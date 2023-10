Monitores portáteis podem ser interessantes para aumentar a produtividade no estudo ou trabalho. Eles são ideais para quem quer ter uma tela em qualquer lugar e podem ser indicados para uso em conjunto com notebook. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 814 , como é o caso do UPERFECT DS-15608, que conta com tela Full HD de 15 polegadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o ZenScreen MB165B é uma das opções oferecidas pela Asus. O monitor Full HD 15,6 polegadas com proporção 16:9 pode ser utilizado na horizontal e vertical para apresentações de planilhas, filmes, leituras, entre outras atividades e pode ser adquirido por cerca de R$ 1.499. Outra opção é o Asus ZenScreen MB16AMT, que traz uma tela de 21,5 polegadas e recursos para melhorar a experiência dos usuários por valores que partem de R$ 3.999. Veja a seguir cinco monitores portáteis para comprar no Brasil.

Monitor portátil: 5 modelos para ter uma tela em qualquer lugar

O DS-15608 da UPERFEC é uma opção para quem busca um modelo com preço acessível para ser utilizado no dia a dia, estudos ou para quem procura não gastar muito. Ele possui tela de 15 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), ângulo de visão de 178º, taxa de atualização de 60 Hz e pode ser utilizada tanto na posição horizontal quanto na vertical para navegação e leitura. Sua porta USB tipo C é utilizada para a conexão e também para carga do monitor. O DS-15608 também conta com entrada HDMI e seu alto-falante embutido tem potência de 2 W. O modelo aparece por valores a partir de R$ 814.

O modelo possui 146 avaliações de compradores e 77% de avaliações no site da Amazon. Classificado com 4,6 estrelas, o monitor é elogiado por seu custo-benefício, acabamento de qualidade, portabilidade e fácil de conexão. Já a potência do áudio embutido poderia ser mais potente, de acordo com os comentários. O monitor acompanha cabos HDMI, cabo USB Tipo-C, cabo USB Tipo-C para Tipo-A.

Prós: custo-benefício, acabamento de qualidade, portabilidade e fácil conexão

custo-benefício, acabamento de qualidade, portabilidade e fácil conexão Contras: potência do alto-falante

O Multilaser MP002 conta com tela Full HD antirreflexiva de 15,8 polegadas e taxa de atualização de 60 Hz. O monitor pode ser utilizado nos modos duplicação e segunda tela. Ele conta com duas entradas USB Tipo-C, uma entrada Mini HDMI e uma entrada P2 para conexão de fones de ouvido com fio. Com desenho baseado em um design minimalista, o monitor acompanha um case de proteção para ser levado a qualquer lugar com segurança e que também serve de apoio para mantê-lo em pé. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.399.

O MP002 ainda não possui avaliações de compradores no site da Amazon. No entanto, o modelo pode agradar quem procura um dispositivo para ser utilizado em ambientes muito iluminados por conta da sua tela antirreflexiva. Suas especificações o tornam uma boa opção para ser utilizado em jogos de celulares, para estudos e também atividades de escritórios simples com maior praticidade.

Prós: tela antirreflexiva

tela antirreflexiva Contras: não há

3. Asus ZenScreen MB165B - a partir de R$ 1.499

A Asus tem como opção o ZenScreen MB165B com monitor antirreflexivo Full HD de 15,6 polegadas, ângulo de visão de 90º e proporção 16:9. Sua conexão é realizada por meio de uma porta USB 3.2. Ele pode ser utilizado tanto na horizontal quanto na vertical para uso na apresentação de planilhas, ver filmes, séries ou ler livros e artigos de sites. O ZenScreen possui um design discreto e voltado para a portabilidade com 11,8mm de espessura e peso de 780 g. O modelo também conta com um suporte para tripé na sua parte inferior.

O ZenScreen MB165B possui 778 avaliações de compradores e classificação de 3,8 estrelas no site da Amazon. A facilidade de conexão, portabilidade e ajuste de brilho manual ou por software são algumas das qualidades destacadas nas opiniões dos clientes. Outros comentários citam a impossibilidade de conectar o monitor diretamente ao celular e a resolução limitada ao HD como fatores como pontos negativos do modelo.

Prós: fácil conexão, portabilidade de ajuste de brilho

fácil conexão, portabilidade de ajuste de brilho Contras: não possui conexão direta com smartphones, sem resolução mais moderna

O Schnap é um monitor touchscreen de 15,8 polegadas com resolução Full HD. Sua tela antirreflexiva conta com a tecnologia IPS capaz de reproduzir até um bilhão de cores com alta fidelidade, além de oferecer um ângulo de visão em até 178º. O alto-falante do aparelho da Element tem potência de 1 W. Seu design apresenta linhas simples com canto arredondado que dão um ar minimalista e elegante para o seu acabamento em aço. Na parte traseira o monitor possui um apoio embutido para que possa ser usado em uma posição confortável para o usuário em qualquer lugar sem a necessidade de acessórios. O produto aparece por cifras a partir de R$ 1.660.

O modelo conta com duas entradas USB Tipo - C e uma entrada Mini HDMI, entrada P2 para fones de ouvido, além de botão start e um dial para ajuste de tela. O Schnaps ainda não possui avaliações de compradores no site da Amazon, mas deve ser uma boa opção para quem procura um monitor touchscreen para realizar as suas tarefas com maior praticidade. Apesar da resolução simples para os padrões atuais, o dispositivo oferece bom ângulo de visualização e cores precisas.

Prós: touchscreen e portabilidade

touchscreen e portabilidade Contras: resolução simples e potência do alto-falante

O Asus ZenScreen MB16AMT possui uma tela Full HD de 21,5 polegadas e com função touchscreen com até 10 pontos de toque e ângulo de visão em até 178º. De acordo com a ficha técnica, a tela tem uma taxa de atualização de 60 Hz e proporção 16:9. Com suas entradas USB Tipo - C e Mini HDMI, o dispositivo pode ser conectado a computadores, câmeras, tablets e consoles. Por meio do aplicativo ZenScreen Touch, é possível usar o monitor para controlar o seu smartphone em uma tela maior que pode ser útil em tarefas mais complexas ou que requerem mais atenção. Além disso, ele detecta automaticamente o funcionamento tanto na orientação horizontal quanto na vertical. A bateria do monitor portátil possui autonomia para até quatro horas de funcionamento. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.999 para comprar o produto.

Apesar da tela ampla, a ZenScreen conta com um design ultra slim de 9 mm e pesa 900 gramas. Com base em uma única avaliação, o ZenScreen MB16AMT é classificado com 5 estrelas no site da Amazon, sem comentário disponível. O modelo se destaca pela sua tela touchscreen que contém diversos recursos para gráficos precisos e saudáveis, como IPS, redução de oscilação de tela e controlador de luz azul. Outro ponto de destaque são os acessórios que o acompanham como seu case que serve como suporte, caneta tátil, cabo USB Tipo - C, cabo USB Tipo - C com adaptador para Tipo - A, cabo Mini HDMI com adaptador para HDMI e carregador. Os pontos negativos ficam por conta do seu valor elevado e da sua resolução limitada ao Full HD.

Prós: touchscreen, tamanho da tela, acompanha vários itens e portabilidade

touchscreen, tamanho da tela, acompanha vários itens e portabilidade Contras: valor elevado, resolução simples

