponível por R$ 881.

Prós: custo-benefício e alta-performance

custo-benefício e alta-performance Contras: vazamento de luz

4. AOC Hero 24G2 – a partir de R$ 989

O AOC Hero 24G2 é um monitor com tela plana e com foco maior na qualidade do display. O item faz parte da linha gamer da marca e é um modelo de 24 polegadas com qualidade Full HD e resolução 1920 x 1080 pixels. A taxa de atualização de até 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms auxiliam em uma fluidez maior durante a jogatina. O monitor possui um visual que traz bordas finas para a tela, o que pode ser interessante para quem procura um monitor mais imersivo, além de uma base com controle preciso da altura. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 989.

O periférico conta com AMD FreeSync, função que elimina qualquer corte ou travamento por meio da sincronização do GPU e do monitor. Um dos seus destaques também fica para o Dial Point, uma mira vermelha que fica posicionada no centro da tela para mais rapidez. Na Amazon, o modelo recebeu avaliação de 4,8 de 5 estrelas. Os consumidores apontam que monitor oferece uma confortabilidade maior e uma alta performance, além da alta compatibilidade com os consoles. No entanto, criticam que ele costuma vazar luz nas laterais.

Prós: resolução e alta compatibilidade com consoles

resolução e alta compatibilidade com consoles Contras: vazamento de luz no monitor

O LG 29WK600 é um monitor ideal para quem procura uma tela ultrawide. O periférico é equipado com tecnologia HDR10 e resolução de 2560 x 1080 pixels. Com 14 modos de customização de tela disponível, o display permite dividir a tela em quadro partes ao mesmo tempo e visualizar duas janelas simultaneamente no modo picture-in-picture (PIP). Além disso, possui suporte em forma de semicírculo e ajuste de inclinação no plano vertical. O modelo apresenta tela antirreflexo, taxa de atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 5 ms.

Equipado com Game Mode e MAXXAUDIO com dois alto-falantes de 5W. Além disso, a LG promete uma experiência de áudio mais imersiva. Em relação à conexão, possui entrada HDMI e DisplayPort. Já no quesito cores, ele oferece sRGB 99%, um espaço de cor padrão da reprodução de cores ideais. O modelo recebeu avaliação de 4,8 de 5 dos consumidores da Amazon, e os destaques ficam por conta da imersão, conforto visual e cores fiéis. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 1.139.

Prós: alto-falantes integrado e modo PIP

alto-falantes integrado e modo PIP Contras: não há

