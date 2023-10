Moovit+ vale a pena? Tudo sobre o plano pago do app de mobilidade

Lançado em 2012, O Moovit é um aplicativo de locomoção urbana gratuito para Android , iPhone (i OS ) e web. A plataforma anunciou nas últimas semanas um plano de assinatura chamado Moovit+ que custa R$ 5,99 no plano mensal e R$ 35,99 na versão anual. O assinante fica livre da exibição de anúncios e ainda pode, por exemplo, comparar as rotas do seu destino desejado e compartilhar o trajeto do itinerário com um contato de segurança.

Para assinar um dos planos, o usuário pode escolher uma das opções que a loja de aplicativos (Google Play Store ou Apple Store) oferece e realizar o pagamento. O acesso será liberado em seguida, com todas as funcionalidades disponíveis. A seguir, confira os cinco benefícios que você terá como assinante do Moovit+.

Assinatura Premium do Moovit+ libera funcionalidades exclusivas, além das que o app fornece — Foto: Divulgação/Moovit

1. Sem anúncios

Como um dos principais benefícios da assinatura, o Moovit+ remove qualquer tipo de anúncio no aplicativo. A função facilita o planejamento das viagens e a navegação em tempo real no app.

Nenhum anúncio, publicidade ou cookie é exibido ao assinar o Moovit+ — Foto: Reprodução/Zé Victor Meirinho

2. Compare rotas

O assinante do Moovit+ pode visualizar e comparar várias rotas exibidas simultaneamente no mapa. O recurso ajuda a escolher a melhor opção, com base nas suas necessidades. São mostradas quais rotas têm a maior distância, incluindo trechos a pé, paradas (pontos), desembarque e mais. Além disso, a funcionalidade contém instruções para visualizar os detalhes de cada rota, com cores diferentes, e a opção de deslizar pelos cards. O recurso de Localizador visual também permite que o usuário obtenha vistas panorâmicas da parada e arredores.

Para acessar a função, basta clicar em comparar — Foto: Reprodução/Zé Victor Meirinho

3. Viagem segura

Viagem segura é o recurso que permite compartilhar sua viagem com seus Contatos de Segurança — amigos, colegas, familiares. A notificação é enviada quando o usuário clica na opção "Localização Ao Vivo". A partir deste momento, o contato passa a acompanhar o itinerário do assinante. Não é necessário que o contato de segurança tenha o app do Moovit instalado no celular para visualizar a viagem.

Para habilitar essa função, é preciso cadastrar seu celular. Repita o processo com o contato de segurança. Chegará um SMS contendo uma mensagem e um link externo para o contato aprovar a solicitação.

Adicionar um contato de segurança leva apenas alguns minutos — Foto: Reprodução/Zé Victor Meirinho

4. Atualizações de chegada

Com as atualizações de chegada, os usuários do Moovit+ poderão ser notificados sobre a chegada de qualquer modal que compartilhe informações de GPS (ônibus, trem, metrô, VLT e barca). Os alertas são ajustáveis, podendo ser:

A 10 minutos de chegada no ponto, parada ou estação selecionados;

A 5 minutos da chegada;

No momento da chegada;

Quando há alterações inesperadas na estimativa de chegada.

As notificações chegam para todos os celulares — Foto: Reprodução/Zé Victor Meirinho

5. Viagem verde

Viagem verde é o apoio que a startup dá às iniciativas ambientais. Ao assinar o Moovit+, parte do valor é repassado para esses projetos.

O aviso da viagem verde é exibido antes da assinatura — Foto: Reprodução/Zé Victor Meirinho

Com informações de Moovit.

