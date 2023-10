Motorola 5G: veja todos os celulares com Internet de quinta geração

Existem celulares Motorola com 5G para todos os perfis de usuário. A fabricante traz, em seu catálogo de produtos, desde opções mais básicas, como o Moto G53 , até modelos top de linha, como o Razr 40 Ultra. Assim, os usuários podem escolher o smartphone que melhor atende às suas necessidades e ao seu orçamento, já que os preços dos aparelhos partem de R$ 1.120 e podem chegar a até R$ 6.799. Pensando nisso, o TechTudo montou uma lista com todos os celulares 5G da Motorola. Confira o preço e a ficha técnica de cada um nas linhas a seguir.

Motorola Razr 40 é dobrável da Motorola com 5G — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O Moto G53 é uma opção de smartphone com suporte à Internet 5G e preço acessível. O modelo se destaca pela bateria de 5.000 mAh, que pode fazer o aparelho ficar sem carregar por até dois dias, e pelo conjunto de câmera duplo, com lente principal de 50 MP e ultrawide de 2 MP. A câmera reservada para selfies, por sua vez, tem resolução de 8 MP. O smartphone traz tela LCD de 6,5 polegadas, com resolução HD e taxa de atualização de 120 Hz.

Quanto ao desempenho, o Moto G53 é equipado com o processador é Snapdragon 480+, da Qualcomm. O chipset trabalha com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O aparelho possui como recurso de destaque uma ferramenta de segurança que permite, entre outras coisas, a ocultação de apps sensíveis, como de banco, e avisa sobre o uso de redes Wi-Fi desprotegidas. É possível encontrá-lo por a partir de R$ 1.120.

Moto G54 - a partir de R$ 1.449

Lançamento da Motorola em setembro, o Moto G54 é um celular com especificações simples. Ele repete a fórmula de seu antecessor, apostando em uma bateria duradoura de 5.000 mAh e no conjunto de câmera duplo, com lente principal de 50 MP e ultrawide de 2 MP. Há, porém, um upgrade na câmera frontal, cuja resolução salta de 8 para 16 MP. O modelo traz tela LCD de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz.

Em se tratando de desempenho, a Motorola trocou o Snapdragon 480+ pelo Dimensity 7020, da MediaTek. O chipset trabalha com 4 ou 8 GB de RAM, e 128 ou 256 GB de memória interna — a depender da versão escolhida. É possível encontrar o Moto G54 por R$ 1.449 na loja online da Motorola.

Novo celular básico da Motorola chega com 5G; conheça o Moto G54 — Foto: Reprodução/Motorola

O Moto G73 é um celular 5G que se destaca como uma ótima opção em termos de custo-benefício. Lançado em janeiro deste ano, o aparelho vem com tela de IPS LCD de 6,5 polegadas, resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) e frequência de 120 Hz. Ele vem equipado com o processador octa-core Dimensity 930, da Mediatek, que oferece ótimo desempenho para tarefas do dia a dia. Outro destaque é a bateria de longa duração de 5.000 mAh.

O conjunto de câmeras duplo traz sensor principal de 50 MP e ultrawide de 8 MP. Há ainda uma câmera frontal de 16 MP. Quanto à memória RAM, o smartphone vem com 8 GB. Há duas opções de armazenamento interno: 128 ou 256 GB. O G73 possui ainda dois alto-falantes equipados com Dolby Atmos, tecnologia que garante maior qualidade de som, e sai de fábrica rodando Android 13. Você pode adquiri-lo por a partir de R$ 1.449 na Amazon.

Motorola Edge 30 Neo - a partir de R$ 1.949

O Edge 30 Neo é um celular da família premium da Motorola. Lançado em outubro de 2022, o modelo se destaca pela tela pOLED de 6,3 polegadas Full HD+ com taxa de atualização de 120 Hz, conjunto de câmeras de até 64 MP com estabilização óptica de imagem e design moderno, com quatro cores criadas pela Pantone.

O smartphone chega com o processador Snapdragon 695, da Qualcomm, que entrega alto desempenho e eficiência energética, potencializando a duração da bateria de 4.020 mAh. O chipset trabalha com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, que não pode ser expandido. É possível comprar o Edge 30 Neo por R$ 1.949 na Amazon.

Motorola Edge 30 Neo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Moto G84 - a partir de R$ 1.999

Mais um lançamento da Motorola em setembro deste ano, o Moto G84 se destaca pela tela pOLED de 6,55 polegadas com resolução Full HD+ (2.400 x 1080 pixels) e frequência de 120 Hz, bem como pelo conjunto de câmeras de até 50 MP, que ganhou sensor secundário híbrido e mais potente de 8 MP. O modelo chega com o Snapdragon 695, processador que o torna capaz de rodar até tarefas mais complexas com fluidez.

Para trabalhar junto ao chip da Qualcomm, a Motorola trouxe 8 GB de memória RAM. Quanto ao armazenamento, a fabricante também oferece apenas uma alternativa com 256 GB. A bateria do Moto G84 é de 5.000 mAh, o que garante até 94 horas de reprodução contínua de música e até 16 horas de reprodução de vídeo. O smartphone pode ser encontrado na loja da Motorola por a partir de R$ 1.999.

Moto G84 tem superbateria de longa duração — Foto: Reprodução/Motorola

Motorola Edge 40 Neo - a partir de R$ 2.799

O Edge 40 Neo é o sucessor do Edge 30 Neo, da linha premium da Motorola. Ele chegou ao Brasil em setembro e traz como destaque o seu jogo duplo de câmeras, com a principal de 50 MP e uma lente híbrida (ultrawide e macro) de 13 MP. Para as selfies, há um sensor frontal de 32 MP. A tela do Edge 40 Neo traz de 6,6 polegadas traz tecnologia pOLED com resolução Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) e taxa de atualização de 144 Hz.

O aparelho chega com processador octa-core MediaTek Dimensity 7030, que promete boa performance até para tarefas mais avançadas. Para trabalhar com o chip, a Motorola disponibilizou 8 GB de RAM, com possibilidade de expansão em mais 2 GB por meio do recurso RAM Boost. Há apenas uma opção de armazenamento: 256 GB. Com bateria potente de 5.000 mAh, o celular deve aguentar o dia todo longe das tomadas. É possível adquirir o Edge 40 Neo por R$ 2.799 no site da Motorola.

Motorola edge 40 neo vem com acabamento em couro vegano e cores com parceria com a Pantone — Foto: Divulgação/Motorola

Motorola Edge 30 Fusion - a partir de R$ 3.129

O Edge 30 Fusion é um intermediário premium com especificações atrativas. Com acabamento em couro vegano, ele chama a atenção pela tela ampla de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ (1080 x 2400) e frequência de 144 Hz, bem como pelo sistema fotográfico triplo de até 50 MP. A câmera frontal vem com 32 MP, para selfies em maior resolução.

O desempenho do smartphone é liderado pelo Snapdragon 888 Plus, que atinge uma velocidade máxima de 3,0 GHz. O processador trabalha com 6, 8 ou 12 GB de memória RAM — a depender da versão escolhida. Quanto ao armazenamento, há três opções: 128, 256 ou 512 GB. A bateria é de 4.400 mAh, e o Edge 30 Fusion pode ser encontrado por R$ 3.129 na Amazon.

Motorola Edge 30 Fusion na cor Viva Magenta — Foto: Divulgação/Motorola

Motorola Edge 40 - a partir de R$ 3.399

O Motorola Edge 40 é um modelo intermediário premium lançado em maio deste ano. O celular tem tela pOLED de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) e taxa de atualização de 144 Hz, que proporciona navegação mais fluida. O celular também chama a atenção pelo conjunto de câmeras duplo, cuja lente principal é bastante clara. Ela tem resolução de 50 MP e abertura de f/1.47, o que permite boas fotos mesmo em condições de baixa luminosidade. A dupla fica completa com a lente híbrida de 13 MP, que atua como ultrawide e macro.

O Edge 40 vem com processador Dimensity 8020, da Mediatek, que oferece um bom desempenho mesmo em jogos mais pesados e trabalha com 8 GB de RAM. Quanto ao armazenamento, o modelo apresenta versões em 128 ou 256 GB. O celular chega com bateria de 4.400 mAh e certificação IP68, que garante resistência à poeira, sujeira, areia e protege contra água doce a 1,5 metro de profundidade por até 30 minutos. É possível encontrá-lo por R$ 3.399 na Amazon.

Motorola Edge 40 possui certificação IP68 — Foto: Divulgação/Motorola

Motorola Edge 30 Ultra - a partir de R$ 4.599

O Motorola Edge 30 Ultra é o modelo topo de linha lançado no segundo semestre do ano passado. Ele tem tela pOLED de 6,7 polegadas, resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) e taxa de atualização de 144 Hz. Além da frequência do display, as câmeras são outro diferencial do smartphone, que foi o primeiro aparelho da linha com sensor principal de 200 MP. Há ainda uma câmera macro de 50 MP, um sensor de profundidade de 12 MP e uma câmera frontal de 60 MP.

O processador é o potente Snapdragon 8+ Gen 1, que consegue atingir uma velocidade máxima de 3,19 Hz. O chipset octa-core trabalha com 8 ou 12 GB de RAM, e 128, 256 ou 512 GB de armazenamento — a depender da versão escolhida. A bateria do Edge 30 Ultra é de 4.610 mAh, e ele vem com carregador turbo de 125 W, capaz de ir de 0 a 100% em até sete minutos, segundo a Motorola. O smartphone tem certificação IP52, que garante proteção apenas contra poeira e gotas d’água. É possível comprá-lo por a partir de R$ 4.599.

Motorola Edge 30 Ultra possui carregamento rápido com bateria de 4.610 mAh — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Motorola Razr 40 é o dobrável intermediário premium da marca. Lançado em junho junto ao Razr 40 Ultra, ele se destaca pela telona pOLED de 6,9 polegadas e alta frequência, com taxa de atualização de 144 Hz. Há ainda um display externo pOLED de 1,5 polegada, que permite ao usuário checar notificações sem abrir o celular. O smartphone também é potente, uma vez que vem equipado com o processador Snapdragon 7 Gen 1 e 8 GB de RAM. Há 256 GB de espaço para dados.

O conjunto de câmeras do Razr 40 é outro ponto interessante. Ele traz sensor principal de 64 MP e híbrido, que atua como ultrawide e macro, de 13 MP. A câmera frontal, por sua vez, traz 32 MP — mas, como o celular é dobrável, você pode usar as lentes traseiras para tirar selfies, visualizando a imagem por meio da telinha. A bateria do modelo é de 4.200 mAh, com recarga rápida por meio do carregador de 30 W que vem na caixa. O aparelho pode ser encontrado por a partir de R$ 4.779.

Motorola Razr 40 é dobrável da categoria intermediário premium — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Celular mais caro desta lista, o Razr 40 Ultra é a versão premium dos dobráveis da Motorola. O aparelho traz similaridades com seu irmão intermediário, como a tela interna pOLED de 6,9 polegadas. Na tela externa, no entanto, há um upgrade considerável. O display pOLED tem 3,6 polegadas — o maior tamanho do mercado — e frequência de 144 Hz. Dessa forma, além de visualizar notificações, você pode usar aplicativos como WhatsApp e Netflix com o celular fechado.

O processador é o poderoso Snapdragon 8+ Gen 1, que trabalha com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A bateria é de apenas 3.800 mAh, mas suporta carregamento sem fio de até 5 W. Já as câmeras vêm em um conjunto duplo, com uma principal de 12 MP e uma híbrida (ultrawide e macro) de 13MP. A lente frontal tem 32MP. O Razr 40 Ultra pode ser encontrado por a partir de R$ 6.799.

Razr 40 Ultra é dobrável premium da Motorola — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Com informações de GSMArena e Motorola

