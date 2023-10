Mouse Dell: veja 4 modelos para comprar a partir de R$ 79

A Dell oferece amplo portfólio de mouses no Brasil. A lista a seguir reúne modelos com foco em produtividade ideais para usar no computador, notebook ou mesmo tablet por preços a partir de R$ 79 , como é o caso do Dell WM126, que conta com conexão sem fio por meio de um receptor que suporta até seis dispositivos. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o Dell MS5320W apresenta DPI ajustável e é alimentado por pilhas AA por valores que partem de R$ 209. Outra opção é o Dell MS7421W, que conta com carregamento via entrada USB-C que promete autonomia de até seis meses com uma carga completa de três horas, ou uma carga de dois minutos para um dia de trabalho por cerca de R$ 477. Veja a seguir quatro mouses Dell para comprar.

Lista reúne 6 modelos de mouse da Dell à venda no Brasil — Foto: Divulgação/Dell

1. Dell WM126 - a partir de R$ 79

O WM126 é um mouse que apresenta conexão sem fio por meio de um receptor que suporta até seis dispositivos, um recurso útil para conectar teclado e até mesmo outros mouses pelo software Dell Peripheral Manager (DPM). Sua resolução é de 1.000 DPI e o alcance máximo entre o receptor e o mouse é de 10 metros. O dispositivo é plug and play e apresenta um design simples de três botões (esquerdo, direito e central) e barra de rolagem. O mouse é alimentado por uma pilha AA e, de acordo com a fabricante, pode ter autonomia de até um ano. O modelo pode ser adquirido por cerca de R$ 79.

O WM126 já possui mais de 7,6 mil avaliações de compradores e apresenta classificação de 4,7 estrelas com 83% de notas máximas. Os comentários destacam a qualidade, design e custo-benefício do mouse. Por outro lado, o seu tamanho pequeno e o consumo de pilha foram citados como pontos negativos por alguns clientes. Segundo a sua ficha técnica, o mouse mede 3,5 x 5,7 x 9,4 cm (A x L x P) e pesa aproximadamente 57 g.

Prós: qualidade, design e custo-benefício

qualidade, design e custo-benefício Contras: tamanho pequeno e consumo de pilha

2. Dell MS3320W - a partir de R$ 129

O MS3320W é um mouse sem fio que pode ser conectado aos dispositivos via Bluetooth ou receptor. O sensor alcança resolução de até 4.000 DPI e pode ser reduzida para 2.400, 1.600 e 1.000 DPI. Seu receptor também pode ser conectado a outros dispositivos por meio do software Peripheral Manager (DPM). O desenho do mouse também é simples e oferece três botões de uso, roda de rolagem, além de botão on/off, botão de alternância de conexão e indicador do nível de bateria. Alimentado por pilha AA, o MS3320W promete autonomia de até 36 meses. O periférico aparece por valores a partir de R$ 129.

Com 762 avaliações de compradores e 88% de aprovação, o MS3320W é classificado com 4,8 estrelas no site da Amazon. Os comentários elogiam a qualidade do mouse com destaque para sua autonomia, opções variadas de conexão, precisão e ergonomia. Entre os pontos que podem deixar a desejar relatados por quem adquiriu o mouse, estão alguns atrasos e falhas na conexão Bluetooth apresentados durante o uso. De acordo com a ficha técnica, o modelo mede 3,8 x 6 x 10,4 cm ( A x L x P) e pesa 65 g.

Prós: precisão, ergonomia, autonomia e opções de conexão

precisão, ergonomia, autonomia e opções de conexão Contras: pode apresentar falhas na conexão Bluetooth

3. Dell MS5320W - a partir de R$ 209

O MS5320 W é outro mouse que pode ser conectado tanto pelo conector USB quanto via Bluetooth, com pareamento pelo Microsoft Swift e gerenciamento de dispositivos pelo DPM. Ele conta com resolução ajustável em quatro níveis: 1.000, 1.600, 2.400 e 4.000 DPI e quatro botões programáveis — dois na roda de rolagem (esquerda e direita) e dois na sua parte lateral, além dos botões esquerdo, central e direito. Outros recursos oferecidos são os indicadores de conexão Wireless e Bluetooth, botão de seleção da conexão e botão on/off. O produto aparece por valores que partem de R$ 209.

O MS5320W conta com 153 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,8 estrelas, com 89% de notas máximas. De acordo com o feedback dos clientes, ele se destaca por sua precisão, opções de conexão, botões personalizáveis, ergonomia, design e qualidade do acabamento. Entre os aspectos que desagradaram alguns usuários estão o nível de ruído do botão de rolagem e seu preço elevado. O mouse é alimentado com pilha AA mede 4,1 x 6,9 x 11,4 cm (A x L x P) e pesa 84 g, conforme informações da sua ficha técnica.

Prós: precisão, opções de conexão, botões personalizáveis, ergonomia, design e qualidade do acabamento

precisão, opções de conexão, botões personalizáveis, ergonomia, design e qualidade do acabamento Contras: ruído na barra de rolagem e valor elevado

4. Dell MS7421W - a partir de R$ 477

O Dell MS7421W é mouse alimentado por bateria com carregamento via entrada USB-C que promete autonomia de até seis meses com uma carga completa de três horas, ou uma carga de dois minutos para um dia de trabalho. Ele pode ser conectado ao computador tanto pelo receptor quanto Bluetooth com pareamento via Microsoft Swift e gerenciamento pelo DPM. O mouse oferece sete botões, quatro deles programáveis e localizados na sua roda de rolagem e parte lateral, além do botão modo de conexão, botão on/off e indicadores de conexão. Sua resolução atinge até 4.000 DPI, mas também é possível utilizá-lo em 2.400, 1.600 e 1.000 DPI. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 477 para comprar o produto.

O MS7421W apresenta 76% de notas máximas e classificação de 4,5 estrelas no site da Amazon com base em 53 avaliações. Os compradores do modelo o elogiam por sua precisão, durabilidade da bateria e qualidade de acabamento. No entanto, o seu valor é um aspecto que pode fazer com que o mouse deixe de ser uma opção para usuários mais casuais.

Prós: precisão, durabilidade da bateria e qualidade de acabamento

precisão, durabilidade da bateria e qualidade de acabamento Contras: valor elevado

